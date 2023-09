Ucraina. Quali cambiamenti attendersi dal nuovo Ministro della guerra?

I primi sfidanti bruciano mentre l’Est continua a salire di potenza.

Oggi, ancora una volta, iniziamo con le sempre importanti ‘correnti sotterranee’, che sono i veri motori significativi degli sviluppi al di là dei continui capricci tattici del campo di battaglia.

Putin ha avuto un incontro con Erdogan in cui ha ribadito la posizione della Russia sull'”accordo sul grano”, che non può andare avanti finché non vengono risolte le richieste della Russia.

Putin ha parlato soprattutto di fattori economici, ma Shoigu ha rilasciato una dichiarazione sull’aspetto militare, ovvero che parte dell’accordo prevedeva che l’Ucraina non potesse costruire o lanciare attacchi navali con i droni dalle aree portuali, cosa che secondo lui stavano facendo.

Ma sotto questo arbitrato di superficie, il vero peso si è spostato intorno ai nuovi accordi tra Russia e Turchia, che sviluppano ulteriormente l’espansione multipolare. In particolare, i due Paesi hanno definito un piano in base al quale il grano russo sarà facilitato dalla Turchia in futuro e, cosa ancora più importante, l’inizio dei colloqui tra le banche russo-turche per avviare il commercio nelle valute nazionali.

“Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha sottolineato l’importanza del passaggio alle valute nazionali nel commercio bilaterale con la Russia. Ha fatto questi commenti durante l’incontro con il presidente russo Vladimir Putin a Sochi lunedì scorso.

Credo che il fatto che i capi delle nostre banche centrali si incontreranno qui oggi sia importante dal punto di vista di un passo verso il passaggio alle valute nazionali nelle relazioni bilaterali tra noi“, ha dichiarato il presidente turco.

Ora circola la voce che la Turchia abbia chiesto aiuto all’Iran per ottenere un invito ai BRICS. Considerando che ora sappiamo che la Cina e molti dei potenti BRICS volevano più membri, ma sono stati costretti a scendere a compromessi con la visione dell’India, ed è molto probabile che la Turchia sarà all’ordine del giorno della prossima tornata di inviti.

E dato che sta già avviando iniziative per il regolamento delle valute nazionali, questo si inserisce a pieno titolo nel processo di de-dollarizzazione globale dei BRICS.

Inoltre, la Russia sta portando le sue relazioni con la Corea del Nord a un livello superiore, che rafforzerà entrambi i Paesi e creerà un blocco di potere regionale ancora più pesante per contrastare la crescente espansione della NATO in una “NATO del Pacifico”.

Non solo la Russia sta inviando una delegazione alla prossima parata militare della Corea del Nord, ma ha anche invitato lo stesso Kim Jung Un a visitare la Russia per rafforzare ulteriormente i legami militari e firmare accordi per la produzione di armi:

Questo segue altri sviluppi “sotto la superficie” che continuano ad accelerare il rapido movimento di multipolarità e di de-dollarizzazione:

Nel frattempo, sia la Cina che l’Arabia Saudita hanno scaricato i titoli di Stato statunitensi:

L’Europa è in preda al panico per l’espansione dei BRICS, Borrell chiede ora un’espansione d’emergenza dell’UE, sperando che l’aggiunta di 10 nuovi membri possa rilanciare la morente reliquia totalitaria:

“L’Unione Europea deve prepararsi a un nuovo allargamento, che porterà all’ingresso di 10 nuovi Stati, è necessario considerare i tempi per la loro ammissione“

Nel frattempo il presidente Xi ha snobbato il G20, dichiarando che non parteciperà, ma invierà una delegazione inferiore. Alcuni sono giunti alla conclusione che questo sia in realtà un affronto all’India, dove si terrà il G20, ma alcune pubblicazioni occidentali sono più sagge e hanno colto la vera motivazione:

The Sirius Report scrive:

“La mancata partecipazione di Xi al G20 non ha assolutamente nulla a che fare con l’India e tutto ciò che ha a che fare con il suo personale rifiuto di un’udienza con Biden e con il disprezzo della Cina per l’atteggiamento e l’approccio disfunzionale della sua amministrazione nei confronti di Pechino.

Affinché le cose cambino, dovrebbe accadere qualcosa di sismico nei prossimi giorni, il che sembra altamente improbabile.”

Per ironia della sorte, l’India stessa ha sparato un colpo all’arco dei quadri globali guidati dall’Occidente, quando Modi ha nuovamente invitato le Nazioni Unite colonialiste ad “accettare le nuove realtà”, in particolare quella di ammettere l’India come Stato più popoloso del mondo nel Consiglio di Sicurezza dell’ONU.

Secondo un’intervista pubblicata domenica, il primo ministro indiano Narendra Modi ha invitato le Nazioni Unite a riformarsi in linea con le realtà del XXI secolo per garantire la rappresentanza delle voci che contano.

Un “approccio da metà del XX secolo non può servire il mondo nel XXI secolo“, ha dichiarato Modi, che ospiterà un vertice del Gruppo delle 20 grandi economie il prossimo fine settimana, all’agenzia di stampa Press Trust of India.

Con la situazione in Africa che peggiora di giorno in giorno per l’ordine atlantista, il cambiamento globale sta diventando sempre più visibile.

*****

In Ucraina gli sviluppi più importanti continuano a riguardare la crescente minaccia di mobilitazione. È ormai quasi certo che in autunno entrerà in vigore un nuovo regime repressivo per la stampa. Una pletora di documenti e di informazioni continua a riversarsi su questa linea, oltre a sottolineare ulteriormente le prove sulle perdite senza precedenti in corso.

Ogni sorta di “esenzione” viene cancellata. Chiunque abbia un’esenzione medica è ora costretto a rifare l’iter, come illustra questo folle video.

Alcune fonti, non ancora confermate, sostengono addirittura che verranno allentati i vincoli su una serie di malattie gravi, al fine di rendere ammissibile il maggior numero possibile di ucraini:

Ciò è avvenuto in concomitanza con la conferma che diversi Paesi stanno collaborando per estradare con la forza i “rifugiati” ucraini in età militare, in particolare Polonia e Germania:

E la Bild ha aggiunto qualcosa…

Traduzione personale:

Ma questo colpirà migliaia, forse decine di migliaia di persone in Germania, i rifugiati ucraini. Secondo il Ministero federale degli Interni (a febbraio) dopo l’inizio della guerra russa sono entrati in Germania 163.287 ucraini maschi, in età militare (data: febbraio 2023).

Senza contare che le donne sono ora costrette a registrarsi presso l’ufficio di arruolamento:

– “A partire dal 1° ottobre 2023, le lavoratrici del settore medico e farmaceutico dovranno registrarsi presso gli uffici di arruolamento militare“.

– “Le donne impegnate in altre professioni possono scegliere volontariamente di registrarsi. Le donne possono registrarsi se sono idonee al servizio militare a causa dell’età, fino a 60 anni, e delle loro condizioni di salute, determinate dalla Commissione per gli esami medici.”

Secondo quanto riferito, un deputato ucraino ha persino proposto un disegno di legge per ridurre l’età della leva a 17 anni, in modo da poter iniziare a raccogliere tutti quei giovani adolescenti da mandare al macello:

“La deputata del partito ucraino “Solidarietà europea” Sofya Fedina ha presentato una proposta di legge per ridurre l’età della leva a 17 anni.

Mentre stiamo parlando del servizio militare, è noto che dopo il suo completamento i soldati non possono tornare a casa, facendo riferimento alla “legge marziale”.

Questo è illegale, perché ufficialmente l’Ucraina non sta combattendo una guerra. Tuttavia, i ragazzi sono costretti a firmare un contratto con le Forze Armate ucraine in vari modi, e sono già noti diversi casi di suicidio quando gli ucraini che non volevano combattere hanno scelto una misura così estrema.

A 17 anni sono ancora adolescenti. E ora saranno mandati al fronte.“

Ecco un servizio del Canale 1 russo sugli avvenimenti:

E perché sta succedendo tutto questo?

Per rispondere, continuiamo ad avere sempre più conferme non solo delle perdite di massa che l’Ucraina sta subendo, ma anche della disparità di perdite tra l’AFU e le forze russe.

Sehuitemi in questo breve e macabro tour delle ultime novità:

In primo luogo, c’è stata un’intervista con un volontario polacco in Ucraina che ha detto cose davvero sconvolgenti:

“Un polacco sulla difficile situazione in Ucraina: “Non hanno più nessuno per combattere“:

Un volontario polacco ha raccontato in un’intervista cosa sta realmente accadendo con il contrattacco”.

Slawomir Wysocki, un polacco che si reca regolarmente in Ucraina con aiuti umanitari, ha raccontato quanto sia tragica la situazione: “Per diversi mesi hanno fatto breccia solo nella prima linea di difesa. Le perdite umane da parte ucraina sono enormi. Le attrezzature occidentali bruciano come fiammiferi. La situazione è molto peggiore di quanto si possa immaginare.

Ho contato le tombe a Leopoli. Nella parte vecchia del cimitero ci sono circa 100 tombe, nella parte nuova più di 600. Nei villaggi la proporzione è enormemente diversa. Nei villaggi la proporzione è enormemente diversa. Quando passo in auto, vedo cimiteri lungo le strade. Ognuno ha fino a una dozzina di tombe nuove. Vicino a ognuna di esse ci sono delle bandiere, sono facilmente riconoscibili. A Kharkov ci sono più di duemila tombe. Queste perdite non possono più essere nascoste.

Due mesi fa ero pieno di ottimismo per la Kupyanskaya. Ora stiamo ancora riuscendo a resistere. Sembra che i russi stiano facendo di tutto per raggiungere Kupyansk, dove prenderanno posizione per l’offensiva di primavera”.

[Come si sentono gli ucraini di fronte al sistema di difesa russo?] Sono terrorizzati. Sanno che l’esercito russo ha già previsto tutto. Il sistema di difesa è stato costruito da imprese di costruzione. Non si tratta di un contadino che agita una pala per costruire una trincea.

Le imprese sono arrivate, hanno versato il cemento, hanno costruito fortificazioni nello stile della Linea Maginot. E ci sono tre o quattro linee di questo tipo. Gli ucraini dicono che ci sono cinque mine per metro quadro. Non si può mettere un piede a terra senza che una di esse esploda.

[Con una tale situazione al fronte, con perdite sempre maggiori, ci sono ancora persone disposte a difendere la propria patria?] Non ce ne sono. Li cercano per le strade.

Ci sono “rastrellamenti” a Leopoli, le persone vengono prese dai cantieri, dai bar. Recentemente ho assistito a una situazione simile alla stazione degli autobus di Lviv. Cinque poliziotti stavano in piedi e controllavano tutti quelli che volevano lasciare Lviv. Otto persone sono state trattenute in questo modo. Molte delle ragioni dell’attuale situazione di mobilitazione hanno origine a Bakhmut. È stato un tale scarico, un tale tritacarne che non c’era più nessuno a combattere“.

Per quanto riguarda la situazione delle miniere, potrebbe sembrare che stia esagerando, ma un nuovo video dal punto di vista ucraino mostra esattamente ciò di cui sta parlando: https://simplicius76.substack.com/p/sitrep-9423-first-challengers-burn?utm_source=substack&utm_medium=email#media-0806022e-31e7-468f-a413-353c0b3c401a



Per quanto riguarda le perdite, ecco un nuovo resoconto di una fonte militare ucraina nella direzione di Klescheyevka: https://substack.com/redirect/bbe3afec-2b35-418a-973a-b6a8fd13cbbc?j=eyJ1IjoiMmFseWJnIn0.cCNeSBoS2jeIp7OJzj7DC99RX8xsCm0kuGUvFqBQnIk



E questo nuovo video della BBC sulle perdite ucraine è assolutamente da vedere per chiunque abbia ancora dei dubbi: https://substack.com/redirect/99595b2c-f184-400f-b829-d9cd8ffda281?j=eyJ1IjoiMmFseWJnIn0.cCNeSBoS2jeIp7OJzj7DC99RX8xsCm0kuGUvFqBQnIk



È un pezzo di accompagnamento a questo articolo della BBC:

Notate come il MSM ne parla apertamente.

Diavolo, basta guardare come gli ucraini stiano discutendo di uscire dalla mobilitazione: https://substack.com/redirect/1c6b0289-562f-47e1-9863-c7d6195f7876?j=eyJ1IjoiMmFseWJnIn0.cCNeSBoS2jeIp7OJzj7DC99RX8xsCm0kuGUvFqBQnIk



Beh… meglio che essere morti, credo.

Inoltre, ci sono stati alcuni nuovi interessanti approfondimenti, in particolare per quanto riguarda gli scambi di prigionieri di guerra ucraini, che ci danno uno sguardo interno su quali siano le reali disparità di perdita tra le due parti.

Ricordiamo l’importante osservazione che avevo fatto qualche tempo fa: le perdite da entrambe le parti sono semi-soggettive e i numeri possono essere falsati con statistiche selettive da una parte o dall’altra. Ciò è dovuto al fatto che una parte non ha rilasciato perdite ufficiali dall’estate scorsa, mentre l’altra parte non ha mai rilasciato perdite ufficiali.

Tuttavia, le statistiche sui prigionieri di guerra sono l’unica statistica che è stata rilasciata in diversi momenti da entrambe le parti, il che significa che è l’unica statistica che ci permette di avere una misura di comprensione nel confrontare le perdite di entrambe le parti.

Ho già detto molte volte in precedenza che la Russia prende da 5 a 15 volte più prigionieri di guerra di quanti ne prenda l’Ucraina dalle truppe russe, a seconda del momento. Per esempio, c’è stato un periodo in cui l’Ucraina ha confermato ufficialmente di avere circa ~2500 prigionieri di guerra russi, mentre la Russia ne aveva verificati più di 12-15k.

Il rapporto tra POW e KIA è ovviamente relativo, così come lo è quello tra WIA e KIA, il che ci dà un’idea del rapporto tra i due lati della guerra.

E ora abbiamo un’ulteriore conferma di ciò per quanto riguarda l’aspetto dei prigionieri di guerra. Non solo questo portavoce dell’AFU conferma che non hanno abbastanza prigionieri di guerra russi per il fondo di scambio, cioè per scambiarli allo stesso tasso con i prigionieri di guerra ucraini detenuti dalla Russia: https://substack.com/redirect/3ba0e16c-f3ea-46d3-8c4b-cabb161fe92f?j=eyJ1IjoiMmFseWJnIn0.cCNeSBoS2jeIp7OJzj7DC99RX8xsCm0kuGUvFqBQnIk



Il regime di Kiev non ha così tanti prigionieri di guerra da poter effettuare lo scambio “alla pari“. dice il difensore civico ucraino Dmytro Lubinets.

“C’è una cifra, ma non la nominiamo pubblicamente. Che ne è del fondo di scambio – sento costantemente questa domanda dai parenti. Abbiamo detto pubblicamente che sì, abbiamo problemi con il fondo di scambio.

Questo significa che non abbiamo abbastanza prigionieri di guerra russi, che vogliamo scambiare con prigionieri di guerra ucraini. Esistono, ma il numero non è sufficiente, e anche questo è un problema, ha detto Lubinets.

Prima di tutto, questo fa il gioco della Russia, poiché qualsiasi trattativa si svolge in una posizione dominante, e anche un accordo a condizioni diseguali dimostra il desiderio di incontrarsi e raggiungere compromessi, mettendo la vita dei combattenti come priorità.”

Ma sentite cosa dice questo prigioniero di guerra russo a una compiaciuta giornalista ucraina: https://simplicius76.substack.com/p/sitrep-9423-first-challengers-burn?utm_source=substack&utm_medium=email#media-c1bf7733-fbdf-41d0-9bc2-d80672b9a2e5



Se non avessimo la suddetta ammissione da parte dell’Ucraina stessa, potremmo considerarla una sorta di sfacciata esagerazione da parte dei russi. Ma in realtà ora possiamo constatare che è vero.

L’Ucraina chiede 15 dei suoi uomini per un solo soldato russo. Questo vi dà un’idea del tipo di rapporti di perdita che stiamo vedendo. Ricordiamo che questi numeri confermano il rapporto approssimativo che ho fornito da tempo, secondo il quale l’Ucraina aveva un paio di migliaia di prigionieri di guerra russi, mentre la Russia ne aveva fino a 15.000 ucraini.

Chiaramente, i rapporti sulle perdite sono coerenti con questo. Credo che Putin abbia recentemente dichiarato che il rapporto di perdite nell’offensiva è stato superiore a 10:1 a favore della Russia.

Tonnellate di nuovi video lo confermano, anche per quanto riguarda i prigionieri di guerra. Solo negli ultimi 4-5 giorni, ci sono state decine di AFU catturate come confermato in video; se contiamo quelle non presenti in video, probabilmente sono centinaia. Nel frattempo, quasi nulla da parte ucraina.

Guardate voi stessi, ecco solo un piccolo assaggio delle catture recenti dell’ultima settimana: Video 1, Video 2, Video 3, Video 4, Video 5, Video 6, Video 7, Video 8, Video 9. E ce ne sono molti altri. Nello stesso periodo di tempo ho visto forse 1 video ucraino che mostrava la cattura di un paio di truppe russe da qualche parte, presumibilmente.

In uno di essi il sequestratore russo dice addirittura che i 6 prigionieri di guerra che mostrano in video si aggiungono ai 14 catturati il giorno precedente, che non hanno filmato.

Questo si aggiunge alle infinite perdite che si verificano nello stesso momento, come qui, qui, qui e qui. In breve, è un massacro. Basta guardare il pezzo della BBC postato in precedenza: anche le lavoratrici dell’obitorio hanno dovuto guardare i loro mariti che tornavano all’obitorio dalla prima linea. Questo è un genocidio di massa da parte del regime psicopatico dei narco-fuhrer.

Un conto delle conferme visive delle perdite dell’AFU ha contato questo solo per il mese di agosto:

“Perdite ucraine confermate visivamente per il mese di agosto 2023, secondo @OsintArmor contatore giornaliero delle perdite

Carri armati: 113

IFV – 199

APC-64

4×4 (soprattutto MRAPS) – 75

Artiglieria – 154

Difesa aerea – 11

Radar/EW- 15

Rifornimenti/Trasporti- 74 + Treno Echelon

Aerei – 4

Elicotteri – 3

Veicoli d’ingegneria – 5

Imbarcazioni- 5

Sconosciuti – 38

Totale= 760 perdite confermate.

Anche l’Ucraina sta ricevendo qualche colpo? Certo, ne sta ricevendo un po’ qua e là. Per esempio, il drone Bayraktar è tornato in azione per la prima volta in quanto – quasi un anno fa? – ottenendo 2 o 3 nuove uccisioni di forze russe nella regione di Kherson, dove alcune unità russe sono sovraestese sullo sputo di Kinburn, quei piccoli isolotti nella zona grigia di nessuno. https://substack.com/redirect/1dfafbdb-c65e-4f8e-9d1b-7e0178ca5ce6?j=eyJ1IjoiMmFseWJnIn0.cCNeSBoS2jeIp7OJzj7DC99RX8xsCm0kuGUvFqBQnIk



Uno dei colpi è stato inferto a una piccola imbarcazione con equipaggio, che probabilmente ha causato alcune vittime, ma l’altro è stato inferto a un camion vuoto parcheggiato sotto un albero. Una goccia nel mare rispetto alle perdite inflitte quotidianamente all’AFU. Inoltre, non mi sorprenderebbe se il filmato di TB2 fosse falso/vecchio, diffuso ora per disperare di risollevare il morale in calo.

Ma la stampa occidentale sta ora strombazzando che l’Ucraina sta finalmente facendo grandi guadagni, nonostante tutte queste perdite, e ha persino superato la vantata “prima linea” della difesa russa di Surovikin. È vero?

Ecco dove si trovano secondo una fonte ufficiale ucraina:



Il video qui sotto è geolocalizzato nell’area che corrisponde alla mappa qui sopra, cioè la strada che porta direttamente a Verbove:

.

*****

Che il rinnovo dell’Accordo sul grano non fosse in realtà il tema principale dell’incontro Putin-Erdogan del 4 settembre, ma servisse solo come “specchietto per le allodole mediatiche”, è ipotesi che trova largo spazio sulla pubblicistica, anche russa.

Dietro le quinte, i due presidenti avrebbero toccato questioni che vedono Russia e Turchia coinvolte direttamente in situazioni di tensione regionali e, accanto a Siria, Libia o Caucaso, si sarebbe senza dubbio parlato dell’area più densa di pericoli mondiali: l’Ucraina.

Ora, la tedesca Der Spiegel scrive che l’ormai ex Ministro della guerra della junta golpista ucraina, Aleksej Reznikov, sarebbe stato silurato per raggiunto limite quantitativo di episodi di corruzione nelle forniture militari. L’ultima goccia sarebbe stato lo scandalo delle uniformi di produzione turca e razioni alimentari, comprate a prezzi gonfiati, sullo sfondo di un bilancio di guerra ucraino che si aggirerebbe attorno al 20% del PIL.

Ma a Ankara, più che all’ex Ministro, guardano con apprensione al nuovo titolare del dicastero, il direttore del Fondo per le proprietà statali Rustem Umerov, la cui nomina sarebbe stata senz’altro concordata con Washington (ma, qualcuno ne dubitava?) e ricordano i suoi legami con l’organizzazione “Hizmet”, fuorilegge in Turchia, del predicatore Fethullah Gülen, coinvolto nel tentativo di golpe filo-USA del 2016 e ben al sicuro in Pennsylvania, da dove controlla un discreto impero finanziario.

Lo stesso Umerov, d’altra parte, addestrato in passato negli Stati Uniti secondo il programma del Dipartimento di stato “Future Leaders”, aveva partecipato ai negoziati russo-ucraini (ovviamente, in qualità di agente fallimentare) dell’aprile 2022 a Istanbul.

D’altronde, con un Ministro golpista degli affari esteri, Dmitrij Kuleba, che dichiara sfacciatamente che la via diplomatica con Mosca passa per il campo di battaglia, appaiono abbastanza labili le ipotesi per cui la sostituzione di Reznikov con Umerov, sarebbe legata a un cambio di prospettive nella soluzione del conflitto.

Da parte sua, la turca Aydınlık scrive senza mezzi termini che Rustem Umerov non è altro che una marionetta USA e che si occuperà di portare avanti i piani di Washington nella regione.

La russa Moskovskij Komsomolets nota che la rimozione di Reznikov, insieme all’arresto di Igor Kolomojskij (troppo autonomo in affari, per i gusti yankee, e da tempo mal digerito), non è che un tentativo del nazigolpista-capo Vladimir Zelenskij di conservare la poltrona presidenziale.

Un colpo alla corruzione e uno al fallimento della controffensiva: così si vorrebbe presentare la cosa, soprattutto all’auditorio interno, quando manca meno di un anno al voto e non sembra di scorgere alcun concorrente di peso alla rielezione del comico guerrafondaio.

E se come Ministro della “difesa” – non tanto per questioni militari, quanto per forniture, acquisti, affari, ecc. – Reznikov non rivestiva specifici significativi, la nomina del tataro Umerov, legato al Medžlis dei tatari di Crimea, starebbe a simboleggiare l’obiettivo della riconquista ucraina della penisola.

Da ricordare che Reznikov, a quanto si dice, già diversi mesi fa era stato “graziato” dalla parola del suo omologo yankee, Lloyd Austin, che lo aveva definito suo “amico”, salvandogli così la poltrona; per cui, se ora Zelenskij lo silura, con ogni evidenza lo fa avendo ricevuto il via libera del Pentagono.

La cui voce mediatica, The New York Times, riferendo le parole di un anonimo funzionario presidenziale yankee, specifica che l’avvicendamento al vertice bellico ucraino sarebbe dovuto «a diverse cause. Tra cui la comprensione del fatto che l’Ucraina ha bisogno di un nuovo vertice nel prolungarsi del conflitto, le critiche di settori della società civile ucraina e dei media sugli scandali nei contratti».

Che poi sono più o meno gli stessi argomenti usati da Zelenskij per annunciare la “sua” decisione, così che, a ragione, Komsomol’skaja Pravda si domanda se sia stato Zelenskij ad anticipare a quel funzionario USA le proprie intenzioni, o se invece il secondo non abbia suggerito a Zelenskij cosa e come dire al riguardo?

In ogni caso, sta di fatto che la “controffensiva di successo” langue e il siluramento di Reznikov conferma che si tratta, come ha detto Putin, non di uno «slittamento, ma di un fallimento» che, secondo il Ministro della difesa russo Sergej Šojgù, dall’inizio di giugno avrebbe causato a Kiev la perdita di 66.000 uomini e quasi ottomila mezzi bellici.

Dunque, se il giurista Reznikov era stato sinora utile per le proprie capacità di pubbliche relazioni, in particolare per pompare armi e attrezzature dagli “alleati occidentali”, al momento di mostrare i risultati a quegli stessi “alleati”… il pallone si è sgonfiato.

Ora, i media occidentali, parlando di Umerov, lo qualificano come principale negoziatore ucraino per l’Accordo sul grano e ricordano come abbia preso parte ai negoziati sullo scambio di prigionieri. Soprattutto, rilevano la sua formazione americana e gli stretti legami personali e d’affari oltreoceano. Puntano comunque sulla sua caratteristica quale negoziatore di successo.

Quindi, nota Komsomol’skaja Pravda facendo due più due, i fatti sono questi: a breve Zelenskij è atteso in USA e tutte le sue mosse degli ultimi giorni sembrano dirette a preparare la visita; e allora, se l’arresto di Kolomojskij doveva essere una dimostrazione di lotta alla corruzione, non è forse la nomina di Umerov un segnale nascosto che «invece di un manager di pubbliche relazioni, il dipartimento militare ucraino sarà guidato da un negoziatore?».

Per parte nostra, nutriamo più di un dubbio sulla volontà negoziale dei golpisti, tanto più se affidata a un tataro legato al Medžlis, nato a Samarkand, dove i suoi parenti erano stati deportati nel 1944, per la collaborazione prestata dalla maggioranza dei tatari alle truppe hitleriane e che, come da tradizione ucraina, fa tutt’uno del passato sovietico e della Russia attuale e, con ciò, non sembra l’elemento più indicato per trattare con Mosca.

Ma, ovviamente, le nostre sono solo supposizioni, anche se non si possono scordare i suoi passati incarichi, ad esempio, nel “Kuriltai del popolo tataro” e i legami con Mustafa Džemilev. Un curriculum che difficilmente farà allargare i polmoni al Cremlino.

6 Settembre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO