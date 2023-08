Le truppe del Mali e del Burkina Faso al fianco del Niger

Il leader della giunta militare al potere il Niger, Abdourahamane Tchiani, ha firmato un’ordinanza che autorizza i governi di Mali e Burkina Faso ad inviare le loro truppe nel Paese per aiutarlo a difendersi in caso di attacco armato. L’annuncio, riferiscono i media nigerini, segue la visita conclusa ieri a Niamey dei ministri degli Esteri del Mali e del Burkina Faso.

La Comunità economica dei Paesi dell’Africa occidentale (Cedeao) ha minacciato di intervenire militarmente in Niger per reinsediare il presidente filoccidentale Mohamed Bazoum, deposto un mese fa dai militari che hanno preso il potere lo scorso 26 luglio. Sebbene le iniziative diplomatiche stiano proseguendo, la Cedeao ha avvertito di essere pronta ad inviare le truppe in caso di un loro fallimento.

L’Unione Africana, i cui delegati avevano espresso contrarietà per un intervento armato, ha infine “preso atto” della decisione Cedeao in un comunicato, senza opporvisi in modo ufficiale.

26 Agosto 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO