Spagna. Pablo Hasel continua la sua lotta dal carcere

Intervista con Alejandra Matamoros, avvocato del poeta e cantante Pablo Hasel, imprigionato per “esaltazione del terrorismo e insulto alla monarchia”.

Il 16 febbraio 2021, i Mossos d’esquadra (polizia catalana) sono entrati con la forza nel rettorato dell’Università di Lleida per arrestare e imprigionare il poeta e rapper Pablo Hasel. Nel suo ultimo messaggio pubblicato sui social network, Hasel ha avvertito: “Oggi tocca a me, domani potrebbe toccare a te per aver denunciato i colpevoli di aver rovinato tante vite. Le nostre libertà sono in gioco, non lasciare che abbiano vita facile. È possibile vincere questa battaglia contro di loro”.

Oggi, dopo quasi un anno e mezzo di carcere, è ancora privato della libertà nel Centro Penitenziario Ponent (Lleida) per “glorificazione del terrorismo e insulto alla monarchia”. Da Nueva Revolución abbiamo intervistato Alejandra Matamoros, avvocato di Pablo Hasel.

Alejandra, quando è stata l’ultima volta che ha visitato Pablo e qual è la sua attuale situazione fisica e mentale?

L’ultima volta che sono andata a trovare Pablo è stato circa 3 settimane fa. Per quanto riguarda il suo stato mentale, l’ho visto molto bene, molto forte, con molta rabbia e molta voglia di continuare a lottare. Questo è ciò che continua a fare all’interno del carcere in un altro modo, con altri mezzi, attraverso contributi teorici, testi, articoli di denuncia, o attraverso lo scambio di corrispondenza con giovani che si affacciano al mondo della militanza politica e che sono interessati alla sua situazione.

Lo stesso non si può dire delle sue condizioni fisiche. A Pablo è stato diagnosticato circa 4 mesi fa un batterio gastrico chiamato E. coli, che di solito viene contratto in situazioni igienico-sanitarie inadeguate, legate al modo in cui viene preparato il cibo o alle condizioni in cui viene servito. È un’affezione molto comune in tutta la popolazione carceraria perché il cibo servito è in pessime condizioni.

Nel carcere di Ponent, dove Pablo è detenuto, è stata denunciata la presenza di scarafaggi e topi in cucina, o di carne in cattivo stato non idonea al consumo, e sono state richieste ispezioni in diverse occasioni. Gli avvelenamenti in carcere sono quotidiani. Pablo è affetto da questo batterio, che non è pericoloso, ma che, se non viene trattato e se non vengono modificate le condizioni igieniche, può causare problemi molto più gravi. In questo momento soffre di dolori allo stomaco, nausea e vomito ricorrente. Nonostante sia stato sottoposto a un trattamento antibiotico molto forte, non è riuscito a eliminare i batteri. A questo proposito, c’è una preoccupante mancanza di attenzione medica, poiché non gli è stato ancora fissato un appuntamento con uno specialista per affrontare la sua situazione.

Pablo è stato imprigionato per “esaltazione del terrorismo e insulto alla monarchia”. Qual è lo stato di libertà in Spagna e quanto è repressivo?

È chiaro che lo Stato spagnolo ha un basso livello di diritti e libertà. I media internazionali, che hanno dato maggior risalto all’incarcerazione di Pablo, sono rimasti sorpresi nel vedere come una cosa del genere possa accadere in un Paese che si definisce democratico. La realtà è questa: qui non ci sono né diritti né democrazia per i militanti di sinistra e antifascisti. L’incarcerazione di Pablo è un primo passo verso un grave deterioramento del diritto alla libertà di espressione. Non si tratta più solo di molestie, persecuzioni o multe, ma anche di incarcerazione. Questo dovrebbe metterci in guardia e farci aprire gli occhi per essere consapevoli di dove stiamo andando.

Lo Stato spagnolo ha sempre gestito alti livelli di repressione. Qui c’è sempre stata una guerra sporca e repressioni di ogni tipo. Negli anni ’70, ’80 e ’90 la repressione è stata esercitata contro le organizzazioni armate. Quando queste organizzazioni scompaiono e non c’è più uno scontro aperto contro lo Stato, questo apparato repressivo si rafforza e si estende a chiunque militi e si organizzi contro il sistema capitalista. Per capire il grado di repressione che esiste oggi, siamo arrivati a normalizzare il fatto che per aver partecipato a una manifestazione si possono prendere fino a 3 anni di carcere. Non ho dubbi che questa situazione peggiorerà se non la fermiamo.

Mentre Pablo è ancora in carcere, il Re Emerito è tornato in Spagna nella più totale impunità: qual è la sua valutazione in merito?

È una presa in giro in tutti i sensi. Questo dimostra come l’oligarchia spagnola continui a riderci in faccia e come il movimento contro il regime sia ancora debole. Sebbene gli scandali del Re abbiano suscitato il malcontento di settori sempre più ampi della popolazione, egli gode ancora di una totale impunità e non c’è un forte movimento di piazza che lo affronti. Non possiamo permetterlo, mentre la classe operaia non riesce a sbarcare il lunario e lavora fino a 12 e 16 ore al giorno, quest’uomo viene a passeggiare qui. È una vergogna. Dobbiamo considerare la mancanza di risposta. In parte ha a che fare con la smobilitazione causata dal governo di coalizione PSOE-UP.

A priori si potrebbe pensare che un poeta e cantante sia innocuo: che cosa teme lo Stato spagnolo di Pablo per metterlo dietro le sbarre?

Un poeta, un cantante, può essere relativamente innocuo, purché non superi certi limiti. Quali sono questi limiti? In primo luogo, hanno a che fare con il tipo di messaggio che viene trasmesso e, in secondo luogo, con le conseguenze delle proprie azioni. Si può fare un discorso molto incendiario ma non essere coerenti con le proprie azioni in termini di attività politica al di fuori dell’arte.

Se la prima volta che Pablo viene mandato in prigione per due anni, china la testa, chiede perdono e non canta più, oggi non sarebbe in prigione. Ma avrebbe permesso allo Stato di vincere. Quando ci arrendiamo alla repressione, stiamo cedendo un centimetro di terreno al nemico.

Pablo ha resistito, è rimasto fermo sui suoi ideali e sui suoi principi, e non è rimasto impunito, ovviamente, perché ha potuto diffondere l’esempio. Pablo non è solo un cantante, non è solo un poeta, Pablo è un attivista politico molto attivo che ha portato nelle strade le denunce che fa nelle sue canzoni. Questo ha fatto sì che molte persone prendessero coscienza e facessero un passo avanti nella lotta contro il sistema.

Questo governo di coalizione PSOE-UP, che si definisce progressista, sembra non avere alcuna intenzione di graziare Pablo…

Inizialmente ho pensato che forse il governo PSOE-UP avrebbe concesso la grazia a Pablo, soprattutto per mettere a tacere tutto il clamore in Europa. Ma poi abbiamo visto che non l’avrebbe fatto. E che l’Europa non si preoccupa troppo di avere una persona imprigionata in uno dei suoi Paesi membri per aver cantato e criticato la monarchia e denunciato le miserie e le ingiustizie del regime. Il PSOE e Podemos non sono abbastanza progressisti da lasciare libero un personaggio come Pablo. Non hanno alcuna intenzione di perdonare Pablo o di apportare modifiche legislative che migliorerebbero i diritti e le libertà delle masse popolari. Vogliono evitare a tutti i costi la formazione di un movimento di rottura con questo regime.

Sa se Pablo scrive ancora in carcere?

Sì, Pablo scrive ancora in carcere. Recentemente ha pubblicato una raccolta di poesie. È una raccolta delle poesie che ha scritto in carcere. Ha anche un blog gestito dalla piattaforma per la sua liberazione, in cui vengono pubblicati periodicamente articoli e testi che Pablo pubblica. La sua produzione teorica e artistica è costante perché la sua lotta non si è conclusa in carcere.

FONTE: La Haine

