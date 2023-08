Gran Bretagna. Nasce un partito della sinistra, contro la svolta a destra dei Laburisti

Da tempo si stanno compiendo sforzi a sinistra del partito Laburista per riorganizzarsi. La richiesta di una nuova forza politica chiamata Transform Politics ha ricevuto una grande risposta nei primi giorni.

Un’iniziativa che darà vita ad un nuovo partito che vuole candidarsi alle elezioni. Tuttavia, è ancora da verificare se il processo di fondazione possa essere completato con successo prima delle prossime elezioni previste per il 2024 (europee) e 2025 (politiche).

“L’ala destra” ha “ripreso il controllo del Labour“, afferma la dichiarazione rilasciata alla fine della scorsa settimana da Transform Politics.

“Jeremy Corbyn e le sue politiche, che hanno ispirato milioni di persone nella nostra società, sono state respinte. Ciò ha portato i laburisti a rifiutare gli scioperi e la rinazionalizzazione, a non sostenere i rifugiati e a non voler abolire le tasse universitarie elevate”.

Per definire identità e programma del nuovo partito sono stati stabiliti dieci principi, piuttosto vaghi e ampi: il nuovo partito vuole essere democratico, eco-sociale, internazionalista e in qualche modo socialista.

In questo percorso si sono uniti quattro piccoli partiti di sinistra e correnti laburiste: la forza trainante è probabilmente Left Unity, un gruppo fondato alcuni anni fa dal regista Ken Loach, ma finora con scarsa influenza sulla politica britannica.

I sostenitori includono anche il Breakthrough Party, che si è separato dai laburisti dopo la fine dell’era Corbyn, People Alliance for the Left e l’ex gruppo laburista di Liverpool con i suoi tre consiglieri.

“Negli ultimi anni i laburisti si sono spostati molto a destra“, ha detto Kate Hudson al giornale della sinistra tedesca Junge Welt . “L’eredità di Corbyn viene spazzata via e i membri di sinistra vengono sistematicamente esclusi dai laburisti“, ha detto il co-promotore dell’appello, che è anche membro esecutivo del Partito della Sinistra Europea, di cui fa parte anche Die Linke.

Non c’è “più casa per la sinistra nel panorama politico in Gran Bretagna”, ha osservato Hudson. Dal momento che molte persone sostengono ancora le idee di Corbyn, è importante creare questa nuova casa per loro attraverso una politica di trasformazione.

Andrew Burgin, coordinatore della nuova iniziativa e membro di Left Unity , è d’accordo: “250.000 persone hanno lasciato il Labour dalla fine di Corbyn“. Molti consiglieri continuerebbero come indipendenti.

Anche alcuni personaggi noti sostengono la nuova iniziativa. Questi includono l’ex parlamentare Thelma Walker, Derek Wall, ex portavoce dei Verdi, e Ian Hodson, capo del sindacato dell’industria alimentare.

Hudson non sa se tutto ciò sia sufficiente per fondare un nuovo partito: “Abbiamo ricevuto molto supporto online, ma ora dobbiamo andare dalle persone e agire“. Burgin riassume il problema: “Molti sono seduti in disparte e in attesa I sindacati si sono comportati in modo simile, i grandi sono ancora tutti legati al Labour“, secondo Burgin.

Hanno aspettato di vedere come si sarebbe comportato al governo il leader laburista Keir Starmer. Finché la nuova iniziativa non crescerà, nessun sindacato vi aderirà, riassume Burgin: “Vogliono vedere notevoli progressi prima di mettersi in moto“.

C’è stato un tentativo da parte dei sindacati di emanciparsi politicamente la scorsa estate. Dopo tanto sostegno, però, “semplicemente si sono fermati“, ha osservato Hudson: “Un passo avanti e poi si sono fermati“.

Questo distingue Transform Politics da altri movimenti. Il successo dipende anche dal comportamento di Jeremy Corbyn alle elezioni. Ma Corbyn ha dato ai laburisti 40 anni della sua vita come membro del partito. Competere come indipendente è “difficile per lui“. Laburista o indipendente, Andrew Burgin è certo che si “candiderà“.

Anche se la fondazione del partito non sarà completata prima delle prossime elezioni, Transform Politics vuole competere. a serve molto di più per una campagna elettorale.

L’ex membro laburista Crispin Flintoff una volta ha raccolto 250.000 sterline, il massimo nella storia del partito. Nell’estate del 2022 è stato espulso. È convinto che i sostenitori di Corbyn torneranno sotto una nuova forma politica. Ma questo non accadrà prima delle prossime elezioni, dice scettico a jW.

Anche Jim Breese dell’OCISA sta progettando di cooperare con candidati di sinistra come Transform Politics. “Speriamo che tutta la sinistra sosterrà la nostra iniziativa nel collegio elettorale di Starmer. I nostri gruppi regionali sosterranno altri candidati di sinistra”, ha detto a jW

La volontà di unire le forze e non impantanarsi in piccole guerre è un passo positivo verso l’unione della sinistra al di fuori del Labour. È probabile che il vento per l’attuale leader del partito laburista, Starmer, si faccia più duro, anche se nessun nuovo partito potrebbe emergere al momento delle elezioni.

La sinistra britannica sembra risvegliarsi dopo aver consentito la fine di Jeremy Corbyn.

* da Junge Welt

