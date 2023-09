“Per non dimenticare”: il 41° anniversario della strage di Sabra e Chatila

L’associazione “Per non dimenticare ODV” torna anche quest’anno in Libano per partecipare alla commemorazione del 41° anniversario del massacro del settembre 1982, quando truppe falangiste, agli ordini dell’allora ministro della Difesa israeliano Ariel Sharon, uccisero con efferata crudeltà circa 2000 persone tra libanesi e profughi palestinesi che vivevano nei poverissimi campi alla periferia sud della capitale.

Da allora le vittime non hanno mai avuto giustizia, ma la solidarietà internazionale non manca ogni anno di partecipare al ricordo, durante una settimana di solidarietà politica (quest’anno dal 17 al 23 settembre), durante la quale le delegazioni incontrano le associazioni e le famiglie delle vittime.

Il programma della settimana è ricco di iniziative, tra le quali visite nei campi profughi e la partecipazione a diversi incontri con le autorità libanesi (ministro del Lavoro e associazione libanese Youth Unity), oltre che alla manifestazione di ricordo del massacro.

La delegazione italiana vede la partecipazione di circa 30 persone tra fotoreporter, sindacalisti, attivisti per la pace e per una soluzione giusta alla questione palestinese.

