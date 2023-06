Inizia la corsa per le candidature alla Presidenza in Messico

Il giorno prima Marcelo Ebrard ha annunciato che presenterà le sue dimissioni al ministero degli Affari Esteri, dopo quasi cinque anni come titolare.

Il presidente del Messico, Andrés Manuel López Obrador ha dichiarato che con le dimissioni del ministro degli Esteri Marcelo Ebrard dal suo incarico, è iniziata la corsa per scegliere il candidato presidenziale nel partito al governo, il Movimento di Rinnovamento Nazionale (Morena) per partecipare alle elezioni presidenziali del 2024.

Il presidente ha sottolineato, in tal senso, che “c’è un processo alle porte, bisogna eleggere il candidato o candidata alla presidenza del blocco conservatore, degli altri partiti e di Morena e della coalizione di cui fa parte. Questo processo è già iniziato ed è per questo che Marcelo Ebrard si dimette, perché, come tutti sanno, aspira a candidarsi“.

In tal senso, il presidente ha detto che “tutti gli interessati hanno il diritto di partecipare e sarà data loro un’opportunità“, secondo quanto si deciderà domenica prossima nel Consiglio di Morena.

Tra i segnalati da López Obrador ci sono la Governatrice di Città del Messico, Claudia Sheinbaum, il senatore Ricardo Monreal e il segretario degli Interni, Adán Augusto López.

López Obrador, che non può candidarsi alle elezioni del 2024 per mandato costituzionale, ha anche affermato che “è possibile che, in questi giorni, gli aspiranti presentino anche le dimissioni e chi li sostituirà. C’è ancora tempo perché è stato appena dato l’annuncio. Marcelo (Ebrad) presenterà le sue dimissioni, credo, lunedì prossimo. Ho tempo per pensare a chi può sostituirlo. E così in tutti i casi“.

Il presidente ha valutato che si tratta di un fatto inedito, “qualcosa di mai visto“, perché per la prima volta non ci sono “divieti” o “indicazioni” o imposizioni presidenziali per la successione della carica.

“Ora è diverso. (…) Nel caso di Morena il processo è già iniziato e, secondo lo statuto, è previsto che si facciano sondaggi ed è probabile che questa sia il metodo di elezione (. ..) no, non ho sentito nessuno opporsi al metodo.“

Il giorno prima, Marcelo Ebrard ha annunciato che presenterà le sue dimissioni al Ministero degli Esteri, dopo quasi cinque anni come titolare, con l’obiettivo di concorrere per la candidatura di Morena alla presidenza messicana.

Il presidente messicano ha anche affermato che la prestazione di questi funzionari durante questo periodo è stata “molto buona”.

“Tutti bravissimi, è una squadra, questo non è il lavoro di un solo uomo, è il lavoro delle donne, degli uomini, del Governo, ma come ho già detto, soprattutto del popolo. Con il popolo tutto, senza il popolo niente. Solo il popolo può salvare il popolo“, ha sottolineato.

Morena domenica prossima terrà un Consiglio per definire come sceglierà il suo candidato o candidata alla presidenza per il 2024, anche se fino ad ora ha insistito sul fatto che avverrà attraverso un sondaggio.

Al momento Sheinbaum è nella posizione migliore, secondo i sondaggi, per essere la futura candidata del suo partito.

I partiti hanno iniziato questa settimana la corsa verso le elezioni presidenziali del giugno 2024 dopo le elezioni di domenica scorsa in due stati del Paese: il Coahuila, al nord, dove ha stravinto l’alleanza di opposizione “Va por México”, e lo Stato del Messico, il più popoloso nel paese, che è stato conquistato da Morena.

