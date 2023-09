Come i Paesi si preparano alla crescita e al declino della popolazione

All’inizio del 2023, l’India ha superato la Cina come Paese più popoloso del mondo, con quest’ultima che avrà 850.000 persone in meno alla fine del 2022, segnando il primo calo demografico del Paese dalla carestia del 1959-1961.

Sebbene questa riduzione possa sembrare modesta se si considera l’attuale popolazione di 1,4 miliardi di persone, si prevede un declino continuo, con proiezioni delle Nazioni Unite che suggeriscono che la popolazione cinese potrebbe ridursi a meno di 800 milioni entro il 2100.

Le popolazioni fluttuano attraverso l’immigrazione, l’emigrazione, i decessi e le nascite. La precedente politica del figlio unico, applicata dal 1980 al 2015, e il conseguente squilibrio di genere hanno rallentato il tasso di natalità. Il governo cinese sta ora cercando di aumentare i tassi di natalità, anche scoraggiando l’aborto.

Il modello malthusiano di crescita della popolazione, proposto nel 1700, suggerisce che le popolazioni crescono in modo esponenziale e superano la disponibilità di risorse fino a quando inevitabili controlli, come carestie, malattie, conflitti o altri problemi, ne causano il calo.

Durante gli alti tassi di crescita della popolazione mondiale dei primi anni ’60, queste preoccupazioni abbondavano. Tuttavia, in tutto il mondo, la crescita della popolazione è rallentata drasticamente e in Cina e in molti altri Paesi il declino naturale è già in corso.

Uno studio del 2020 pubblicato sulla rivista medica Lancet ha rivelato che, in base alle attuali tendenze demografiche, più di 20 Paesi sono sulla buona strada per dimezzare la propria popolazione entro il 2100.

Il think tank Pew Research, invece, ha dichiarato che 90 Paesi vedranno la loro popolazione ridursi entro il 2100, mentre il Center of Expertise on Population and Migration (CEPAM) prevede che la popolazione globale raggiungerà il picco di 9,8 miliardi intorno al 2070-2080.

Il timore di una popolazione che si riduce e invecchia incombe sui governi e sugli economisti. L’aumento dei pagamenti per i sistemi pensionistici e di assistenza sociale metterà a dura prova una forza lavoro ridotta, mentre le popolazioni più giovani contribuiscono maggiormente alla crescita economica e all’innovazione.

I Paesi potrebbero anche subire una riduzione della loro influenza globale, non da ultimo a causa della minore popolazione disponibile per il servizio militare.

Diverse metriche misurano i tassi di fertilità e di natalità, ma il tasso di fertilità totale (TFR), che misura il numero di figli che una donna avrà nel corso della sua vita, è il più comune. Tuttavia, il raggiungimento del livello di fertilità di sostituzione, in genere 2,1 figli per donna, si è rivelato una sfida.

Il declino dei tassi di fertilità a livello globale può essere attribuito a cambiamenti sociali e culturali, a iniziative di pianificazione familiare, a un più ampio accesso alla contraccezione, a un miglioramento dei tassi di mortalità infantile, a un aumento dei costi di allevamento dei figli, all’urbanizzazione, a matrimoni e parti ritardati a causa della ricerca di un’istruzione e di una carriera e a sistemi di assistenza sociale che riducono la dipendenza dal sostegno familiare.

Un esempio è il Giappone, la cui popolazione ha raggiunto un picco di 128 milioni nel 2008 e da allora si è ridotta a meno di 123 milioni. Il declino è sostenuto da un basso tasso di fertilità, dall’invecchiamento della popolazione (quasi il 30% della popolazione ha 65 anni o più) e da un’immigrazione limitata. Le iniziative per rallentare questo declino includono la modifica delle leggi sull’immigrazione e lo speed dating sponsorizzato dal governo.

È sorprendente che, nonostante abbia toccato un minimo storico nel 2022, il TFR del Giappone sia ora più alto di quello della Cina e della Corea del Sud. Dal 2006, la Corea del Sud ha investito più di 200 miliardi di dollari nella creazione di asili nido pubblici, asili nido gratuiti, assistenza all’infanzia sovvenzionata e altre iniziative per aumentare il suo TFR. Tuttavia, con lo 0,78, il TFR della Corea del Sud rimane il più basso del mondo.

Il governo della Corea del Sud ha anche introdotto riforme sull’immigrazione all’inizio del XXI secolo, mentre è in testa alla classifica mondiale dell’automazione con 1.000 robot ogni 10.000 dipendenti, più del doppio del Giappone, secondo classificato.

In Europa, gli sforzi per incrementare la popolazione sono in atto da decenni. Per esempio, nel 1966 la Romania ha criminalizzato l’aborto e vietato la contraccezione, tranne che per alcune condizioni mediche. Di conseguenza, gli aborti clandestini sono aumentati e negli anni ’80 la Romania aveva il tasso di mortalità materna più alto d’Europa.

Mentre il TFR della Romania si è stabilizzato al 2,3 alla fine degli anni ’80, è crollato negli anni ’90, insieme a un esodo di popolazione attraverso l’emigrazione che è stato sostenuto dopo l’ingresso della Romania nell’UE nel 2007.

Altri Paesi dell’Europa orientale hanno registrato cali del TFR ed emigrazione simili. Al contrario, i Paesi dell’Europa occidentale sono riusciti a crescere leggermente dal 2000, ma in gran parte solo grazie all’immigrazione.

Tuttavia, paesi come l’Italia hanno registrato un calo demografico che ha spinto il governo a offrire case agli stranieri a partire da 1 euro, nel tentativo di ripopolare le piccole città.

Gli Stati Uniti hanno un’età media più bassa rispetto alla maggior parte dei Paesi europei e hanno visto una ripresa dei tassi di TFR negli anni 2000. Ma dopo la recessione del 2008 il tasso è sceso e non si è più ripreso. Inoltre, a differenza dei Paesi europei, l’aspettativa di vita ha continuato a diminuire dopo la COVID-19.

L’immigrazione ha mitigato questi problemi, ma come in Europa è diventata sempre più politica e il tasso di crescita della popolazione statunitense è rallentato notevolmente.

Sebbene non esista una politica ufficiale per incrementare i tassi di natalità, gli Stati Uniti promuovono iniziative di pianificazione familiare all’estero. Dal 1984 le amministrazioni repubblicane e democratiche hanno oscillato tra l’applicazione e la revoca della “politica di Città del Messico”, che impone alle ONG straniere di non “praticare o promuovere attivamente l’aborto come metodo di pianificazione familiare” per poter ricevere i finanziamenti governativi statunitensi per le iniziative di pianificazione familiare.

Il TFR della Russia ha subito un rapido declino dopo il crollo dell’Unione Sovietica, raggiungendo un minimo di 1,16 nel 1999 e causando un calo demografico. Tuttavia, grazie alle iniziative del governo, il TFR è risalito a 1,8 nel 2014, prima di scendere nuovamente.

Il Cremlino ha annunciato l’auspicio di un TFR di 1,7 nel 2020 e ha aumentato i pagamenti per i genitori di almeno due figli. Per stabilizzare ulteriormente la popolazione, la Russia ha fatto affidamento anche sull’immigrazione e sull’acquisizione di parti dell’Ucraina.

Le politiche iraniane in materia di natalità hanno oscillato negli ultimi decenni. Negli anni Cinquanta, l’Iran ha attuato controlli sulla fertilità, ma li ha aboliti dopo la rivoluzione islamica del 1979. Tuttavia, sono stati reintrodotti alla fine degli anni ’80 per allentare la pressione sull’economia.

Un tempo considerato una “storia di successo”, il TFR iraniano è sceso più rapidamente del previsto, raggiungendo l’1,6 nel 2012. Nello stesso anno, il governo ha iniziato a cercare di aumentare il tasso di natalità limitando l’accesso al controllo delle nascite, all’aborto e alla vasectomia.

Sebbene l’India detenga ora il titolo di Paese più popoloso del mondo, il suo TFR è ora al di sotto del livello di sostituzione. Tuttavia, la sua popolazione continuerà a crescere, alimentata da una popolazione numerosa e giovane, una caratteristica demografica sempre più comune in tutto il Sud globale.

Sebbene si preveda che la popolazione indiana inizierà a diminuire entro il 2060, l’India sta attualmente gestendo la sua popolazione giovane attraverso iniziative come la promozione di opportunità di lavoro all’estero.

I rischi del mancato utilizzo di un’ampia popolazione attiva vanno oltre il potenziale economico non realizzato. Senza prospettive economiche, le grandi popolazioni giovanili possono generare notevoli sconvolgimenti sociali e politici.

Il vicino Pakistan sta cercando di ridurre la propria crescita demografica per evitare di esacerbare le tensioni su risorse, infrastrutture, istruzione e sistemi sanitari.

Le preoccupazioni del Pakistan sono simili a quelle di gran parte dell’Africa. A parte l’Afghanistan, i primi 20 Paesi con il TFR più alto si trovano tutti in Africa.

Si prevede che la popolazione della Nigeria crescerà dagli attuali 213 milioni a 550 milioni nel 2100, mentre alcune proiezioni prevedono la metà di tutte le nascite in Africa tra il 2020 e il 2100. Tuttavia, i programmi di pianificazione familiare hanno contribuito a rallentare la crescita negli ultimi anni in tutto il continente.

Al contrario, l’esperienza dei Paesi in cui le campagne a sostegno della fertilità hanno avuto un certo successo (tra cui Germania, Repubblica Ceca e Ungheria) suggerisce che gli incentivi finanziari diretti, le agevolazioni fiscali, i centri di assistenza all’infanzia gratuiti o a basso costo, i generosi congedi di maternità/paternità, l’assistenza abitativa e gli approcci più flessibili all’equilibrio tra lavoro e vita privata riescono a interrompere il declino.

Se in passato l’uguaglianza di genere è stata spesso citata come un ostacolo all’aumento dei tassi di natalità, ora non sembra più essere così.

Negli Stati Uniti, ad esempio, le donne con un alto livello di istruzione avevano il tasso di fertilità più basso nel 1980, ma non è stato così nel 2019.

Inoltre, il TFR della Mongolia è diminuito da 7,3 figli per donna nel 1974 a meno di due nel 2005. Ma i tassi di natalità mongoli sono poi aumentati fino a circa tre figli per donna nel 2019, nonostante le donne mongole siano diventate più istruite, sempre più rappresentate in campi tradizionalmente dominati dagli uomini e abbiano accesso a migliori servizi di salute materna rurale.

Tuttavia, il recente boom demografico della Mongolia ha provocato l’affollamento delle scuole, l’inquinamento, i problemi abitativi e altri problemi, evidenziando la necessità di approcci flessibili alla crescita, al declino e alla stabilizzazione della popolazione.

Con un’età media di 44,4 anni in Europa e di circa 19 anni in Africa, le diverse parti del mondo richiederanno misure diverse per gestire la fluttuazione della popolazione in questo secolo.

La Cina non è l’unica a ritenere che invecchierà prima di arricchirsi, e questi Paesi svilupperanno i propri metodi per affrontare l’invecchiamento della società. La ricerca della creazione di approcci sostenibili a lungo termine per la gestione della popolazione, che evitino la coercizione ma forniscano anche aiuto a coloro che crescono i figli, dovrebbe essere la priorità.

* Biografia dell’autore: John P. Ruehl è un giornalista australiano-americano che vive a Washington, D.C. È redattore di Strategic Policy e collaboratore di numerose altre pubblicazioni di affari esteri. Il suo libro, Budget Superpower: How Russia Challenges the West With an Economy Smaller Than Texas’, è stato pubblicato nel dicembre 2022.

Fonte: Globetrotter

10 Settembre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO