Colombia. Le ex Farc nel processo politico. Intervista all’ex comandante Alape

Il 4 maggio 2023, durante il Vertice internazionale sulla nonviolenza tenutosi ad Antioquia, in Colombia, una stretta di mano sconvolse i presenti. La stretta di mano era tra due uomini con storie molto diverse. Uno era Daniel Gaviria, il cui padre – Guillermo Gaviria, ex governatore di Antioquia – è stato ucciso nel 2003 mentre era ostaggio delle Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia – Esercito Popolare (FARC-EP). L’altro uomo era il pastore Alape, ex comandante delle FARC-EP. Gaviria ha detto che la stretta di mano è avvenuta perché il pastore Alape stava “facendo passi verso la nonviolenza”. “Questo mi dà fiducia e mi porta ad estendere il perdono a lui”, ha detto Gaviria.

Il pastore Alape comandava una delle regioni delle FARC-EP e faceva parte del suo organo supremo, l’Estado Mayor Central. Le FARC-EP, fondate nel 1964, hanno firmato un accordo di pace con lo Stato colombiano nel 2016. Si è poi trasformato nel Partito Comunes, composto da ex guerriglieri e membri di vari movimenti sociali. Questo partito, che ha contestato le elezioni, concentra la sua attenzione sulla necessità di attuare l’accordo di pace e di promuovere la causa della giustizia sociale in Colombia. Uno dei problemi persistenti nel Paese è la piena integrazione degli ex guerriglieri nella vita sociale e politica del Paese.

Poco dopo la stretta di mano, abbiamo parlato con il pastore Alape del processo di reintegrazione. Ci ha detto che, come parte di questo processo, ha deciso di essere il primo ex membro della leadership nazionale delle FARC-EP a candidarsi alle elezioni regionali. Il pastore Alape si candida a sindaco di Puerto Berrío, in Antioquia, dove è cresciuto. Nella sua nuova vita civile, l’ex combattente ha deciso di combinare il nome datogli dai genitori (Félix Antonio Muñoz Lascarro) con quello datogli dalla guerriglia (Pastor Alape) e di chiamarsi Pastor Lisandro Alape Lascarro. A luglio aveva detto di essersi unito alle FARC-EP per “cambiare il Paese con il piombo” e ora, attraverso Comunes, vuole “cambiarlo con i voti”.

Una resistenza di tipo legale

Nel 1974, il pastore Alape, all’età di 15 anni, si unì alla Gioventù Comunista. In quell’anno si concluse il patto stipulato nel 1958 tra i partiti liberali e conservatori per governare insieme come Fronte Nazionale. Fu questa situazione politica a portare alla lotta armata delle FARC-EP e di altri gruppi negli anni Sessanta. Nel 1974, però, il Partito Comunista Colombiano (PCC), che era rimasto in clandestinità, tornò ad essere politicamente attivo. Il suo lavoro nella Gioventù Comunista da quel momento, ci ha detto il pastore Alape, ha permesso la sua “formazione politica attraverso la resistenza legale”. Questo periodo è stato di breve durata e quando la violenza è ricominciata, il pastore Alape si è unito alle FARC-EP.

Dopo 53 anni di resistenza armata, nel 2016 le parti in conflitto hanno firmato uno storico accordo di pace all’Avana e Comunes è entrato nel contesto elettorale. Come parte dell’accordo di pace, per incorporare Comunes nella politica legale, il partito è rappresentato al Congresso da 10 membri. Ma finora non è riuscito a conquistare molti seggi nei diversi organi locali e regionali. Alle elezioni regionali del 29 ottobre, Comunes contenderà 145 seggi, tra cui quello di sindaco di Puerto Berrío, per il quale si candida il pastore Alape.

Una comunità che sopravvive

“Non sono stato molto appassionato di politica elettorale”, ci ha detto Alape. “Ma quando sono arrivato nella città di Puerto Berrío e ho incontrato vecchi e nuovi amici e familiari, queste interazioni mi hanno dato la spinta per cercare di usare il sistema politico per avviare un’azione statale a favore delle comunità emarginate”.

Puerto Berrío o El Pueblo, come lo chiama il pastore Alape, è un piccolo comune di circa 51.000 persone nella provincia di Antioquia, situato sulle rive del fiume Magdalena. Il 17 dicembre 1979, il pastore Alape lasciò la sua casa su una piccola barca su questo stesso fiume per andare a Matarredonda, a Chaparral (Tolima), per unirsi alle FARC-EP. Ora cammina lungo le rive del fiume e fa campagna elettorale per diventare sindaco.

Il pastore Alape ci ha detto che la sua campagna è “un esercizio di ascolto molto impegnativo”. Uno degli aspetti principali della sua campagna è quello di coinvolgere la popolazione della città nella “costruzione delle politiche pubbliche”. Durante gli incontri con la comunità, si concentra sulla raccolta dei pensieri e delle idee dei cittadini su come migliorare le cose in città. “Queste comunità”, ci ha detto, “hanno avuto la forza di sopravvivere alle condizioni più avverse”. Per questo motivo, sanno già come “governare le loro case, le loro comunità, i loro villaggi”. Ma hanno incontrato ostacoli da parte dello Stato, che “invece di garantire i diritti ha una politica di violazione dei diritti”.

La campagna della guerriglia

Come nuovo partito e come partito di sinistra, Comunes non possiede le risorse dei partiti consolidati e ricchi. Per questo motivo la campagna di Alape è gestita da un team molto piccolo. Per compensare questa situazione, il pastore Alape ha detto che sta attingendo alla sua esperienza di guerrigliero. Sta anche utilizzando le esperienze di vari governi locali e sta accumulando conoscenze dai loro esperimenti e dai loro fallimenti.

L’obiettivo della sua campagna è quello di “ampliare la democrazia”, una frase che potrebbe significare diverse cose, ma che per Alape ha un significato specifico. La sua campagna mira a “disegnare le linee d’azione sulla base dell’impegno della comunità”. Se la comunità non si impegna ad apportare determinati cambiamenti, Alape non li porterà avanti. La comunità deve “sentirsi parte del governo”, ha detto, e il cambiamento deve avvenire con il coinvolgimento della comunità. Se la comunità non si impegna, la politica fallirà, ed è per questo che Alape ha detto che non “prometterà ciò che non può essere mantenuto”. Se la comunità non è impegnata in un certo programma, allora quel programma dovrà essere accantonato per il momento. “Potremmo dover rimandare le nostre aspirazioni”, ha detto.

“Non abbiamo risorse economiche”, ci ha detto il pastore Alape. “Ma abbiamo le persone”. E se “tutti contribuiscono, ingrandiremo il nostro lavoro”. Se le politiche possibili sono sostenute dalla comunità e se queste vengono realizzate, allora più persone inizieranno a immaginare politiche più profonde e soluzioni più durature. Questo slancio aumenterà “l’aspettativa di cambiamento”. Questo metodo di fare politica, ha detto il pastore Alape, deriva dalla sua esperienza durante la guerriglia.

Paesi come la Colombia e il Nepal hanno dimostrato non solo che gli accordi di pace possono reggere dopo decenni di conflitto, ma anche che i guerriglieri possono portare le loro esperienze nella lotta armata e utilizzarle nella vita civile. Se funziona in Colombia, come sembra funzionare in Nepal, dovrebbe poter funzionare anche in altre zone di conflitto di lunga durata.

* da Globetrotter

13 Settembre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO