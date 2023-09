Appello alla mobilitazione per la liberazione di Georges Abdallah

Lo Stato francese conosce un solo linguaggio, quello della guerra di classe condotta contro le lotte sociali, politiche e popolari. Il Presidente della Repubblica aveva proclamato: “Siamo in guerra”. In guerra contro la pandemia, ma anche in guerra con la sua polizia e la sua gendarmeria contro il movimento sociale, in guerra con il suo esercito dall’Africa all’Ucraina. Macron difende il suo Stato con tutta la sua violenza – poliziesca, militare, giudiziaria, carceraria e mediatica.

La storia delle lotte passate e delle nostre lotte attuali ci ricorda e ci mostra che “Il capitalismo non è altro che barbarie”. Per questo abbiamo ragione di resistere, di insorgere e di imporre una nuova possibilità costruendo un potente rapporto di forza.

È questo rapporto di forza che Georges Abdallah ha contribuito a costruire nel corso della sua vita di lotta. Fin dai primi giorni del suo impegno militante, a sostegno dell’eroica resistenza palestinese e per l’indipendenza del suo Paese, il Libano, si è schierato a fianco degli interessi degli imperialisti in Medio Oriente, contro le aggressioni del loro braccio organico, la loro “base operativa”, l’entità sionista.

Ha continuato a lavorare per creare questo rapporto di forza, decidendo nel 1980 con i combattenti delle FARL di “colpire il nemico ovunque si trovi”. Per le sue azioni armate in Francia è stato condannato all’ergastolo nel 1987.

Ma Georges Abdallah ha trasformato il processo intentatogli dallo Stato francese in una piattaforma rivoluzionaria; ha rivendicato la legittimità degli atti di resistenza e ha denunciato la barbarie dell’imperialismo contro i popoli oppressi, evocando “l’abisso che separa il vostro mondo legale dal nostro mondo reale (…) questa pace stabilita dal vostro sistema, mantenuta dall’annientamento di milioni di uomini nelle nostre regioni periferiche”.

I 39 anni di prigionia imposti a Georges Abdallah dall’implacabile Stato non hanno potuto spezzare l’incrollabile resistenza di questo combattente caduto nelle mani del nemico: nonostante la barbarie della sua incarcerazione, l’attivista rivoluzionario e comunista che è non ha mai rinnegato se stesso e continua a lavorare dalla sua cella per conquistare i rapporti di forza che possono far indietreggiare, vacillare, persino cadere i poteri reazionari.

Georges Abdallah è quindi presente nella giusta e legittima resistenza dei popoli che lottano per la loro emancipazione, contro i sistemi di dominio che li opprimono; Georges Abdallah è presente a fianco del popolo palestinese e della sua eroica resistenza armata, della sua gloriosa lotta di liberazione nazionale contro la colonizzazione sionista e la balcanizzazione imperialista dell’intera regione; Georges Abdallah è anche presente nelle nostre lotte politiche, sociali ed ecologiche per un altro mondo non solo possibile ma necessario, liberato da questo capitalismo moribondo e mortale; Georges Abdallah è presente contro tutte le forme di fascistizzazione in corso e quando i quartieri prendono fuoco contro i crimini di Stato del suo braccio armato e contro la sua giustizia di classe! Sì, da 39 anni Georges Abdallah è lì, a indicare la via della resistenza, e la sua voce non può essere messa a tacere!

Costruire il rapporto di forza che costringerà alla liberazione del nostro compagno è il compito della campagna avviata dai suoi sostenitori, sempre più numerosi, qui e altrove. Finora, le sue richieste di rilascio sono state respinte nonostante due sentenze favorevoli in primo grado e un Ministro degli Interni si è rifiutato di firmare l’ordine di espulsione a cui era subordinato il suo rilascio. Ad oggi, le interpellanza dei ministri dell’Interno e della Giustizia da parte dei deputati (P. Braouezec nel 2008, J.-J. Candelier nel 2013, A. Taurinya e S. Ferrer quest’anno) sono state respinte. Finora le lettere dei rappresentanti eletti, le tribune dei personaggi pubblici e le petizioni dei cittadini sono rimaste inascoltate.

Ma di recente è iniziata una nuova fase di questa lunga battaglia. Mentre la mobilitazione per la sua liberazione, sul campo e nella diversità delle sue espressioni, continua a crescere, Georges Abdallah ha appena lanciato una nuova offensiva legale, presentando l’8 giugno una decima richiesta di liberazione ed espulsione al suo Paese, il Libano.

“Sappiamo che, in ultima analisi, è sulla base di un certo rapporto di forza che riusciamo a strappare i nostri compagni dalle grinfie del nemico. Il nemico accetta di mollare la presa solo quando si rende conto che tenere in cattività questi protagonisti rivoluzionari pesa sulla lotta in corso più della minaccia intrinseca della loro liberazione”.

Spetta a noi che facciamo parte della sua lotta, che lottiamo per la sua liberazione da decenni o solo da pochi mesi, sostenere il suo approccio attraverso le nostre azioni, facendolo sentire ovunque ci troviamo per tutta la durata di questo procedimento, aumentando la pressione sullo Stato francese attraverso la nostra mobilitazione sempre crescente in ogni momento!

In questa prospettiva e tenendo conto di questa nuova fase, chiediamo ancora una volta un mese di azione internazionale per la liberazione di Georges Abdallah.

Un anno fa, dal carcere, il nostro stesso compagno disse: “Le diverse iniziative di solidarietà che avete sviluppato in questa campagna internazionale nel corso dell’ultimo mese sono una confutazione pungente per coloro che scommettevano che la vostra mobilitazione si sarebbe esaurita”.

Facciamo in modo che anche quest’anno, dal 21 settembre al 21 ottobre 2023 – data della 13a manifestazione davanti al carcere di Lannemezan e all’alba del 40° anno di detenzione del nostro compagno – usiamo la potente arma della solidarietà.

Ogni giorno, e soprattutto durante questo mese di azione coordinata, facciamo nascere mille iniziative in tutta la Francia e a livello internazionale a sostegno della liberazione di Georges Abdallah e della sua lotta! Che mille iniziative si attivino per aumentare il rapporto di forza! Che mille iniziative contribuiscano a strappare il nostro compagno dalle grinfie del nemico!

Georges Abdallah è in prigione per la lotta politica che ha condotto, per le posizioni e gli ideali che ha proclamato e a cui non ha mai rinunciato. Georges Abdallah ha combattuto per le sue idee di emancipazione. È per le sue idee e la sua resistenza che è ancora oggi detenuto. È per le sue idee e la sua lotta rivoluzionaria che lo sosteniamo e chiediamo la sua liberazione! Per la vittoria o per la vittoria!

Continuiamo a lottare! Libertà per Georges Abdallah!

Che mille iniziative di solidarietà fioriscano per la sua liberazione!

Onore a tutti coloro che si battono per la sua liberazione!

Insieme e solo insieme, compagni, vinceremo!

Parigi, 1 settembre 2023

Campagne Unitaire pour la Libération de Georges Abdallah

16 Settembre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO