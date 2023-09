Cuba contrasta il reclutamento di mercenari per la guerra in Ucraina

In una dichiarazione pubblica, il Ministero degli Affari Esteri cubano ha fatto sapere che Cuba contrasta le operazioni di traffico di esseri umani finalizzate al reclutamento militare.

Contemporaneamente, il Ministero dell’Interno di Cuba ha rilevato e sta lavorando per neutralizzare e smantellare una rete di traffico di esseri umani che opera dalla Russia al fine di incorporare i cittadini cubani che vivono lì e anche alcuni che vivono a Cuba, nelle forze militari che partecipano alle operazioni militari in Ucraina. Tentativi di questo tipo sono stati neutralizzati e sono stati avviati procedimenti penali contro coloro che sono coinvolti in queste attività.

Nel comunicato diffuso dal Ministero degli Affari Esteri cubano si precisa che:

“I nemici di Cuba promuovono un’informazione distorta che cerca di offuscare l’immagine del paese e presentarla come complice di questi atti che respingiamo fermamente.

Cuba ha una posizione storica ferma e chiara contro il mercenarismo, e svolge un ruolo attivo nelle Nazioni Unite nel rifiuto della suddetta pratica, essendo l’autore di molte delle iniziative approvate in quel forum.

Cuba non fa parte della guerra in Ucraina. Agisce e agirà con fermezza contro coloro che all’interno del territorio nazionale partecipano a qualsiasi forma di traffico di esseri umani a fini di di reclutamento di mercenari, affinché i cittadini cubani possano alzare armi contro qualsiasi paese”.

6 Settembre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO