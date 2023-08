La Nato teme la “guerra per sempre” in Ucraina

Il noto analista statunitense Symplicius the Thinker torna ad analizzare lo stato della guerra in Ucraina. L’Occidente teme “la guerra per sempre” con la Russia e comincia a suggerire exit strategy che non piacciono a Kiev. Magari facendo cessare le ostilità alla vigilia delle elezioni Usa nel 2024.

Ma il fallimento militare dell’Ucraina e della Nato sul campo non lasciano aperte troppe opzioni, neanche con gli F16.

La notizia più importante del giorno è la decisione olandese/danese di fornire F-16 all’Ucraina.

Come al solito, in questo “ottimismo” sono nascosti alcuni fatti scomodi, come l’insistenza sul rispetto di una serie di rigidi protocolli prima di consegnare gli aerei, che probabilmente non permetteranno all’Ucraina di avere gli aerei prima del 2024.

Anche il numero totale rimane in dubbio, con alcune fonti che parlano di 42 aerei.

Voglio ribadire che anche se questo dovesse accadere – prima che l’Ucraina crolli o si arrenda, cioè – considero la consegna di questi aerei un'”ottima cosa”. Ho detto fin dall’inizio che tutti gli armamenti occidentali più avanzati forniscono un addestramento essenziale alle forze russe, che devono imparare a combattere contro questi sistemi in vista di una potenziale guerra futura contro la NATO vera e propria.

Ciò significa che gli operatori della difesa aerea russi, i piloti di caccia e così via, acquisiranno un’esperienza fondamentale nell’affrontare uno dei migliori velivoli della NATO, compresa la registrazione delle loro caratteristiche nei registri radar per una migliore identificazione.

Questa rara opportunità di affrontare e studiare questo tipo di sistemi in un ambiente “a basso rischio” è fondamentale. È meglio affrontarli ora, in mani ucraine e in numero ridotto, imparando i loro segreti e le loro debolezze, piuttosto che sperimentarli per la prima volta in una guerra totale contro la NATO, dove centinaia/migliaia di velivoli vengono schierati contemporaneamente.

Certo, può sembrare cinico volere che l’Ucraina abbia armi migliori/più avanzate perché l’argomentazione è che alcuni russi perderanno la vita per questo, ma bisogna vedere le cose in una prospettiva più ampia. Se riusciranno a combattere questi sistemi ora, salveranno più vite alla fine, in vista di una guerra futura molto più grande.

Per coloro che continuano a chiedersi come l’Ucraina intenda tenere al sicuro i suoi F-16, o cosa faccia attualmente con la sua scarsa flotta aerea rimanente, ecco una nuova citazione del Financial Times che fa luce su qualcosa che ho ripetutamente riportato:

Il Financial Times, citando le fonti scrive:

“L’Ucraina sta spostando frettolosamente i suoi piloti e i suoi aerei a causa dell’aumento degli attacchi russi su obiettivi nell’Ucraina occidentale. I missili russi hanno recentemente preso di mira basi aeree, piste di atterraggio, un centro di addestramento per piloti e una flotta di bombardieri che trasportano missili occidentali Storm Shadow e Scalp.

“A causa di ciò, i piloti ucraini sono costretti a fare continuamente la spola tra decine di basi aeree e aeroporti commerciali”.

L’unico cambiamento degno di nota nella nuova ondata di titoli è che ora stanno dimostrando una ritrovata sfacciataggine nel nominare effettivamente i dettagli – cosa non sarà raggiunto, cosa invece dovrebbe essere fatto.

La differenza è che prima si limitavano a dare l’ovvio – la controffensiva non sta andando bene – ma mantenevano le cose ambigue con la tattica di sperare che la gente continuasse a credere nel suo successo finale. Se si dice vagamente “non sta andando bene come previsto“, ma non si dice che l’obiettivo specifico di raggiungere il mare, o Melitopol, ecc. non può essere completato, la gente manterrà viva la speranza.

Ma ora si nominano apertamente gli obiettivi chiave ammettendo che non saranno raggiunti. Una delle ragioni principali di questo cambiamento è che un nuovo “rapporto di intelligence trapelato” ha raggiunto questa concusione:

“La comunità dei servizi segreti statunitensi ritiene che la controffensiva ucraina non riuscirà a raggiungere la città chiave di Melitopol, nel sud-est del Paese, come hanno riferito al Washington Post persone che hanno familiarità con le previsioni riservate; una conclusione che, se dovesse rivelarsi corretta, significherebbe che Kyiv non raggiungerà il suo obiettivo principale di tagliare il ponte terrestre russo verso la Crimea nella spinta di quest’anno“.

La triste valutazione si basa sulla brutale abilità della Russia nel difendere il territorio occupato attraverso una falange di campi minati e trincee, e probabilmente spingerà Kyiv e le capitali occidentali a puntare il dito sul motivo per cui una controffensiva che ha visto decine di miliardi di dollari di armi ed equipaggiamenti militari occidentali non ha raggiunto i suoi obiettivi.

Ma naturalmente da Washington nulla “trapela” senza uno scopo. Quindi ci si potrebbe chiedere: perché questo cambiamento di retorica, cosa sperano di ottenere?

Sembra che uno dei motivi sia che, articolando più chiaramente la natura terribile della situazione, sperano di indirizzare la politica verso nuove direzioni di escalation. Mentre prima i loro segnali d’allarme erano forse più cautelativi o di avvertimento, ora prescrivono veri e propri cambiamenti di direzione.

Nell’articolo di Newsweek qui citato, l’autore propone una soluzione “innovativa” per porre fine alla guerra in Ucraina.

L’autore sostiene che, in primo luogo, una “guerra per sempre” favorisce Putin e la Russia, non l’Ucraina o l’Occidente, ma ha scoperto un modo per “dare addosso” a Putin, ponendo fine alla guerra in modo brusco e non dandogli la “guerra per sempre” che desidera.

Propongono di dare all’Ucraina i fondi per continuare le operazioni fino al luglio 2024, data del prossimo grande vertice della NATO. A quel punto, l’Ucraina dovrebbe interrompere tutte le operazioni offensive e ottenere l’ingresso a pieno titolo nella NATO.

Questo, sostengono, permetterebbe all’Ucraina di mantenere e consolidare qualsiasi territorio sia riuscita a riconquistare per allora, e la proteggerebbe da qualsiasi ulteriore avanzata russa grazie all’Articolo 5. Non è diverso dal concedere lo status NATO a una Germania divisa dopo la Seconda Guerra Mondiale, sostengono.

L’aspetto più intrigante di questo piano è che l’autore non è altro che il deputato democratico Tom Malinowski, e gli si addice il fatto che, in modo del tutto conveniente, si sia schierato a favore di una cessazione delle ostilità nel luglio 2024, proprio alla vigilia delle elezioni presidenziali statunitensi, quando i democratici avranno bisogno di tutto l’aiuto possibile.

Se un piano può essere progettato e confezionato in modo tale da essere venduto come una grande “vittoria”, allora certamente i Democratici cercheranno di trascinarlo fino alla vigilia delle elezioni per cercare di usare la “grande vittoria ucraina di Biden” come una forte spinta dell’ultima ora.

L’altra cosa intrigante è il modo in cui si collega alla nuova teoria di Lukashenko, che ha rilasciato durante una recente intervista, secondo la quale l’Ucraina sarà introdotta nella NATO sulla base dell’occupazione dei territori occidentali da parte della Polonia.

Lukashenko non spiega i meccanismi esatti con cui prevede che ciò avverrà, ma si limita a dedurre che la NATO avrà poco spazio per respingere l’Ucraina una volta che un membro a pieno titolo della NATO si sarà già fuso politicamente con essa. Anche se ha espresso l’opinione che gli ucraini non lo permetteranno.

“Lukashenko ritiene che gli ucraini non cederanno alla Polonia i territori occidentali “Penso che gli ucraini stessi non lo permetteranno“. Zelensky si sta muovendo in questo senso: avete preso una sorta di decisione in cui i poliziotti o i funzionari polacchi sono già quasi equiparati a quelli ucraini.

Inoltre, in Polonia sono già state create delle unità – un’unità militare di assistenza all’Ucraina. Se entrano, non li respingerete, perché gli americani stanno dietro alla Polonia. Ebbene, ci sarà il territorio polacco. Perché non accettarli nella NATO? Questo sarà territorio polacco. Ci saranno loro a condurlo. Pertanto, tutto è pronto per questo.

Per noi è inaccettabile, così come per i russi. Per non frammentare l’Ucraina e dividerla in parti, dobbiamo fermarci qui e fare in modo di preservare l’integrità dell’Ucraina. E poi parlare. Vedete, questa è la prima cosa da fare. Questo è ciò di cui avete bisogno, ucraini”, ha detto Lukashenko“.

Tra l’altro, alla luce della proposta di Malinowski di cui sopra e di quella recente del capo di stato maggiore della NATO, Stian Jenssen, che ha proposto un accordo “terra in cambio di pace“, sono successe due cose. In primo luogo, la NATO è stata costretta a scusarsi dopo aver fatto arrabbiare l’Ucraina:

In secondo luogo, l’Ucraina sta cercando di codificare nella legge l’inammissibilità di risolvere il conflitto attraverso qualsiasi concessione territoriale. Molti deputati hanno presentato una proposta di legge alla Verkhovna Rada che obbligherebbe legalmente l’Ucraina ad “andare fino in fondo” e non permetterebbe costituzionalmente alcuna concessione. La “fine” significherebbe i confini del 1991, come da proposta di legge scritta.

Zelensky ha persino risposto compiaciuto che l’unica concessione territoriale che è disposto a negoziare per l’ingresso nella NATO è lo scambio della regione russa di Belgorod.

Ma torniamo alle proposte principali: l’altra parte, sostenuta da Edward Luttwak in un nuovo articolo di Die Welt, afferma che l’unico modo in cui l’Ucraina può vincere è la modalità “guerra totale“, una mobilitazione sociale completa di ‘3 milioni di baionette’.

L’Ucraina ha bisogno di mobilitare 3 milioni di persone per avere successo nel conflitto con la Russia. Così recita un articolo di Die Welt.

“C’è solo una strada da percorrere: condurre la guerra con la serietà che si addice a una lotta di liberazione nazionale. La popolazione ucraina si è ridotta, è vero, ma è ancora superiore ai 30 milioni di persone, quindi il numero totale di forze armate potrebbe raggiungere i 3 milioni.

Con una tale forza militare, l’Ucraina potrebbe vincere le battaglie e liberare il suo territorio alla vecchia maniera: in una guerra di logoramento, come la maggior parte delle guerre d’indipendenza europee”, ritiene l’autore.

‘Per quanto riguarda l’economia russa, le notizie sono negative, ma non abbastanza. La guerra non finirà a causa della capitolazione economica della Russia’, afferma Luttwal’autore, sottolineando che, a differenza della Cina, la Russia è in grado di procurarsi da sola cibo e carburante e, in generale, produce quasi tutto ciò di cui ha bisogno.

‘Fino all’ultimo ucraino!’ Sembra che Die Welt cerchi di imporre all’Ucraina moderna il noto concetto nazista di ‘ Totalen Krieg’.

E sembra, ironia della sorte, che Zelensky abbia recentemente manifestato interesse più per questo piano che per quello opposto. Per ben due volte, solo nell’ultima settimana o due, Zelensky ha postato video inquietanti in cui castiga la società ucraina per aver ignorato la guerra e implora che “tutti” contribuiscano allo sforzo bellico in un modo o nell’altro.

Anche altri funzionari ucraini hanno iniziato a dare segnali in tal senso. Di recente ho pubblicato una dichiarazione di un funzionario che ha affermato che “tutta l’Ucraina” potrebbe dover essere mobilitata in futuro.

L’altro comunicato “al momento giusto” che ha fatto il giro è stato il nuovo articolo del NYTimes con la rivelazione “bomba” che oltre 500.000 vittime sono state subite nella guerra fino ad ora:

Naturalmente, come al solito, questi dati sono accompagnati dal fatto che è la Russia a fare la parte del leone nelle perdite.

“Le perdite militari della Russia si avvicinano a 300.000, di cui 120.000 morti e 170.000-180.000 feriti, secondo il New York Times. I morti ucraini sono stati quasi 70.000, con 100.000-120.000 feriti, ha aggiunto il giornale“.

Ma sappiamo che in realtà questo è il loro modo di segnalare le perdite dell’Ucraina senza causare troppo panico. Se si fossero limitati a dire che l’Ucraina ha subito 200.000 perdite totali, avrebbero potuto rovesciare il carro delle mele.

Le cifre russe sono completamente inventate e senza senso, quelle ucraine sono state probabilmente ridotte di molto, ma almeno stanno iniziando a far trapelare lentamente la verità al pubblico. Riconoscere 190-200mila vittime totali per l’Ucraina è un inizio, ed è il loro modo di condizionare gradualmente l’opinione pubblica per le dure realtà che seguiranno.

La discussione continua a vertere su ciò che verrà dopo. Sempre più spesso si sente dire che l’Ucraina è semplicemente terrorizzata dall’idea di interrompere le operazioni offensive attive, per quanto costose siano le perdite, perché sospetta che la Russia possa lanciare la propria offensiva non appena percepisca che l’Ucraina si indebolisce e si tira indietro.

Pertanto, credono di respingere la locomotiva in arrivo distraendola con le loro azioni sbandierate, ma in definitiva prive di significato.

In realtà, però, è facile capire come il conflitto possa essere molto confuso per i non addetti ai lavori. Entrambe le parti sostengono di vincere e di infliggere ingenti perdite all’altra, ma le linee di battaglia reali non sono cambiate molto in molti mesi.

È una sorta di guerra di Schrodinger che si basa sul potere delle credenze e sulla cieca fede religiosa in una parte o nell’altra. E sebbene io conosca la verità di ciò che sta realmente accadendo dietro le cortine fumogene, non rivendico come mia missione l’intento di “convincere” i miei seguaci della verità di una parte o dell’altra.

Fare attivamente a gara per “convincere” le persone sembrerebbe un po’ disperato, e penso che la verità sia abbastanza auto-evidente da venire fuori col tempo, tanto che non ho bisogno di esagerare nel cercare di convincere nessuno, a parte limitarmi a riportare i fatti come li vedo.

Ma ci sono molte cose difficili da raccontare perché non possono essere ridotte a piccoli bocconcini, ma sono in realtà il risultato di anni di esperienza e di una sottile comprensione della lettura tra le righe e della corretta analisi delle informazioni.

In fin dei conti, c’è solo una parte da cui vediamo cimiteri enormi tracciati dallo spazio a causa delle loro dimensioni, e richieste urgenti quotidiane di più sacchi per cadaveri, bare, tombe, forni crematori, ecc.

Prendiamo ad esempio questo nuovo ordine dell’AFU: l’ordine del comandante della 123 brigata della Difesa territoriale dell’Ucraina è apparso sul web.

“Secondo questo documento, il comandante dell’unità A-7052 (123 brigata della TERO) ha ordinato al suo vice nelle retrovie di procurarsi forni crematori mobili e ai comandanti dei battaglioni di raccogliere le ricevute dei militanti dell’AFU da cremare, scrive il Bollettino di Kherson.

A quanto pare, la mobilitazione sta andando ‘secondo i piani’ e nessuno vuole preoccuparsi di trasportare i corpi dei militanti dell’AFU, ma semplicemente bruciarli e spargere le ceneri sul campo“.

Oppure questo volontario ucraino che chiede l’elemosina di sacchi per i corpi di alcuni battaglioni dell’AFU.

Inoltre, da uno degli articoli della ABC di cui ho postato il titolo, si apprende che i mercenari americani dell’AFU hanno riferito che le loro unità hanno subito l’85% di perdite:

“Uno degli uomini, un ex soldato americano del Texas che si fa chiamare ‘Tango’, ha detto che la sua unità, composta da ‘decine’ di uomini, ha subito ‘l’85% di perdite’ e che due dei loro compagni sono stati uccisi quando la squadra è caduta in un’imboscata mentre avanzava nel territorio occupato dai russi. Il 40% dell’unità è stato ferito così gravemente da essere reso ‘inadatto al combattimento’, ha detto“.

La storia continua:

“Un terzo mercenario, proveniente da una nazione occidentale non identificata, ha dichiarato al network di essere stato gravemente ferito nei primi giorni della controffensiva e che da allora circa l’80% del suo battaglione è stato ferito“.

Per non parlare del fatto che si elogia la professionalità russa: “Era sicuramente una forza molto professionale quella contro cui stavamo combattendo“, ha detto il veterano dell’esercito americano dell’Alaska.

Vi ricorda qualcosa?

Ma soprattutto, sembra credere che la Russia userà questo nuovo enorme esercito (che cresce di giorno in giorno) in combattimento attivo per sventrare completamente il resto dell’Ucraina. È possibile – non conosciamo ancora l’intenzione esatta dietro la creazione di questo esercito, oltre che, almeno per ora, come riserva per scoraggiare l’aggressione della NATO.

Ma ci sono stati altri segnali che indicano che potrebbero usare queste forze, anche se è difficile dirlo. Si è persino diffusa la voce che Putin stia pensando di smobilitare completamente tutte le 300mila unità precedentemente mobilitate a partire dal settembre 2022 e di sostituirle con i nuovi uomini.

Alcuni potrebbero pensare che sia una follia, ma sarebbe un’enorme spinta al morale per gli uomini che hanno combattuto per quasi un anno intero sapere che torneranno a casa dalle loro famiglie.

Darebbe agli altri militari qualcosa per cui combattere, sapendo che il loro mandato militare sarà limitato e non “fino alla morte”. Inoltre, molti resterebbero comunque, e dare loro la possibilità di tornare a casa sarebbe solo un’ulteriore spinta al morale.

Probabilmente, però, questo non accadrà. Ma ora si parla, da parte dei filorussi, del tipo di offensiva a cui potremmo assistere. Una teoria che ha fatto scalpore è questo video di WeebUnion, che delinea in modo molto dettagliato quella che secondo lui sarà l’offensiva russa che porrà fine alla guerra, con Wagner che scenderà da nord:

È interessante pensarci, ma personalmente non ritengo che le possibilità siano così alte, almeno per ora. Una delle ragioni è che non sono sicuro che la Russia lancerà mai più un’offensiva “a grandi frecce” di questa portata, perché la natura altamente tecnologica della guerra moderna – in particolare nella seconda metà della SMO – si è evoluta al punto che non sono sicuro che nessuno dei due eserciti sia in grado di effettuare quelle spinte in stile ‘Seconda Guerra Mondiale’ che la maggior parte della gente si aspetta.

Penso che la tattica della Russia per il prossimo futuro continuerà a essere una lenta pressione su tutti i fronti per logorare l’AFU attraverso l’artiglieria, per poi avanzare solo dove è più gradito.

Alcuni pensano che non si possa avanzare senza correre grossi rischi, entrando direttamente in territorio nemico, ma non è così. Attualmente vediamo da entrambe le parti che l’artiglieria e la guerra con i droni sono diventate abbastanza precise da far sì che l’artiglieria da sola (corretta dai droni) sia spesso sufficiente a far sloggiare il nemico da un insediamento (attualmente sta accadendo a Rabotino per l’AFU e a Sinkovka, vicino a Kupyansk, per la Russia), consentendo alle truppe amiche di spostarsi all’interno di un territorio ormai minimamente contestato.

Il fatto è che nelle precedenti epoche di guerra, il tipo di ISR che vediamo oggi semplicemente non esisteva, il che significava che tutte le avanzate/offensive dovevano in parte, se non in gran parte, affidarsi alla forza bruta per entrare in un’area contestata.

Certo, c’erano la ricognizione a fuoco e altre forme di ricognizione che permettevano di farsi un’idea delle posizioni e delle concentrazioni nemiche. Ma non si tratta di niente di simile a quello che vediamo oggi, dove ogni posizione nemica, fino alle singole truppe, può essere individuata in un determinato settore.

Pertanto, ciò che vediamo in questa guerra moderna assistita dai droni è che i progressi possono essere compiuti in modo incrementale, consentendo all’artiglieria di liberare il percorso in modo molto graduale, per poi spostarsi nell’area lasciata libera.

Ne ho già scritto in precedenza, ma una tattica che entrambe le parti stanno attualmente utilizzando è semplicemente quella di martellare le posizioni del nemico fino a quando tutte le strutture difensive sono state distrutte al punto che le truppe non hanno alcuna copertura e sono costrette a ritirarsi.

In altre parole, le trincee, le trincee e le fortificazioni vengono fatte saltare in aria in modo tale da diventare inutilizzabili. E poiché non si possono scavare trincee in una linea di contatto attiva, non avendo altra scelta, non hanno altra scelta che ritirarsi verso la linea del 2° scaglione a 3-5 km di distanza. La forza che avanza poi si sposta, si riorganizza e si ripete su questa nuova linea, costringendovi continuamente ad arretrare.

Naturalmente, si può obiettare che questo non è molto diverso dalla guerra della Prima Guerra Mondiale. Certo, non avevano la stessa precisione dei risultati dell’ISR, ma compensavano con il numero di munizioni spese, eppure c’erano stalli per anni quando nessuna delle due parti poteva muoversi.

Penso che una delle differenze sia che la densità di truppe è molto più bassa in Ucraina e, stranamente, come molti hanno sottolineato, la qualità delle trincee è molto inferiore a quella dei progetti della Prima Guerra Mondiale.

La maggior parte delle trincee ucraine avrebbero fatto finire i loro costruttori davanti alla corte marziale nella prima guerra mondiale, rozzi sbancamenti incomparabili con gli esempi standardizzati e meticolosamente costruiti della prima guerra mondiale:

Gran parte delle trincee ucraine sono solo rozzi muri di terra che, dopo un colpo di artiglieria, si sbriciolano, seppellendo tutti coloro che vi si trovano all’interno. Confrontate le trincee della Prima Guerra Mondiale con queste.

Per inciso, per chi fosse interessato, uno storico ritiene che le battaglie del 1944 nelle siepi e nei campi della Normandia siano un paragone di gran lunga migliore dell’attuale conflitto ucraino.

In ogni caso, continuano a circolare voci sul fatto che l’Ucraina abbia bisogno di una nuova mobilitazione di massa in autunno/inverno, mentre sempre più funzionari chiave esprimono la convinzione che la Russia si stia preparando per un’offensiva di massa nella primavera del 2024.

“La Russia sta preparando una grande offensiva.

L’edizione di Newsweek ha citato una fonte vicina al governo ucraino secondo cui l’esercito russo sta preparando una nuova offensiva per la prossima primavera.

La pubblicazione ha affermato che le autorità e i comandanti ucraini “molto probabilmente si aspettano che i russi inizino i preparativi in autunno per fare una grande spinta in primavera“.

È interessante notare che si è persino diffusa la voce che lo Stato Maggiore ucraino vorrebbe che Zelensky iniziasse ad estrarre le regioni di Odessa e Nikolayev, ma lui teme che farlo significherebbe che l’Ucraina sta fallendo.

“Lo Stato Maggiore delle Forze Armate ucraine sta cercando di convincere Zelensky ad avviare la costruzione di campi minati delle regioni di Odessa e Mykolaiv, nonché a costruire ridotte difensive, poiché nella primavera del 2024 è previsto un tentativo di controffensiva delle Forze Armate russe in questa direzione.

Zelensky è ancora contrario, perché sarebbe un’ammissione del fatto che l’Ucraina si sta mettendo sulla difensiva e sta perdendo l’iniziativa, cosa che minerebbe ulteriormente il morale delle retrovie. Mentre la società si aggrappa alla ‘pagliuzza’ che l’APU sta per arrivare in Crimea. Se si iniziano a costruire ridotte difensive, si confermerà il messaggio che tutto è molto peggio di quanto scritto anche nelle fonti alternative di Telegram“.

Un altro sviluppo rispetto alla nuova narrazione dei preparativi per l’offensiva russa della primavera 2024 è che gli Stati Uniti e l’Occidente sono in condizioni peggiori che mai dal punto di vista delle munizioni e vogliono usare l’inverno come periodo di recupero, dove l’intensità del conflitto, e quindi le spese per le munizioni, saranno basse.

“Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti sta aspettando l’arrivo dell’inverno, sperando in una riduzione dell’intensità delle ostilità in Ucraina per poter aumentare la produzione di munizioni e mantenere le scorte di prodotti militari, riporta il New York Times, citando alcune fonti.

“Sebbene la controffensiva estiva dell’Ucraina sia in corso da pochi mesi, i funzionari della difesa guardano già all’inverno, quando è possibile una potenziale tregua nella battaglia… permettendo agli Stati Uniti e agli alleati di ‘recuperare e mantenere la produzione’, scrive il giornale.

I funzionari ammettono che mentre il destino della controffensiva dipende dalla capacità dell’Occidente di soddisfare la ‘sconcertante fame’ di proiettili d’artiglieria di Kiev, la sfida per gli Stati Uniti è quella di riuscire a garantire la propria sicurezza in caso di potenziali conflitti con la Russia o la Cina.

Tra i problemi ci sono anche i ritardi burocratici da parte del Pentagono, a causa dei quali i contratti di difesa vengono conclusi gradualmente. L’agenzia è riuscita finora a finalizzare le transazioni solo per il 41% dell’importo totale dei fondi stanziati per la produzione di armi da consegnare all’Ucraina.“

Questo fa seguito a un articolo del Washington Post secondo cui la carenza di materiali sta lasciando il Pentagono a caccia di rifornimenti per sostenere la produzione di granate.

Ricordate i miei resoconti di qualche tempo fa su come gli Stati Uniti non riescano più a produrre nemmeno alcuni tipi di esplosivi, affidandosi a fornitori esterni, uno dei quali, ironia della sorte, si trovava nel Donbass ed è stato successivamente rilevato dalla Russia:

“La carenza di materie prime – in particolare dell’esplosivo TNT, che gli Stati Uniti non producono più – ha ostacolato gli sforzi del Pentagono per rifornire il proprio arsenale, gravemente impoverito dal sostegno all’Ucraina.

Washington attualmente si rifornisce di gran parte del tritolo dalla Polonia, ma ha cercato nuovi fornitori, anche in Giappone, dopo aver perso il partner di produzione Zarya quando la regione in cui si trovava la fabbrica ha votato per entrare a far parte della Russia nel referendum dello scorso anno.”

Nel frattempo, i lavoratori della fabbrica Storm Shadow in Gran Bretagna sono in sciopero per i bassi salari:

È interessante notare che non ho più sentito parlare di problemi di munizioni da parte russa da quando Prigozhin si è ignominiosamente esiliato.

Quindi, alla luce di queste voci, cosa dobbiamo aspettarci dal prossimo futuro? La Russia continuerà a premere a nord e c’è una buona probabilità che possa recuperare la maggior parte, se non tutto, il territorio a est del fiume Oskol entro la fine di quest’anno. Gli ultimi aggiornamenti mostrano che stanno iniziando a circondare Sinkovka e alcuni rapporti affermano che tutte le unità dell’AFU hanno abbandonato la città e si sono ritirate:

Nel frattempo, ecco un’illustrazione dei movimenti dal fianco orientale. Al centro c’è Kupyansk, mentre l’animazione mostra i progressi della Russia nelle ultime settimane da est e da nord:

Quest’area sta rapidamente collassando – in termini relativi – per l’AFU, e non c’è motivo di credere che la Russia non li respinga completamente entro la fine dell’anno, almeno nella parte settentrionale. L’ultima volta abbiamo riferito dell’evacuazione di decine di insediamenti in quest’area da parte delle autorità regionali ucraine.

Le mogli ucraine stanno implorando freneticamente aiuto su Telegram, poiché centinaia di loro mariti stanno scomparendo dopo essere stati frettolosamente trasferiti da altre zone del Donbass per tappare i buchi dell’emergenza:

