Cina e Stati Uniti possono stabilire un rispetto reciproco per ridurre le tensioni?

Il 3 giugno 2023, navi militari di Stati Uniti e Canada hanno condotto un’esercitazione militare congiunta nel Mar Cinese Meridionale.

Una nave da guerra cinese (LY 132) ha superato il cacciatorpediniere statunitense con missili guidati (USS Chung-Hoon) e ha attraversato in velocità il suo percorso.

Il Comando indo-pacifico degli Stati Uniti ha rilasciato una dichiarazione in cui si afferma che la nave cinese “ha eseguito manovre in modo non sicuro”.

Il portavoce del Ministero degli Affari Esteri cinese, Wang Wenbin, ha risposto che gli Stati Uniti “hanno fatto per primi delle provocazioni e la Cina ha risposto” e che “le azioni intraprese dalle forze armate cinesi sono completamente giustificate, legittime, sicure e professionali”.

Questo incidente è uno dei tanti in queste acque, dove gli Stati Uniti conducono quelle che chiamano esercitazioni di libertà di navigazione (FON). Queste azioni FON sono legittimate dall’articolo 87(1)(a) della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982.

La Cina è firmataria della Convenzione, ma gli Stati Uniti si sono rifiutati di ratificarla. Le navi da guerra statunitensi utilizzano l’argomento FON senza diritti legali o autorizzazioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Il programma statunitense per la libertà di navigazione è stato istituito nel 1979, prima della Convenzione e separatamente da essa.

Alcune ore dopo questo incontro nel Mar Cinese Meridionale, il Segretario alla Difesa statunitense Lloyd Austin ha parlato al Dialogo di Shangri-La a Singapore. Il Dialogo di Shangri-La, che si svolge annualmente all’Hotel Shangri-La dal 2002, riunisce i capi militari di tutta l’Asia con ospiti di Paesi come gli Stati Uniti.

Durante un incontro con la stampa, Austin è stato interrogato sul recente incidente. Ha esortato il governo cinese “a limitare questo tipo di comportamento, perché penso che possano verificarsi incidenti che potrebbero portare le cose fuori controllo”.

Il fatto che l’incidente sia avvenuto perché un’esercitazione militare statunitense e canadese si è svolta in prossimità delle acque territoriali cinesi non ha suscitato alcun commento da parte di Austin. Egli ha sottolineato il ruolo degli Stati Uniti nel garantire che qualsiasi Paese possa “navigare nei mari e volare nei cieli nello spazio internazionale”.

La finzione di innocenza di Austin è stata messa in discussione dal suo omologo cinese, il ministro della Difesa Li Shangfu. “Perché tutti questi incidenti sono avvenuti in aree vicine alla Cina”, ha chiesto Li, “e non in aree vicine ad altri Paesi?”. “Il modo migliore per evitare che ciò accada è che le navi e gli aerei militari non si avvicinino alle nostre acque e al nostro spazio aereo… Fate attenzione alle vostre acque territoriali e al vostro spazio aereo, così non ci saranno problemi”. Li ha contestato l’idea che la marina e l’aeronautica statunitensi stiano semplicemente conducendo esercitazioni FON. “Non sono qui per un passaggio innocente”, ha detto. “Sono qui per provocare”.

Stringere la rete

Quando Austin non parlava con la stampa, era impegnato a Singapore a rafforzare le alleanze militari statunitensi il cui scopo è quello di stringere la rete intorno alla Cina. Ha tenuto due importanti riunioni, la prima trilaterale Stati Uniti-Giappone-Australia e la seconda con la controparte filippina.

Al termine dell’incontro trilaterale, i ministri hanno rilasciato una dichiarazione netta che utilizzava parole (“destabilizzante” e “coercitivo”) che alzavano la temperatura contro la Cina.

Coinvolgendo le Filippine in questo dialogo, gli Stati Uniti hanno favorito una nuova cooperazione militare tra Canberra, Manila e Tokyo. Questa si basa sull’accordo militare tra Giappone e Filippine, firmato a Tokyo nel febbraio 2023, in cui il Giappone si impegna a stanziare fondi a favore delle Filippine e queste ultime permettono ai militari giapponesi di condurre esercitazioni nelle loro isole e acque. L’accordo si basa anche sull’alleanza militare Australia-Giappone, firmata nell’ottobre 2022, che, pur non menzionando la Cina, è incentrata sul “libero e aperto Indo-Pacifico”, un’espressione militare statunitense spesso utilizzata nel contesto delle esercitazioni FON nelle acque cinesi e nelle loro vicinanze.

Nel corso degli ultimi due decenni, gli Stati Uniti hanno costruito una serie di alleanze militari contro la Cina. La prima di queste alleanze è il Quad, istituito nel 2008 e poi rilanciato dopo un rinnovato interesse da parte dell’India, nel novembre 2017. Le quattro potenze del Quad sono Australia, India, Giappone e Stati Uniti. Nel 2018, l’esercito statunitense ha rinominato il suo Comando del Pacifico (istituito nel 1947) in Comando Indo-Pacifico e ha sviluppato una Strategia Indo-Pacifica, il cui focus principale era la Cina.

Una delle ragioni per rinominare il processo è stata quella di attirare l’India nella struttura costruita dagli Stati Uniti, enfatizzando le tensioni India-Cina intorno alla Linea di controllo effettiva. Il documento mostra come gli Stati Uniti abbiano cercato di infiammare tutti i conflitti nella regione – alcuni piccoli, altri grandi – e di proporsi come difensore di tutte le potenze asiatiche contro la “prepotenza dei vicini”. Trovare soluzioni a questi disaccordi non è all’ordine del giorno. L’enfasi della Strategia Indo-Pacifica è che gli Stati Uniti costringano la Cina a subordinarsi a una nuova alleanza globale contro di essa.

Rispetto reciproco

Durante l’incontro con la stampa a Singapore, Austin ha suggerito che il governo cinese “dovrebbe essere interessato anche alla libertà di navigazione perché senza di essa, voglio dire, ne risentirebbe”. La Cina è una grande potenza commerciale, ha detto, e “se non ci sono leggi, se non ci sono regole, le cose si romperanno molto rapidamente anche per loro”.

Il ministro della Difesa cinese Li è stato molto chiaro sul fatto che il suo governo è aperto al dialogo con gli Stati Uniti e si è detto preoccupato per la “rottura” delle comunicazioni tra le grandi potenze. Tuttavia, Li ha posto una condizione importante per il dialogo. “Il rispetto reciproco”, ha detto, “dovrebbe essere il fondamento delle nostre comunicazioni”. Finora, ci sono poche prove – ancor meno a Singapore, nonostante l’atteggiamento gioviale di Austin – del rispetto degli Stati Uniti per la sovranità della Cina. Il linguaggio di Washington si fa sempre più aspro, anche quando finge di essere dolce.

* Vijay Prashad è uno storico, editore e giornalista indiano. È collaboratore di redazione e corrispondente capo di Globetrotter. È editore di LeftWord Books e direttore di Tricontinental: Institute for Social Research. È senior fellow non residente presso il Chongyang Institute for Financial Studies della Renmin University of China. Ha scritto più di 20 libri, tra cui The Darker Nations e The Poorer Nations. I suoi ultimi libri sono La lotta ci rende umani: Learning from Movements for Socialism e (con Noam Chomsky) The Withdrawal: Iraq, Libia, Afghanistan e la fragilità del potere statunitense.

L’articolo è stato pubblicato da Globetrotter

