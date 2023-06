Francia. Compagni italiani fermati e rispediti indietro senza alcuna ragione

Questa mattina (6 gennaio) alle 11, 5 compagn* italian*, giunt* a Parigi per il fine settimana per rendere omaggio a Clément Méric, sono stati arrestati e trattenuti in una farmacia di Aubervilliers.

Sono stati poi portati in una stazione di polizia al 22 di rue de l’Aubrac. Uno di loro è stato appena trasferito al Cra di Vincennes.

Tutti e tre si trovano ora in dei Cra (Vincennes e Mesnil-Amelot). Hanno i biglietti per tornare in Italia domani.

Non hanno commesso alcun atto che possa giustificare una simile procedura. Questo fatto, segue il giro di vite repressivo visto durante le proteste contro la riforma delle pensioni.

Tutto questo mette ulteriormente in discussione il diritto di manifestare in Francia e di viaggiare all’interno dell’Unione Europea, mostrando ancora una volta le profonde e sempre più esplicite convergenze tra il governo di Macron e i governi di estrema destra.

Come testimonia il tweet del ministro dell’interno Darmanin…

*****

7 juin 2023

L’union syndicale Solidaires s’associe au communiqué de camarades d’Italie pour dénoncer l’arrestation de cinq camarades venu·es d’Italie pour participer aux hommages pour Clément Méric, assassiné il y a 10 ans à Paris par des fascistes :

COMMUNIQUÉ À FAIRE CIRCULER LE PLUS LARGEMENT POSSIBLE

Ce matin, mardi 6 juin, à 11h, cinq camarades italien·ne·s venu·e·s à Paris pour le weekend en hommage à Clément Méric ont été interpellé·e·s et menotté·e·s dans une pharmacie à Aubervilliers.

Ensuite ils & elles ont été amené·e·s au 22 rue de l’Aubrac (12ème arrondissement) dans un poste de police. Deux d’entre elleux ont été relâché·e·s alors que trois maintenant se trouvent dans des centres de rétention administrative (CRA de Vincennes et du Mesnil-Amelot), et ce alors qu’ils & elles ont des billets pour rentrer demain en Italie.

Ils & elles n’ont commis aucun acte pouvant justifier une telle procédure. Cela fait suite au durcissement répressif auquel on a pu assister tout au long de la mobilisation contre la réforme des retraites. Cela est en train de remettre encore plus en question le droit de manifester en France et le droit de circuler au sein de l’Union Européenne ; en montrant une fois de plus les convergences profondes et toujours plus explicites entre le gouvernement de Macron et les gouvernements d’extrême droite, comme l’atteste d’ailleurs le tweet de Darmanin.

Liberté pour nos camarades et abandon des poursuites !

Ces arrestations sont inacceptables et s’inscrivent dans le durcissement répressif et des dérives autoritaires de ce gouvernement ces derniers mois, en particulier dans le contexte de la mobilisation contre la réforme des retraites.

Ce même 6 juin, la journée de manifestations a aussi été émaillée de nombreuses violences policières, avec des charges et des coups à l’égard de syndicalistes de la FSU-Snuipp à Paris, et à l’égard de camarades de Solidaires notamment à Lyon, ainsi qu’à Toulouse et ailleurs sur des manifestant·es.

La veille des arrestations massives d’activistes des soulèvements de la Terre marquent là encore la volonté du pouvoir de museler tout type de contestation.

8 Giugno 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO