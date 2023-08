L’agenda dei Brics è diventata soprattutto geopolitica

L’agenda è diventata essenzialmente geopolitica e questo è un bene per la Cina, afferma Ana Saggioro Garcia direttrice del Brics Policy Center.

I Brics sono diventati un forum con un’agenda eccessivamente geopolitica, che funziona da calamita per i Paesi che, per vari motivi, non si sentono a proprio agio con l’ordine mondiale dettato dalle potenze occidentali.

Il risultato: una valanga di richieste di adesione, esattamente come vuole la Cina, che crea una situazione delicata per l’India e il Brasile, che non hanno mai avuto tra le loro priorità l’espansione del blocco. Ora devono negoziare con cautela e saggezza, per non rimanere isolati e non permettere alla Cina di sopraffarli, perché è questo che le potenze tendono a fare.

È questo, in sintesi, il ragionamento di Ana Saggioro García, direttrice del Brics Policy Centre, un centro di ricerca dell’Istituto di Relazioni Internazionali della PUC-Rio. La García si trova a Johannesburg per seguire la partita a scacchi del nuovo ordine mondiale che si sta giocando tra i cinque membri dei Brics (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) e gli oltre 40 che hanno già espresso il loro interesse ad aderire, 22 dei quali in modo formale.

Secondo la Presidente, la dichiarazione finale dell’incontro approverà l’allargamento del blocco, ma il modo in cui questo processo sarà portato avanti, così come la definizione di quali Paesi saranno i primi ad aderire, saranno discussi in un secondo momento.

Martedi 22 agosto Anna Saggioro Garzia ha risposto ad alcune domande del nostro reportage attraverso messaggi audio, poco dopo la trasmissione Café com o Presidente, in cui Luiz Inácio Lula da Silva ha difeso l’importanza di criteri ben definiti per l’allargamento del gruppo. Si vedano i principali estratti della conversazione.

Brasil de Fato: Lula ha detto che tutti i Paesi Brics difendono l’espansione del gruppo, ma che è necessario creare procedure affinché queste decisioni possano essere prese con assertività, evitando futuri rimpianti. Pensa che questo sia un modo sottile per dire che “vogliamo espanderci, ma non troppo”, in una posizione diversa da quella dei cinesi, che difendono un’espansione massiccia?

Anna Saggioro: L’ingresso del Sudafrica, nel 2010-2011, era già un’agenda cinese, vista la presenza significativa della Cina in Africa. Non ci sono state resistenze perché tutti hanno capito che era necessario avere un Paese nel continente africano.

Ora i Brics hanno già deciso di avere una rappresentanza regionale, ma è diventata una calamita per attrarre Paesi ostili al mondo occidentale, o che trovano le porte chiuse per ottenere credito, o semplicemente non si alleano con le potenze occidentali, senza ulteriori criteri.

Ci sono Paesi che hanno subito sanzioni, come l’Iran e il Venezuela; Paesi che devono ampliare l’accesso a causa della chiusura del mercato finanziario, come l’Argentina. Così, i Brics sono diventati un gruppo con un carattere geopolitico più forte rispetto all’inizio. All’inizio, l’agenda era riformista.

Volevano guidare la riforma delle istituzioni internazionali, in particolare del FMI (Fondo Monetario Internazionale), sostenendo la necessità di avere un posto al tavolo di queste istituzioni. Quell’agenda non è più attuale.

Oggi l’agenda è geopolitica: l’idea di un mondo multipolare, di confrontarsi con l’Occidente e le sue politiche, di creare un possibile “contropolo”, sia in campo economico che in termini di idee. Valori come la democrazia e i diritti umani non sono intesi allo stesso modo nei Paesi che vogliono entrare a far parte dei BRICS.

Vediamo l’Iran, vediamo altri Paesi con tendenze autoritarie. O con questioni di genere diverse dalla visione del mondo proposta dai Paesi occidentali.

Quindi, quello che ha detto Lula è prevedibile. Il vertice si chiuderà con la dichiarazione che i Brics vogliono nuovi membri, ma poi inizieranno i negoziati sui criteri, sui tempi e su chi entrerà per primo. Tutto sarà discusso dopo il vertice, perché la Cina ha già vinto la battaglia per l’allargamento.

Ogni spazio multilaterale in cui la Cina può dominare come grande potenza, senza doversi confrontare con gli Stati Uniti e l’Europa, vorrà dominare. Oggi questo serve anche (agli interessi della) Russia, a causa della guerra, ma non era necessariamente l’agenda di India e Brasile.

Lula ha anche difeso con enfasi l’adesione dell’Argentina oggi. In una recente conversazione con l’analista Isabela Nogueira (docente di Economia politica presso l’Università Federale di Rio de Janeiro (UFRJ) e coordinatrice di LabChina), ha commentato di percepire un disagio da parte degli argentini per la mancanza di un esplicito sostegno da parte dei brasiliani. Come la vede lei? Il Brasile vuole davvero che l’Argentina entri o no?

Esistono due visioni del Brasile. Una è più politica e afferma che un Brics forte e ampliato è importante per il Brasile. Ma c’è la gestione quotidiana dei negoziati, che viene condotta dall’Itamaraty ma anche da altre organizzazioni, come l’Ipea (Istituto per la ricerca economica applicata), la Fiocruz (Fondazione Oswaldo Cruz) e le agenzie. Questo lavoro quotidiano si rivela molto più difficile di quanto gli analisti credano. Sedersi a un tavolo e raggiungere un consenso con la Russia, l’India e la Cina è molto difficile, forse con un numero ancora maggiore di membri, e membri di quella natura.

Lula ha una discreta esigenza di dover dare segnali positivi all’Argentina, che è un grande partner e sarebbe molto brutto, in un momento di crisi, se il Brasile gli voltasse le spalle. Ma la domanda rimane: se l’Argentina è entrata, perché non gli altri?

Questi sono i dilemmi: se lo permetterà, la Cina calpesterà come ogni potenza calpesta. Ricordate l’Ibas (forum di dialogo India-Brasile-Sudafrica), che è un gruppo che la Cina non vuole che esista, perché l’India ne fa parte e la Cina no.

Nessuno parla più dell’Ibas, che è coordinato con il Brasile, mentre l’agenda dei Brics, del G20 e dell’Ucraina è stracolma. È difficile gestire il sovrappeso della Cina e le tensioni derivanti dalla disputa con l’India.

