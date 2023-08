Ucraina. Zelenski nei guai sugli arruolamenti. Il fronte interno in difficoltà

Tutti i commissari militari regionali per l’arruolamento saranno licenziati, ha dichiarato il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyy in un videomessaggio trasmesso venerdì dopo una riunione del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale.

“Questo sistema dovrebbe essere gestito da persone che sanno esattamente cos’è la guerra e perché il cinismo e la corruzione durante la guerra sono un atto di tradimento”, ha scritto Zelensky, precisando che sono in corso 112 procedimenti penali contro i funzionari degli uffici di registrazione e arruolamento militare, e 33 persone sono sospettate di aver compiuto reati.

Secondo quanto riportato da Interfax Ukraine al loro posto saranno nominate persone “che hanno sono state al fronte o che non possono essere in trincea perché hanno perso la salute, hanno perso gli arti, ma hanno conservato la dignità e non hanno cinismo”. Secondo Zelenskyj, “ogni commissario militare nei confronti del quale vi sia un procedimento penale sarà pienamente ed equamente responsabile, per dimostrare la loro dignità, andranno al fronte.”

“Arricchimento illegale, legalizzazione di fondi ottenuti illegalmente, profitti illeciti, trasporto illegale attraverso il confine di coscritti. La nostra soluzione: licenziamo tutti i commissari militari“, ha annunciato Zelensky su Telegram.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato così il licenziamento di tutti i funzionari regionali incaricati del reclutamento militare per sradicare un sistema di corruzione che consente in particolare ai coscritti di sfuggire all’esercito.

Sono infatti sempre più numerosi gli ucraini che cercano di evitare di finire come carne da macello al fronte, soprattutto dopo le altissime perdite subite durante la annunciata ma fallita controffensiva.

Ma i guai per Zelenski non sono solo sul fronte interno ma anche su quello esterno. Mentre l’offensiva ucraina ormai langue, l’esercito russo sta gradualmente avanzando in direzione di Kupyansk. I russi sono riusciti a respingere i militari ucraini dall’insediamento di Ivanovka, e ora la zona di controllo delle forze armate russe vicino a Sinkovka e Novosyolovsky si sta espandendo.

Intanto sta emergendo che tra le vittime del famoso bombardamento sull’hotel Reikartz a Zaporzizhe ci sarebbero molti mercenari stranieri e tra questi anche alcuni statunitensi impegnati nell’operatività dei sistemi HIMARS MLRS, gli obici M-777, i veicoli da combattimento della fanteria Bradley, i sistemi di difesa aerea Patriot, le comunicazioni Starlink e i posti di comando.

Il coordinatore umanitario delle Nazioni Unite in Ucraina Denise Brown ha detto che l’hotel colpito è stato utilizzato dal personale delle Nazioni Unite e da altre organizzazioni umanitarie. “Questo è del tutto inaccettabile”, ha detto Brown, descrivendo il bombardamento delle forze aerospaziali russe.

Ma, secondo il giornale russo Pravda, queste ultime hanno scelto il momento per colpire l’hotel quando i “rappresentanti di organizzazioni internazionali” non erano nell’hotel, grazie alle informazioni dei servizi speciali russi e dei loro agenti a terra.

