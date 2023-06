Il colpo di mano (o “di testa”) di Prigozhin contro Mosca

Doveva succedere prima o poi, ed è successo nel luogo forse più “appropriato” per un evento del genere. Al punto che la “controffensiva” Ucraina-Nato – fin qui inpantanata senza alcun “successo” da poter rvendicare – potrebbe trovare il suo miglior alleato in quello che si vantava d’essere il “conquistatore di Bakhmut”.

Nella notte il capo del gruppo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, aveva annunciato che il suo esercito privato ha varcato il confine russo ed è entrato nella regione di Rostov, nel sud del Paese. “Abbiamo attraversato il confine di stato in tutti i luoghi. Le guardie di frontiera sono uscite e hanno abbracciato i nostri combattenti. Ora stiamo entrando a Rostov”.

Il “colpo” del mercenario-capo arriva dopo mesi di critiche ai vetrici militari russi (da Shoigu a Gherasimov) e richieste continua di maggiori rifornimenti o copertura aerea.

Ha dichiarato anche di aver abbattuto un elicottero dell’esercito russo regolare perché avrebbero bombardato i suoiu accampamenti.

Ha poi incitato tutti i russi ad unirsi a lui e a “marciare su Mosca” (anche questa non suona nuovissima, a noi italici). Ma ha anche incontrato i vertici militari presenti nella città di Rostov, primo centro russo importante al di là del confine formale con l’Ucraina (la regione del Donetsk si era autonomizzata fin dal 2014).

Vladimir Putin non sembra averla presa bene. In un discorso al paese Il presidente russo ha lanciato un appello invitando a evitare conflitti interni ha definito gli uomini della Wagner «eroi che hanno liberato il Donbass» ma ha anche definito «traditori» coloro che prendono le armi contro l’esercito. E ha dichiarato: «Siamo stati colpiti alle spalle, la reazione sarà dura».

“Le persone che adesso combattono sul fronte hanno ricevuto questa pugnalata alle spalle”, ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un discorso alla nazione. “Le azioni che hanno diviso la nostra unità sono, infatti, il rinnegamento del nostro popolo, dei nostri compagni d’armi che ora stanno combattendo al fronte, questa è una pugnalata alle spalle per il nostro Paese e il nostro popolo”.

L’esercito russo, pochi minuti prima, aveva annunciato che «garantirà l’incolumità» dei combattenti Wagner se si dissociano dal loro capo, Evgeny Prigozhin. «Siete stati indotti con l’inganno a partecipare all’impresa criminale di Prigozhin e trascinati ad un ammutinamento armato. Vi esortiamo a ragionare e contattare i rappresentanti del ministero della Difesa russo o le forze dell’ordine il prima possibile. Garantiamo la sicurezza di tutti», ha affermato il ministero in una nota rivolgendosi ai combattenti della Wagner e sostenendo che «molti dei vostri commilitoni si sono già resi conto del loro errore e hanno chiesto di rientrare nelle caserme».

La narrazione putiniana comincia ad essere abbastanza confusa, anche se sempre declinata secondo il cliché “grande russo”, ultra-nazionalista.

«Questo colpo è stato dato al popolo russo anche nel 1917 quando combatteva la Prima guerra mondiale, quando la vittoria gli è stata praticamente rubata. La guerra civile, i russi uccidevano altri russi, i fratelli uccidevano altri fratelli. I vari avventurieri politici hanno tratto vantaggio da questa situazione. Noi non permetteremo la ripetizione di una situazione del genere».

Difficile trovare qualche somiglianza tra i mercenari di Prigozhin e i bolscevichi, ma se ce la trovi significa che non hai per nulla le idee chiare…

La situazione sul campo resta confusa, anche perché è evidente che l’sercito ucraino e la Nato cercheranno immediatamente di sfruttare il “colpo di fortuna” per raggiungere qualche risultato militare, fin qui assente nonostante il ponderoso rifornimento di mezzi e consulenti Nato.

Evidente anche che sia Putin che Prigozhin (e soprattutto i suoi uomini) non hanno alcun interesse a far degenerare lo scontro sul piano militare, e quindi che siano in questo momento “friggendo” i telefoni e correndo i “pontieri”.

Vedremo nel corso delle ore se la situazione si complica o comincia a rientrare. E’ evidente però che sono state superate tutte le “linee rosse” che fin qui avevano retto.

Del resto, se “privatizzi” anche la forza militare – fenomeno peraltro comune a tutta l’area “euro-atlantica” e ai suoi alleati storici (come Israele e Australia) – ricrei quel fenomeno alla lunga ingovernabile dei “capitani di ventura”.

Che inevitabilmente vengono tentati di trasformare la propria forza militare in potere politico personale, finendo o per essere promossi “nobili” al pari dei vecchi padroni oppure cancellati dalla faccia della terra.

La Russia, in quanto sistema capitalista sui generis, è proprio il posto adatto per vedere all’opera questa “reviviscenza” di antiche avventure. Anche se nel mondo moderno, tra alte tecnologie e armi nucleari, non sembrano avere il fiato sufficientemente lungo…



