Israele in crisi. Un israeliano su quattro pensa di andarsene

Il Jerusalem Post scrive che la legge approvata alla Knesset è già in viaggio verso l’Alta Corte di Giustizia, e forse verso una crisi costituzionale, qualora i giudici decidano di intervenire e squalificarla, uno scenario che dovrebbe alimentare ulteriormente le fiamme della protesta, come sono i sogni della coalizione di governo di poter utilizzare la ‘legge standard di ragionevolezza ampliata’ per licenziare il procuratore generale Gali Baharav-Miara.

Dopo l’approvazione della legge sulla giustizia, il ministro delle Comunicazioni israeliano Shlomo Karhi ha deciso di andare avanti con la sua riforma globale del mercato dei media, che politicizza la regolamentazione dei canali e delle emittenti e concede benefici governativi eccezionali a Channel 14 e ai media di destra.

Il quotidiano israeliano The Times of Israel ha affermato che oltre un quarto degli israeliani sta pensando di lasciare il Paese.

Il giornale, citando il sondaggio di Channel 13, afferma che “il 28% degli intervistati valutava un trasferimento all’estero, il 64% no e l’8% non era sicuro“.

“Il sondaggio riflette l’impatto della coalizione che ha approvato la legge lunedì, nonostante le proteste di massa sostenute, la veemente opposizione da parte di alti esponenti giudiziari, della sicurezza, economici e pubblici e migliaia di riservisti militari israeliani che hanno promesso di lasciare il servizio“, ha riferito il giornale.

Questi alcuni dei risultati del sondaggio:

Il 54% teme che la revisione giudiziaria danneggi la sicurezza di Israele.

Il 56% è preoccupato per la guerra civile.

Il 33% crede all’affermazione del primo ministro Benjamin Netanyahu di voler scendere a compromessi.

L’84% dei membri del Likud crede al leader israeliano.

Il 55% ritiene che i leader dell’opposizione Yair Lapid e Benny Gantz dovrebbero tornare ai negoziati.

Times of Israel, citando lo stesso sondaggio, ha indicato che “il partito di Unità nazionale di Gantz vincerebbe 30 seggi nella Knesset da 120 seggi, la maggior percentuale di qualsiasi partito, se le elezioni si tenessero oggi, superando il Likud, che si è classificato al secondo posto con 25 seggi“.

Gli altri partiti otterrebbero i seguenti risultati:

Il partito Yesh Atid si è piazzato al terzo posto, con 17 seggi; Yisrael Beytenu, 6 seggi; Ra’am, 6 seggi; Hadash-Ta’al, 5 seggi; Meretz, 4 seggi.

Un sondaggio separato di Channel 12 martedì ha anche previsto un calo di popolarità per il governo di Netanyahu se le elezioni si fossero tenute oggi, con gli attuali partiti della coalizione di governo che avrebbero ricevuto solo 53 seggi.

