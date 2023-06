Ripensare cosa c’è dentro la Russia. La Wagner e i risultati degli eventi

Sembra che se non ci fosse stata una “marcia della giustizia” di PMC “Wagner” o, come veniva chiamata dai media statali “ribellione armata”, avrebbe dovuto essere inventata. E, probabilmente, avrebbe dovuto essere inventata molto tempo fa.

Gli eventi del 24 giugno hanno mostrato tutti i punti deboli della scena politica interna russa, così come gli eventi del 19 agosto 1991 hanno messo in luce tutta la putrida burocrazia a livello sindacale e non solo. Cioè, ieri è successo il “19 agosto, viceversa“ – con la conservazione del Paese (grazie a Dio!), ma anche con la comprensione di quali difficili decisioni dovrà prendere il presidente del Paese nel prossimo futuro.

Primo. Il movimento delle colonne del PMC “Wagner” da Rostov-sul-Don non sarebbe potuto avvenire se il ministro della Difesa e il capo di stato maggiore del ministero della Difesa si fossero incontrati con Yevgeny Prigozhin presso la sede del distretto militare meridionale per una conversazione. Sono volati a Mosca, sapendo che il PMC sarebbe andato a Rostov per parlare con loro.

Il ministro è volato per convocare una riunione urgente del Consiglio di sicurezza del Paese, in cui ha parlato della ribellione armata. Dalle sue parole, a quanto pare, è apparso il comunicato mattutino del capo dello Stato.

Non era opportuno. Qualsiasi comandante responsabile negozierebbe prima con una delle unità più efficaci nella zona di guerra, non importa quanto fossero difficili, e solo allora riferirebbe la situazione al Comandante Supremo. Se non fosse stato trovato alcun compromesso a seguito dei negoziati, avrebbe suggerito di scrivere un rapporto al presidente al capo del PMC e lo avrebbe consegnato dopo il suo rapporto.

Vladimir Putin, come sappiamo, è impegnato nei processi negoziali, e se non fosse stato ingannato che fossero impossibili, avrebbe impedito gli eventi del 24 giugno del giorno prima . Ma sembra che gli sia stata detta “non tutta la verità”. Il presidente ha affrontato ciò che molti governanti affrontano: la creazione di realtà parallele da parte di ciò che li circonda, che ha un approccio leggermente diverso agli eventi reali. Come hanno raccontato una volta sul quotidiano Pravda per il segretario generale del Comitato centrale del PCUS.

Della stessa serie sono le “linee dirette” in scena, in cui tutte le domande dei cittadini sono approvate dall’Amministrazione presidenziale, e vengono avviati “casi” di manifestazioni non autorizzate contro persone che decidono esse stesse sulla registrazione di videomessaggi al presidente. Qualche giorno fa, un agricoltore ha contattato la nostra redazione, alla quale una volta il presidente ha presentato una mietitrice per la registrazione da parte delle telecamere, e ora viene portata via a questo produttore agricolo.

Quindi uno dei risultati del “24 giugno” dovrebbe essere la comprensione da parte del presidente della necessità di distruggere il sistema esistente di filtraggio delle informazioni su ciò che sta accadendo nel Paese da parte del suo entourage.

Secondo. Ci è stato detto a lungo dalle tribune più alte che non esiste fenomeno più vergognoso del condizionale “Upper Lars”, attraverso il quale molti giovani sono fuggiti dalla parziale mobilitazione.

Si è scoperto che c’è.

Questi sono coloro che non hanno avuto paura della mobilitazione, perché ne sono stati liberati attraverso i canali della corruzione burocratica. Sono state queste persone che ieri hanno preso i biglietti dalla Russia per altri paesi per 200mila rubli, se non altro per lasciare la Patria il prima possibile. Quelli che cambiavano rubli per dollari a cento rubli l’uno. Quelli che sono decollati con aerei personali, aziendali e di amici lontani dalla capitale

Non sentiremo filippiche arrabbiate nella loro direzione da deputati e funzionari, non sentiremo richieste per i loro assegni al ritorno nel Paese dall’estero o da altre regioni del Paese, perché sono della stessa classe di quelli che sono scappati ieri.

Queste persone sono molto più dannose per la Russia dei “Larsoviti superiori”, perché, tra le altre cose, gestiscono il paese.

A questo proposito, vale la pena prestare attenzione al ridicolo di ieri su Dmitry Peskov dovuto al fatto che suo figlio ha partecipato alle ostilità come parte del Wagner PMC. Certo, provenivano da nuovi arrivati ​​​​che prendono in giro sia l’SVO che le azioni del presidente. Tra la burocrazia ci sono tanti invidiosi pronti a fare lo sgambetto a chi fa parte della vera squadra del presidente.

Terzo. È stata rivelata la completa incompetenza di alcune persone del blocco politico interno.

Una volta, una delle mie ottime conoscenze, una donna di pubbliche relazioni di agenzie governative, mi ha detto che in caso di emergenza aveva sempre una storia nascosta che avrebbe distolto l’attenzione dallo scandalo dal suo dipartimento. I manuali di ieri inviati da Mosca alle regioni sulla necessità di creare notizie secondo cui alcune figure sostengono il presidente e sono al lavoro nei fine settimana sembravano intellettualmente impotenti. E sospettoso per i cittadini: perché di sabato sono improvvisamente al lavoro: sta succedendo qualcosa di terribile? Così le paure esistenziali dei funzionari “al vertice” sono state trasmesse alla società.

E sullo sfondo del fatto che alcuni governatori hanno semplicemente dato notizie sul loro sostegno al presidente, altri per qualche motivo hanno iniziato a distruggere le infrastrutture logistiche nei territori controllati, altri, come si suol dire, si sono ubriacati, solo due leader regionali hanno manifestato indipendenza: Sergei Sobyanin e Alexei Dyumin.

Il primo ha mostrato, a differenza di molti, cosa significa salvare le persone, il secondo ha partecipato ai negoziati con Yevgeny Prigozhin, che nessuno della cosiddetta classe politica della cosiddetta élite ha deciso.

Ieri sera alla Pravda. Ru, abbiamo scoperto che dozzine di bot sono entrati nella nostra chat di discussione di Telegram solo per scrivere che tipo di traditore è Yevgeny Prigozhin. È ovvio da quale piazza politica interna questo comando sia stato dato molto più tardi della notizia che la “campagna contro Mosca” è stata annullata.

Allo stesso modo, infatti, ieri anche i principali canali televisivi russi hanno distribuito “analisi” – rigorosamente secondo lo stesso manuale di formazione – e successivamente informazioni sugli accordi raggiunti.

Ciò porta a capire chi sta effettivamente cercando di dividere la società dopo la risoluzione del conflitto, e ci stanno provando proprio nel luogo in cui avrebbero dovuto pensare di unire i russi. Prendo atto che questa posizione è fondamentalmente contraria alla politica del Presidente del Paese.

Tutti i politologi e i deputati che collaborano attivamente con l’amministrazione presidenziale ieri hanno avuto l’acqua in bocca come un pesce . Le tesi del presidente non sono state trasmesse né commentate né prima né dopo la fine del conflitto. L’assoluta immobilità dei servizi per lavorare con l’opinione pubblica ha mostrato che i curatori di questa direzione non hanno bisogno della società, lavorano “per spettacolo”.

Come, infatti, è indicativo dell’inazione delle strutture che sono state create per il lavoro ideologico su Internet, ad esempio . Centinaia di milioni sono stati stanziati per la continua creazione di contenuti patriottici, presumibilmente finanziando blogger patriottici su social network e messaggistica istantanea. Ieri dov’erano tutti? Che contenuti hai creato? E i fatti di ieri non ci hanno mostrato l’ennesimo taglio finanziario da parte dei dipendenti AP che si occupano di questo ambito di lavoro?

Il quarto. Il 24 giugno ha affermato che la campagna elettorale-2024 non sarà affatto quella che il blocco politico interno aveva programmato: facile e spensierata.

Sullo sfondo di quanto velocemente e senza ostacoli stava avanzando la “Marcia della Giustizia”, ​​c’erano solo poche persone che decisero di seguire l’ordine delle Forze Armate della Federazione Russa di bombardare dall’alto sia i wagneriani che i civili, sullo sfondo del fatto che la sera a Rostov le persone appaludivano e i Wagneriti fossero scortati con fiori. Il presidente, credo, aveva compreso in quale abisso lo stesse spingendo il suo ambiente.

Per la sua marcia su Mosca, Prigozhin ha scelto la parola principale del lessico russo – “Giustizia”, ​​ponendo la lotta alla corruzione come una delle principali richieste della “marcia”.

Ricordiamo che è stata lei a guidare il colpo di stato del 2014 in Ucraina. I cittadini dell’ex SSR ucraino non erano favorevoli all’instaurazione di un regime fantoccio nel loro paese, erano contrari alla corruzione totale nello stato. La rapida avanzata dei wagneriani verso Mosca mostra che questa tesi è ora la principale per la società russa.

E quindi, la campagna elettorale presidenziale dovrebbe iniziare nei prossimi giorni con un controllo con l’ausilio dei servizi speciali di tutti i funzionari, a partire dai più alti livelli di potere – in primis con le strutture del Ministero della Difesa che assicurano lo svolgimento dell’operazione militare speciale, e poi – tutte le strutture civili.

Solo un’efficace lotta alla corruzione e test di lealtà dei funzionari verso il Paese e l’attuale governo (non a parole, secondo il manuale, ma con i fatti) possono portare a una convincente vittoria di un candidato alla presidenza alle elezioni.

Quinto. A proposito dell’operazione militare speciale (Svo). I politici ei media occidentali hanno iniziato felicemente a trarre conclusioni su quanto sia fragile il potere di Putin in Russia. Ma, come sempre, hanno sbagliato.

Prigozhin e PMC “Wagner” non avrebbero agito e non si sono opposti al presidente . Se scartiamo tutto ciò che è superficiale, hanno sostenuto una gestione più efficace dell’operazione militare speciale in Ucraina. Contro la corruzione nell’alto comando militare che interferisce con la sua attuazione. Per l’adempimento delle condizioni di Vladimir Putin sulla denazificazione, la smilitarizzazione dell’Ucraina, la piena partecipazione dei russi al governo politico.

Questi requisiti sono chiari a tutti i combattenti e ai loro parenti. Ecco perché le unità dell’esercito non hanno resistito ai wagneriani. Gli uomini dell’esercito, al contrario, mi sembra, che fossero contenti che fosse stato trovato almeno qualcuno pronto a trasmettere i propri pensieri al capo dello stato.

Il fatto che la gente di Rostov abbia regalato fiori ai wagneriani, stretto la mano, gridato “evviva” la sera, quando si è saputo della fine del conflitto, la dice lunga.

L’Occidente non ha capito la cosa principale: dopo gli eventi di ieri, la Russia è diventata solo più forte. Al momento della crisi, è diventato chiaro che i cittadini del paese sostengono il possesso dell’intelligence e, insieme ai militari, stanno pensando a una vittoria più rapida sul regime nazista in Ucraina. E ancora una cosa: i cittadini russi, come i combattenti del Wagner PMC, si fidano del loro presidente e della sua posizione politica.

Ieri, infatti, si è svolta una versione diversa dei fatti di 118 anni fa: i combattenti si sono recati da Putin con una petizione per ristabilire l’ordine. Questa marcia si è quasi trasformata in un “sanguinoso sabato” e domenica. La storia potrebbe ripetersi: la psicologia dei cortigiani è spesso la stessa. Il fatto che il presidente sia andato ai negoziati tramite un intermediario nella persona di Alexander Lukashenko ha rotto un nuovo ciclo della vecchia storia.

E ancora una cosa: gli eventi di ieri dovrebbero mostrare a Vladimir Putin chi nella struttura dell’amministrazione statale lavora per la Russia, e chi lavora solo per se stesso, percependo le poltrone burocratiche solo come un metodo di arricchimento.

Queste conclusioni da sole valgono decine e centinaia di studi sociologici.

Ecco perché, se la “Marcia della giustizia” di PMC “Wagner” non fosse avvenuta ieri, varrebbe la pena inventarla, perché non solo ha mostrato tutti i principali problemi politici interni della Russia odierna, ma anche i modi per superarli.

*fondatore del giornale Pravda.ru che ha sostituito lo storico giornale dell’Urss “Pravda”. Dal 1987 al 1998 corrispondente del dipartimento della gioventù, inviato speciale, capo dell’ufficio della gioventù, vice caporedattore del quotidiano “Pravda”.



