La marcia bianca, poi la notte buia

A corroborare il nostro articolo più analitico, vi proponiamo qui la cronaca delle battaglie notturne avvenute un po’ in tutta la Francia, secondo il “rispettabile” quotidiano Le Monde.

Ci si può comunque fare un’idea piuttosto precisa della situazione…



*****

A Nanterre, la notte è iniziata presto giovedì 29 giugno: alle 16.30, non appena si è conclusa la manifestazione in memoria di Nahel M., ucciso martedì da un poliziotto, un denso fumo ha oscurato il cielo in seguito ai primi incendi.

Alcuni speravano che la marcia bianca avrebbe calmato gli animi, ma non ha avuto alcun effetto calmante sulle decine e decine di giovani che hanno sottoposto la prefettura di Hauts-de-Seine a una terza notte di disordini e distruzioni, che si sono estesi alle province e hanno provocato centinaia di arresti in tutto il Paese.

Sono stati distrutti bancomat, demoliti ristoranti, farmacie e parrucchieri, messi a soqquadro i centri finanziari pubblici, saccheggiati tabaccai e distributori di benzina, per non parlare degli innumerevoli incendi di auto nel cuore del quartiere Pablo-Picasso, epicentro della rabbia di Nanterre, dove alle 3 del mattino si sono visti residenti in preda al panico che si affannavano a tirare fuori i loro veicoli da un parcheggio in cui un’auto incendiata minacciava di propagarsi ai vicini e agli alberi circostanti.

La stazione di polizia e la prefettura, particolarmente protette, sono state risparmiate.

I muri della città chiedevano “giustizia per Nahel”, “rivolta per Nahel”, “vendetta per Nahel”. Diversi residenti, sia giovani che anziani, hanno promesso una serata ancora più brutale della precedente.

“Ho passato la giornata a parlare con i giovani, ma sono fuori controllo”, ha spiegato Karim, 47 anni, che ha trascorso 35 anni in una delle torri delle nuvole nel quartiere Pablo-Picasso. “Lì hai innescato qualcosa che non si fermerà mai”.

All’inizio della giornata, lui e gli altri residenti del suo grattacielo erano stati invitati con un SMS dal condominio ad andare a dormire altrove, se possibile.

“Vedrete stasera, sarà un’altra cosa”.

Un agente del CRS di stanza in Place Nelson-Mandela, dove l’auto di Nahel ha terminato la sua corsa fatale, ha raccontato che due giovani che erano passati accanto alla sua compagnia al termine di una marcia bianca che si era conclusa con una certa, ma ancora misurata, agitazione, avevano detto loro: “Vedrete stasera, sarà qualcosa di diverso”.

“Siamo rimasti indietro durante la marcia bianca perché sappiamo che la vista di un’uniforme può creare tensione (…)”, spiega il poliziotto. “I nostri superiori ci hanno detto: ‘Nessun arresto durante la marcia’”, continua il CRS. Ma poi abbiamo visto che erano arrivati il BRI e il BRAV-M, quindi credo che stasera la festa sia finita e ci saranno degli arresti”.

Morte di Nahel M.: più di 400 persone arrestate dopo un’altra notte di violenze

Secondo gli ultimi dati disponibili, almeno 421 persone sono state arrestate dalla polizia in tutto il Paese, quasi tre volte la cifra registrata alla fine della notte di mercoledì, già segnata da scoppi di violenza. Di fronte alla conflagrazione e alle scene di disordini, scontri con la polizia, saccheggi diffusi e incendi dolosi, attacchi a edifici pubblici e stazioni di polizia, sembra che le misure adottate abbiano fatto il loro tempo.

Sempre a Nanterre, all’inizio della serata, un incendio in una filiale del Crédit Mutuel, vicino alla stazione RER di Nanterre-Préfecture, ha rischiato di avvolgere l’intero edificio, che alla fine è stato salvato dalle fiamme dai vigili del fuoco applauditi dalla folla.

“Clotilde, una donna di cinquant’anni che vive a Nanterre da dieci anni, ha commentato: “Ciò che è sorprendente è che questo non è nemmeno un quartiere a luci rosse! I rivoltosi hanno messo in atto il loro piano in modo scrupoloso, incendiando persino la leggendaria giostra del parco André-Malraux, su cui tutti i bambini del quartiere sono saliti”. Clotilde: “Hanno dato fuoco alla giostra del loro fratellino. È così triste.

La morte di Nahel M. a Nanterre vista dalla stampa estera: “l’incendio”, “la fiammata”, “la vergogna”…

Nanterre è rimasta calma per qualche ora, prima di essere svegliata bruscamente intorno alle 23.30 da due grandi esplosioni, l’inizio delle vere e proprie ostilità.

Granate lacrimogene sparate in risposta a mortai pirotecnici; movimenti ultrarapidi su scooter e motorini, il ronzio degli elicotteri; ingressi dei complessi residenziali sbarrati a tutti i visitatori, compresi i giornalisti, da individui con sagome dissuasive; barricate in fiamme che apparivano a caso da una prospettiva e, a volte, polizia che si ritirava da alcune strade sotto l’assalto dei giovani.

A Nanterre, per proteggere la direzione regionale di pubblica sicurezza dell’Hauts-de-Seine ed effettuare arresti in una situazione di forte degrado, la Brigade de recherche et d’intervention (BRI) ha dispiegato le sue forze, preceduta da imponenti veicoli blindati utilizzati in particolare per sgomberare le barricate.

In altre zone del Paese, come Lille e Marsiglia, immagini identiche di poliziotti del RAID incappucciati e incappucciati, a piedi o su 4×4 nere, hanno dato ieri sera l’impressione di un Paese in preda alla guerriglia urbana.

Alcuni saccheggiatori hanno utilizzato carrelli della spesa

Ancor più del giorno precedente, i disordini si sono estesi a diverse città della regione parigina e delle province, in un’identica ondata di violenza e saccheggi.

A Noisy-le-Sec (Seine-Saint-Denis) è stato saccheggiato il supermercato Carrefour, con la sua tenda di ferro e la vetrina sfondata. Il bottino: prodotti di uso quotidiano, alimentari, carta igienica e prodotti per la casa.

Più lungimiranti di altri, alcuni dei saccheggiatori si sono muniti di carrelli della spesa, approfittando dell’oscurità in cui era piombata la città per dileguarsi, con tutta l’illuminazione stradale spenta e la polizia e i vigili del fuoco in gran parte invisibili.

Morte di Nahel M.: “Ora siamo in una situazione in cui prevale l’equilibrio dei poteri e lo spettro del 2005 incombe”.

In confronto, la zona industriale di Bas-Pays, a Romainville, è apparsa stranamente calma: “Abbiamo più persone di ieri, quindi è un po’ più tranquillo.

Ma c’erano ancora sessanta persone che volevano attaccare la stazione di polizia municipale verso le due del mattino”, ha osservato il sindaco, François Dechy. Ma all’altro capo della RN3, le forze di polizia hanno bloccato il quartiere Hoche di Pantin mentre una compagnia di CRS entrava in azione. Interrogato, un poliziotto ha descritto la situazione come “più tesa” del giorno precedente e si è chiesto “quando finirà tutto questo”.

In molte altre località, mentre la serata era stata relativamente tranquilla, gli eventi hanno preso una piega improvvisa a partire dalla mezzanotte, come a Saint-Denis, dove sono stati incendiati alcuni cassonetti della spazzatura sulla strada e sono state rotte delle bottiglie nel quartiere della Basilique, seguiti da incendi di auto in tutta la città, in particolare nel complesso residenziale Joliot-Curie.

Durante la notte si sono verificati diversi scontri con la polizia e sui social network circolano immagini di un arresto particolarmente violento. Come a Noisy-le-Sec, il negozio Carrefour del centro è stato saccheggiato, con la sezione biciclette presa di mira in particolare dai giovani.

Almeno altre due scene di rapina sono avvenute nel centro di Parigi, nel quartiere Les Halles, dove è stato saccheggiato in particolare il negozio Nike, e il negozio Zara in rue de Rivoli (1° arrondissement), vicino a place du Châtelet.

Nella stessa zona sono stati incendiati anche alcuni cassonetti, nonostante la massiccia presenza della polizia, che è stata bersagliata con proiettili. Il CRS ha risposto con gas lacrimogeni, ma la situazione non è sfociata in uno scontro diretto. A pochi metri di distanza, in questo quartiere molto vivace e costellato di bar, turisti e parigini continuavano a sorseggiare i loro drink.

Incendi a Roubaix e Tourcoing, roccaforte di Gérald Darmanin

Una parte del quartiere 3000 di Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), una città duramente colpita dalla violenza urbana nelle due notti successive alla morte di Nahel, è stata immersa nel buio dai rivoltosi. In rue Delacroix, un’arteria principale che attraversa il quartiere residenziale, alcuni veicoli sono stati posti di traverso sulla strada e poi incendiati.

A mezzanotte, più di cinquanta giovani incappucciati hanno iniziato a bloccare la strada con delle barricate e poi si sono aggirati in questa zona del quartiere, causando ingenti danni. Il giorno prima, un camion era stato rubato e poi dato alle fiamme. Il giorno prima, un autobus era stato dirottato e portato nel complesso residenziale per essere bruciato.

Morte di Nahel M.: a Montreuil, la seconda notte di violenza si è concentrata sul centro della città e sui suoi negozi.

Infine, nel centro di Montreuil (Seine-Saint-Denis), dove centinaia di giovani si sono radunati intorno al municipio, si è ripetuto lo stesso scenario delle altre città: sono stati incendiati i cassonetti della spazzatura e sono state poste barriere sulle strade per impedire il passaggio delle auto. Barriere metalliche sono state erette anche all’inizio dei viali principali che portano al municipio.

A ondate e a gruppi, centinaia di persone, alcune incappucciate, mascherate o con bastoni, hanno cercato di convergere verso la stazione di polizia, accendendo fuochi.

Nel nord del Paese, dove sono scoppiati gravi disordini durante la seconda notte di sommosse, ci sono stati numerosi tafferugli a Roubaix e a Tourcoing, roccaforte familiare ed elettorale del ministro dell’Interno Gérald Darmanin.

Con cassonetti strappati e rovesciati in mezzo alla strada e alcuni dati alle fiamme, un gruppo di circa cinquanta persone ha scatenato il caos nel quartiere di Phalempins, avvicinandosi gradualmente al centro della città mentre un elicottero della Gendarmeria sorvolava la città, teatro di sporadici scontri tra rivoltosi e polizia.

Nella vicina Roubaix, la stessa tensione è stata palpabile non appena è scesa la notte. Il quartiere di Epeule è stato teatro di scontri intorno al teatro Colisée, protetto dalla polizia che sparava mortai a salve.

Nel quartiere Pile, il centro sociale è stato avvolto dalle fiamme e sono state erette barricate, poi incendiate, nella zona dell’Alma, che aveva già vissuto una notte molto movimentata il giorno precedente.

Diversi edifici sono stati incendiati, in particolare nella zona della stazione dove, secondo i testimoni, una trentina di rivoltosi hanno saccheggiato il minimarket Proxy al piano terra dell’hotel B & B prima di darlo alle fiamme. Del negozio non rimane nulla.

Kamel, un residente della zona, ha raccontato che “i vigili del fuoco hanno impiegato molto tempo ad arrivare”. Va detto che i vigili del fuoco sono totalmente sovraccarichi a Roubaix. “Hanno smesso di rispondere al telefono”, hanno detto alcuni residenti. Non ci sono state vittime nell’hotel.

A soli 200 metri di distanza, all’ingresso del quartiere Alma, un enorme edificio industriale ex Redoute, la cui facciata è crollata in un incendio, ha distrutto tutto. Da un anno e mezzo ospitava Prochèque, una società del gruppo Tessi che fornisce servizi a grandi aziende regionali. Vi lavoravano circa 500 persone.

A Tolosa, i temporali interrompono gli scontri

A Tolosa, i temporali che si sono abbattuti sulla città intorno alle 22.00 hanno certamente interrotto una notte che si preannunciava molto calda. Alle 20.30, nel quartiere Mirail della Reynerie, sono scoppiati violenti scontri tra la polizia e un centinaio di giovani in Place Abbal, cuore del quartiere.

I colpi di mortaio e i gas lacrimogeni sono proseguiti per oltre un’ora, mentre piccoli gruppi di giovani si formavano nel labirinto di edifici. Contemporaneamente, a poca distanza, la stazione di polizia locale di Bellefontaine è stata attaccata con pietre, bottiglie e fuochi d’artificio, mentre auto e mobili hanno iniziato a bruciare.

Altri quartieri sono andati in fiamme nello stesso momento: a Empalot e Les Izards, nel nord della città, gli scontri sono iniziati prima che scoppiasse la tempesta.

La metropolitana che serviva i quartieri popolari è stata interrotta alle 21.30. Intorno alle 23, la prefettura ha dichiarato che “la violenza urbana è stata contenuta” nei quartieri interessati, grazie soprattutto “al supporto del RAID e del GIGN, che hanno effettuato undici arresti”.

La sezione locale dell’unità di polizia d’élite è stata coinvolta anche a Marsiglia, dove circa 400 persone, per la maggior parte giovani o addirittura giovanissimi, si sono radunate davanti alla prefettura prima di passeggiare selvaggiamente per il centro della città in modo altamente disorganizzato.

Il prefetto ha messo in campo una grande forza, comprese diverse unità mobili, per disperderli. La polizia ha sparato e un agente è stato ferito e portato in ospedale. Cinquantasei persone sono state arrestate.

“Non bruciate le auto”

La tensione non si è placata, invece, nella zona di Lione, dove la situazione è esplosa poco dopo le 22 nel quartiere Mas-du-Taureau di Vaulx-en-Velin. Per alcuni lunghi minuti, i mortai hanno esploso fuochi d’artificio davanti alla biblioteca multimediale Léonard-de-Vinci.

“È la guerra!” ha gridato un giovane con il velo. “Non bruciate le auto”, ha gridato un altro, per dissuadere i gruppi dal prendere di mira i veicoli dei residenti.

Dalle loro finestre, gli abitanti della zona hanno assistito agli scontri con la polizia intorno alla piazza centrale di questo quartiere emblematico dei quartieri residenziali di Lione, dove è stata inviata una colonna del RAID, dotata di un veicolo blindato.

Sono stati lanciati proiettili e sparati mortai contro gas lacrimogeni e granate sonore: scene di disordini estremamente violente e pericolose. Un giovane del posto è stato ferito e portato in un’ambulanza dei vigili del fuoco sotto la protezione della polizia. Il temporale e le forti piogge sembrano aver calmato le ostilità a Vaulx-en-Velin, mentre altre forme di violenza si sono diffuse alla periferia di Lione.

Gruppi di rivoltosi mobili hanno appiccato incendi e causato danni a Bron, Saint-Priest, Villeurbanne e persino nel 3° arrondissement di Lione, dove un autobus è stato distrutto dalle fiamme in avenue George-Pompidou, non lontano dalla stazione di Part-Dieu.

Intorno alla sua carcassa fumante, i residenti della zona hanno filmato i danni. I video degli incendi appiccati a due tram, a Vénissieux e a Saint-Priest, sono circolati a rotta di collo. Poco distante, in rue de la Gaîté, sono state incendiate due auto e un’esposizione immobiliare, tra il ginnasio e il collegio Bellecombe. La prefettura ha annunciato sette arresti nella notte.

Morte di Nahel M.: il governo resiste alle richieste di stato di emergenza

Le autorità si aspettano una violenza “diffusa” nelle “prossime notti”, secondo una nota dell’intelligence citata da una fonte della polizia. La nota, trapelata da diversi media, è datata giovedì, il giorno dopo una seconda notte di disordini in molte città. Si parla di “prossime notti” che “vedranno la violenza urbana con la tendenza a diventare diffusa” e di “azioni mirate alle forze dell’ordine e ai simboli dello Stato o dell’autorità pubblica”.

Henri Seckel, Franck Johannès, Philippe Gagnebet (Tolosa, corrispondente), Florence Traullé (Lille, corrispondente), Richard Schittly (Lione, corrispondente), Rémi Barroux, Gilles Rof (Marsiglia, corrispondente), Laurent Telo, Luc Bronner e Antoine Albertini

30 Giugno 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO