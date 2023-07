Il Parlamento europeo chiede di procedere verso Israele per crimini di guerra

Martedì la commissione per gli affari esteri del Parlamento europeo ha invitato l’UE ad aiutare la Corte penale internazionale (CPI) a perseguire Israele per i suoi crimini di guerra, in una risoluzione sulle relazioni UE-Palestina.

La risoluzione – approvata con 41 voti a favore, 24 contrari e 9 astenuti – afferma che il comitato “deplora i limitati progressi sulle indagini della CPI sui crimini di guerra e crimini contro l’umanità commessi nei territori palestinesi occupati e si impegna ad aiutare la corte e il suo pubblico ministero ad andare avanti con le indagini e l’accusa.

La risoluzione è stata presentata dall’eurodeputato Evin Incir dei socialdemocratici svedesi. Il voto in plenaria è previsto per luglio.

I membri del Parlamento europeo hanno anche aggiunto che gli insediamenti illegali costituiscono un grave ostacolo alla praticabilità della soluzione dei due Stati, comprese pace e sicurezza durature. Il comitato ha invitato a “considerare misure mirate dell’UE che affrontino specificamente l’espansione degli insediamenti in Cisgiordania”.

Inoltre, il comitato ha espresso preoccupazione per le “misure punitive” israeliane, come trattenere i fondi dall’Autorità Palestinese e limitare la costruzione nell’Area C, in risposta alla petizione dell’Autorità Palestinese nei forum legali internazionali.

Il problema è che dall’avvento di Karim Khan come procuratore capo della CPI, le indagini si sono fermate”, ha denunciato il giurista Triestino Mariniello che rappresenta i palestinesi di Gaza nel procedimento: “Khan ha dimostrato che in altri casi le procedure possono essere molto rapide, quando c’è la volontà di procedere, come nel caso dell’Ucraina”.

Sfortunatamente, la “volontà di procedere” sembra assente nel caso della Palestina.”Nonostante il procedimento relativo alla Palestina sia ben documentato e sia stato avviato già nel 2009, l’attuale Procuratore non sembra avere alcuna intenzione di procedere”. Per Khan, “la Palestina non sembra una priorità”.

1 Luglio 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO