La Palestina censurata su Facebook. Un’inchiesta di Al Jazeera

Il popolare programma investigativo arabo di Al Jazeera, “Ciò che è nascosto è più grande“, ha rivelato la relazione preoccupante tra il gigante dei social media, Facebook, e il governo israeliano.

Il programma è andato in onda venerdì 8 settembre con il titolo “Closed Space“. La sua premessa principale era basata sull’istituzione di due resoconti separati: uno in arabo e l’altro in ebraico.

Facebook ha risposto a entrambi gli account in modi completamente diversi.

Perché Facebook è prevenuto contro la Palestina?

I difensori dei diritti umani e gli ex funzionari di Facebook che hanno parlato al programma, hanno riconosciuto il targeting di contenuti arabi e palestinesi sulle piattaforme dei social media.

Deborah Brown, ricercatrice sui diritti digitali presso Human Rights Watch, ha sottolineato che Meta – la società madre proprietaria di Facebook – e le sue piattaforme non fanno abbastanza per sostenere i diritti umani in tutto il mondo.

Ha detto che mentre Facebook ha risposto molto rapidamente all’invasione dell’Ucraina l’anno scorso, consentendo agli ucraini di condannare le violenze commesse dalle forze russe e chiedendo la loro denuncia, fanno il contrario nel caso della Palestina.

L’attivista americana per i diritti Gillian York afferma che i contenuti arabi sulle piattaforme dei social media sono molto più censurati dei contenuti pubblicati in ebraico.

Qual è la legge israeliana della censura

Ashraf Zeitoun, ex direttore della politica di Facebook in Medio Oriente e Nord Africa, ha rivelato al programma che, alla fine del 2016, Israele ha elaborato una legge che puniva, con pesanti sanzioni finanziarie, le aziende che non collaborano con le richieste del governo israeliano di rimuovere i contenuti palestinesi che considerano “antisemiti” e “odiosi“.

L’ex direttore della Cyber Unit israeliana, Eric Barbing, ha riconosciuto il lavoro svolto da Israele, in quanto è stato richiesto ufficialmente a Meta di cancellare parole o frasi che Tel Aviv ritiene offensive.

Questo include immagini di palestinesi uccisi da Israele. L’ex funzionario israeliano ha detto che Facebook risponde rapidamente e, in effetti, rimuove la maggior parte dei contenuti che violano le aspettative di Israele.

Stesso contenuto, due reazioni

Il team del programma ha verificato direttamente e in modo indipendente le politiche, i pregiudizi e la professionalità di Facebook lanciando due pagine, una in arabo “Lamma palestinese” e l’altra in ebraico “Terra ancestrale“.

Nel corso dei mesi, i produttori del programma hanno monitorato attentamente il modo in cui la rete di social media ha trattato il contenuto delle due pagine.

Uno dei suoi risultati è che il 26 luglio 2023, il team ha pubblicato sulla pagina araba notizie e foto di palestinesi uccisi nella città di Nablus, nella Cisgiordania occupata. Quei palestinesi sono stati uccisi in un raid condotto dall’esercito di occupazione israeliano.

Il contenuto è stato immediatamente eliminato e la pagina ha ricevuto un avviso che sarebbe stata bloccata in modo permanente.

La stessa notizia è stata pubblicata contemporaneamente nella pagina ebraica, ma con immagini più scioccanti e grafiche insieme a un testo incendiario. L’amministrazione di Facebook, tuttavia, non ha cancellato il post né avvertito la pagina.

L’esperta di diritti digitali Marlena Wisniak riconosce che c’è un’eccessiva restrizione dei contenuti arabi e palestinesi. Ha detto che ci sono molti casi documentati che indicano che il contenuto palestinese o arabo è stato rimosso o limitato a differenza del contenuto ebraico.

Come ha risposto Meta?

Julie Awano, membro del consiglio di sorveglianza di Meta, ha rivelato nella sua testimonianza che il consiglio è a conoscenza dell’esistenza di un’applicazione eccessiva delle regole di Facebook e Instagram sui contenuti arabi.

Eppure, due giorni dopo la messa in onda del programma, l’account personale e verificato del conduttore, Tamer Al-Mishal, che è anche un giornalista palestinese molto apprezzato, è stato chiuso.

La chiusura dell’account è avvenuta senza il consueto preavviso di 24 ore, evidenziando così ancora una volta il potere di Israele su Facebook.

La lobby israeliana

Il programma ha anche toccato il ruolo svolto dalle lobby israeliane nel fare pressione sulla gestione di Facebook.

L’ex direttore della politica del Medio Oriente e del Nord Africa di Facebook afferma che Israele è stato in grado di creare un sistema molto forte di pressione e influenza sulla gestione della piattaforma Meta.

Questo arriva fino alla progettazione della politica israeliana per influenzare anche le regole che regolano il lavoro degli algoritmi sulla piattaforma.

Ha parlato di un intero “esercito di reporter” preparato dalle autorità israeliane e di un’organizzazione ebraica filo-israeliana negli Stati Uniti che ha lanciato un’app che incoraggia utenti e abbonati a segnalare contenuti anti-israeliani.

Il programma ha anche scoperto che “centinaia di dipendenti di Meta hanno la cittadinanza israeliana, tra cui manager, supervisori e tecnici in vari dipartimenti presso la sua sede in Israele e negli Stati Uniti, alcuni dei quali avevano precedenti legami con l’esercito e il governo israeliani“.

Tra i dipendenti più influenti ci sono Adam Mosseri, capo di Instagram, David Fischer, direttore delle entrate finanziarie di Facebook, nonché l’ex direttore del Ministero della Giustizia israeliano, Amy Palmor, responsabile dell’unità informatica che combatte i contenuti palestinesi.

Curiosamente, questa donna è stata nominata nel consiglio di sorveglianza di Facebook, il che solleva dubbi sull’indipendenza di questo consiglio.

Palestine Chronicle è censurato?

Il Palestine Chronicle e i suoi redattori sono stati censurati su Facebook per anni. Al presidente della rete, Ramzy Baroud, è stato negato l’accesso a molte delle sue pagine e gli è stata data solo la possibilità di chiuderle.

In seguito gli è stato vietato di accedere a qualsiasi pagina del Palestine Chronicle su Facebook.

Il caporedattore della pagina è stato anche bannato per vari periodi di tempo, avvertito ripetutamente per aver pubblicato notizie sulla Palestina, sui suoi profili personali o sul Palestine Chronicle.

Un divieto ombra è stato imposto anche su tutte le pagine di Palestine Chronicle – in inglese, francese e italiano – congelando quasi completamente l’espansione dei follower della pagina e riducendo il suo raggio d’azione di oltre il 95% rispetto alle prestazioni precedenti.

