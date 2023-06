L’ex primo ministro del Perù Betssy Chávez arrestata per ribellione e cospirazione

La polizia nazionale peruviana ha arrestato alcuni giorni fa l’ex primo ministro Betssy Chávez per i presunti reati di ribellione e cospirazione contro lo Stato. Chávez è stata arrestata nella sua casa nella città di Tacna dopo che la Corte Suprema aveva ordinato 18 mesi di detenzione preventiva per lei.

Le accuse contro Chávez derivano dal tentativo dell’ex presidente spodestato Pedro Castillo di sciogliere il Congresso e di governare per decreto nel dicembre 2022, di fronte a un attacco coordinato della destra.

Il giudice César San Martín, capo della Camera Penale Nazionale della Corte Suprema, ha emesso il mandato d’arresto per Chávez dopo aver accettato la richiesta di detenzione preventiva presentata dalla Procura per la sua presunta partecipazione all’annuncio di Castillo sullo scioglimento del Congresso.

Betssy Chávez ha ripetutamente negato di aver partecipato o di essere a conoscenza della decisione di Castillo, così come altri ex ministri indagati. Mercoledì 21 giugno, il team legale della Chávez ha annunciato che farà ricorso alla Corte Costituzionale per revocare la detenzione preventiva.

Dopo la sentenza, Chávez ha parlato in livestream sul suo account TikTok, affermando di non essere sola “ma accompagnata da milioni di persone“.

Giovedì 22 giugno, Chávez ha condannato il suo arresto come un tentativo di mettere a tacere chi critica il governo de facto di Dina Boluarte.

“Oggi è Betssy Chávez, domani potrebbe essere lei. Quello che non dobbiamo permettere è l’uso del ‘sistema giudiziario’ per mettere a tacere quelli di noi che sono a disagio con il regime al potere, quello che lavora in collusione con la Procura, il Potere Giudiziario e la stampa servile“, ha scritto in un tweet.

