I BRICS hanno cambiato l’equilibrio delle forze, ma non cambieranno da soli il mondo

Nel 2003, alti funzionari dal Brasile, dall’ India e dal Sudafrica si sono incontrati in Messico per discutere dei reciproci interessi nel commercio di farmaci.

L’India era ed è uno dei maggiori produttori mondiali di vari farmaci, compresi quelli utilizzati per il trattamento dell’HIV-AIDS; il Brasile e il Sudafrica avevano entrambi bisogno di farmaci a prezzi accessibili per i pazienti affetti da HIV e da una serie di altri disturbi curabili.

Ma a questi tre Paesi è stato impedito di commerciare facilmente tra loro a causa delle rigide leggi sulla proprietà intellettuale stabilite dall’Organizzazione Mondiale del Commercio.

Pochi mesi prima del loro incontro, i tre Paesi hanno formato un gruppo, noto come IBSA, per discutere e chiarire le questioni relative alla proprietà intellettuale e al commercio, ma anche per confrontarsi con i Paesi del Nord globale per la loro richiesta asimmetrica di cessare i sussidi agricoli dei Paesi più poveri. Il concetto di cooperazione Sud-Sud ha fatto da cornice a queste discussioni.

L’interesse per la cooperazione Sud-Sud risale agli anni ’40, quando il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite istituì il primo programma di aiuti tecnici per favorire il commercio tra i nuovi Stati post-coloniali di Africa, Asia e America Latina.

Sei decenni dopo, proprio in concomitanza con la nascita di IBSA, questo spirito è stato commemorato dalla Giornata delle Nazioni Unite per la Cooperazione Sud-Sud, il 19 dicembre 2004.

In quell’occasione, le Nazioni Unite crearono anche l’Unità speciale per la cooperazione Sud-Sud (dieci anni dopo, nel 2013, questa istituzione fu rinominata Ufficio delle Nazioni Unite per la cooperazione Sud-Sud ), che si basava sull’ accordo del 1988 sul Sistema globale di preferenze commerciali tra i Paesi in via di sviluppo.

A partire dal 2023, questo patto include 42 Stati membri provenienti da Africa, Asia e America Latina, che complessivamente ospitano quattro miliardi di persone e hanno un mercato combinato di 16.000 miliardi di dollari (circa il 20% delle importazioni globali di merci).

È importante ricordare che questo programma di lunga data per aumentare il commercio tra i Paesi del Sud costituisce la preistoria del BRICS, istituito nel 2009 e attualmente composto da Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica.

L’intero progetto del BRICS è incentrato sulla questione se i Paesi che si trovano all’estremità inferiore del sistema neocoloniale possano uscirne attraverso il commercio e la cooperazione reciproci, o se i Paesi più grandi (compresi quelli dei BRICS) godranno inevitabilmente di asimmetrie di potere e di scala nei confronti dei Paesi più piccoli e quindi riprodurranno le disuguaglianze piuttosto che trascenderle.

Il nostro ultimo dossier , sulla teoria marxista della dipendenza, mette in discussione qualsiasi progetto capitalista nel Sud del mondo che creda di potersi liberare in qualche modo dal sistema neocoloniale importando debito ed esportando merci a basso costo.

Nonostante i limiti del progetto BRICS, è chiaro che l’aumento del commercio Sud-Sud e lo sviluppo di istituzioni del Sud (per il finanziamento dello sviluppo, ad esempio) sfidano il sistema neocoloniale, anche se non lo trascendono immediatamente.

Noi di Tricontinental: Institute for Social Research abbiamo seguito da vicino gli sviluppi e le contraddizioni del progetto BRICS fin dal suo inizio e continuiamo a farlo.

Alla fine di questo mese, il quindicesimo vertice dei BRICS si terrà a Johannesburg, in Sudafrica, dal 22 al 24 agosto. Questo incontro avviene mentre due dei membri del gruppo, la Russia e la Cina, stanno affrontando una nuova guerra fredda con gli Stati Uniti e i suoi alleati, mentre gli altri membri subiscono enormi pressioni per essere coinvolti in questo conflitto.

Di seguito, troverete il briefing n. 9, pubblicato in collaborazione con No Cold War , che offre una breve ma necessaria panoramica dell’imminente vertice BRICS. Potete leggere il briefing qui sotto.

Il prossimo quindicesimo vertice BRICS (22-24 agosto) a Johannesburg, in Sudafrica, ha il potenziale per fare la storia. I capi di Stato di Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica si riuniranno per il loro primo incontro faccia a faccia dopo il vertice del 2019 a Brasilia, in Brasile.

L’incontro avrà luogo a diciotto mesi dall’inizio del conflitto militare in Ucraina, che non solo ha sollevato le tensioni tra le potenze occidentali guidate dagli Stati Uniti e dalla Russia a un livello mai visto dai tempi della Guerra Fredda, ma ha anche acuito le differenze tra il Nord e il Sud del mondo.

Ci sono crepe crescenti nell’ordine internazionale unipolare imposto da Washington e Bruxelles al resto del mondo attraverso l’Organizzazione del Trattato Nord Atlantico (NATO), il sistema finanziario internazionale, il controllo dei flussi di informazione (sia nelle reti tradizionali che nei social media) e l’uso indiscriminato di sanzioni unilaterali contro un numero crescente di Paesi.

Come ha recentemente affermato il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, “il periodo successivo alla guerra fredda è finito. È in corso una transizione verso un nuovo ordine globale”.

In questo contesto globale, tre dei dibattiti più importanti da monitorare al vertice di Johannesburg sono: (1) la possibile espansione dei membri del BRICS, (2) l’espansione dell’adesione alla Nuova Banca di Sviluppo (NDB) e (3) il ruolo della NDB nella creazione di alternative all’uso del dollaro USA.

Secondo Anil Sooklal, ambasciatore del Sudafrica presso il BRICS, ventidue Paesi hanno chiesto formalmente di entrare nel gruppo (tra cui Arabia Saudita, Argentina, Algeria, Messico e Indonesia) e altre due dozzine hanno espresso interesse.

Nonostante le numerose sfide da superare, il BRICS è ora considerato una forza trainante dell’economia mondiale e degli sviluppi economici del Sud globale in particolare.

I BRICS oggi

A metà dello scorso decennio, i BRICS hanno incontrato una serie di problemi. Con l’elezione del Primo Ministro Narendra Modi in India (2014) e il colpo di Stato contro la Presidente Dilma Rousseff in Brasile (2016), due dei Paesi membri del gruppo sono stati guidati da governi di destra più favorevoli a Washington.

Sia l’India che il Brasile si sono ritirati nella loro partecipazione al gruppo. L’assenza de facto del Brasile, che fin dall’inizio era stato una delle principali forze trainanti del BRICS, ha rappresentato una perdita significativa per il consolidamento del gruppo.

Questi sviluppi hanno minato e ostacolato i progressi della NDB e del Contingent Reserve Arrangement (CRA), istituito nel 2015, che ha rappresentato il più grande risultato istituzionale dei BRICS fino ad oggi. Sebbene la NDB abbia compiuto alcuni progressi, non ha raggiunto i suoi obiettivi originari.

Ad oggi, la banca ha approvato circa 32,8 miliardi di dollari di finanziamenti (in realtà, ne sono stati emessi meno), mentre il CRA – che dispone di 100 miliardi di dollari di fondi per assistere i Paesi che hanno una carenza di dollari USA nelle loro riserve internazionali e stanno affrontando pressioni a breve termine sulla bilancia dei pagamenti o sulla liquidità – non è mai stato attivato.

Tuttavia, gli sviluppi degli ultimi anni hanno rinvigorito il progetto BRICS. Le decisioni di Mosca e Pechino di rispondere all’escalation di aggressioni nella Nuova Guerra Fredda da parte di Washington e Bruxelles; il ritorno di Luiz Inácio Lula da Silva alla presidenza del Brasile nel 2022 e la conseguente nomina di Dilma Rousseff alla presidenza della NDB; e il relativo allontanamento, in varia misura, di India e Sudafrica dalle potenze occidentali hanno dato vita a una “tempesta perfetta” che sembra aver ricostruito un senso di unità politica nei BRICS (nonostante le tensioni irrisolte tra India e Cina).

A ciò si aggiunge il crescente peso del BRICS nell’economia globale e il rafforzamento dell’interazione economica tra i suoi membri. Nel 2020, la quota globale del Prodotto interno lordo (PIL) dei BRICS in termini di parità di potere d’acquisto – 31,5% – ha superato quella del Gruppo dei Sette (G7) – 30,7% – e si prevede che questo divario aumenti.

Anche il commercio bilaterale tra i Paesi BRICS è cresciuto in modo robusto: il Brasile e la Cina battono record ogni anno, raggiungendo i 150 miliardi di dollari nel 2022; le esportazioni russe verso l’India sono triplicate da aprile a dicembre 2022, su base annua, raggiungendo i 32,8 miliardi di dollari; mentre il commercio tra Cina e Russia è balzato dai 147 miliardi di dollari del 2021 ai 190 miliardi di dollari del 2022, con un aumento di quasi il 30%.

Cosa c’è in gioco a Johannesburg?

Di fronte a questa situazione internazionale dinamica e alle crescenti richieste di espansione, i BRICS si trovano ad affrontare una serie di questioni importanti:

Oltre a fornire risposte concrete ai candidati interessati, l’espansione ha il potenziale di aumentare il peso politico ed economico del BRICS e, eventualmente, di rafforzare altre piattaforme regionali a cui appartengono i suoi membri.

Ma l’espansione richiede anche di decidere la forma specifica che l’adesione dovrebbe assumere e può aumentare la complessità della costruzione del consenso, con il rischio di rallentare il progresso del processo decisionale e delle iniziative. Come si dovrebbero affrontare queste questioni?

Come aumentare la capacità di finanziamento della NDB e il suo coordinamento con le altre banche di sviluppo del Sud globale e con le altre banche multilaterali? E, soprattutto, come può la NDB, in collaborazione con la rete di think tank dei BRICS, promuovere la formulazione di una nuova politica di sviluppo per il Sud globale?

Poiché i Paesi membri dei BRICS dispongono di solide riserve internazionali (il Sudafrica ne ha un po’ meno), è improbabile che debbano ricorrere al CRA; invece, questo fondo potrebbe fornire ai Paesi in difficoltà un’alternativa al ricatto politico del Fondo Monetario Internazionale, che impone ai Paesi in via di sviluppo di adottare misure di austerità devastanti in cambio di prestiti.

I BRICS starebbero discutendo la creazione di una valuta di riserva che consentirebbe il commercio e gli investimenti senza l’uso del dollaro USA. Se venisse istituita, potrebbe essere un ulteriore passo avanti negli sforzi per creare alternative al dollaro, ma rimangono degli interrogativi.

Come si potrebbe garantire la stabilità di una tale valuta di riserva? Come potrebbe articolarsi con i nuovi meccanismi commerciali che non utilizzano il dollaro, come gli accordi bilaterali Cina-Russia, Cina-Brasile, Russia-India e altri?

In che modo la cooperazione e il trasferimento tecnologico possono sostenere la reindustrializzazione di Paesi come il Brasile e il Sudafrica, soprattutto in settori strategici come le biotecnologie, la tecnologia dell’informazione, l’intelligenza artificiale e le energie rinnovabili, combattendo al contempo la povertà e la disuguaglianza e realizzando altre esigenze fondamentali dei popoli del Sud?

I leader che rappresentano 71 Paesi del Sud globale sono stati invitati a partecipare all’incontro di Johannesburg. Xi, Putin, Lula, Modi, Ramaphosa e Dilma hanno molto lavoro da fare per rispondere a queste domande e fare progressi sulle questioni urgenti dello sviluppo globale.

Il nostro istituto continua a seguire questi sviluppi, né con la convinzione che il progetto BRICS offra la salvezza globale, né con il cinismo che lo liquida come nulla di nuovo. La storia è mossa non dalla purezza, ma dalle contraddizioni del mondo.

Quando questi grandi Paesi del Sud si incontreranno a Johannesburg, si confronteranno con le grandi ingiustizie del Sudafrica. Queste spaccature sono la materia prima delle poesie di Vonani Bila, la cui voce si leva da Shirley Village (Limpopo) e ci ricorda il lungo cammino che ci attende, attraverso il progetto BRICS e oltre:

Quando il sole si ritira

nel Soutpansberg,

Giyani Block indossa un

cappotto di vipera nera;

uno specchio di morte e disperazione.

Medici e infermieri si alzano in piedi.

Non avranno pace quando lo sciopero dei lavoratori

accenderà la sua fiamma furiosa.

Sono in punta di piedi, guardano in alto,

lottano contro il mostro senza volto e senza coda.

Con affetto,

Vijay

* Traduzione della trentatreesima newsletter (2023) di Tricontinental: Institute for Social Research.

