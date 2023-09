Zelenski torna dagli Usa a mani quasi vuote. In Ucraina la carneficina continua

La guerra di Zelensky sembra essere sull’orlo del baratro. Dopo una delusione all’assemblea delle Nazioni Unite a New York, è ora a Washington per l’ultima tappa del suo viaggio di supplica per assicurare la continuazione della guerra.

Purtroppo finora non sta andando molto bene. La tanto sperata e decantata fornitura di ATACMS sembra essere già fuori dal periscopio.

Uno dei punti chiave di questo viaggio, ci è stato detto per diverse settimane, era che Biden avrebbe annunciato il trasferimento dell’ATACMS all’Ucraina di persona con Zelensky, il che avrebbe rappresentato un grande momento simbolico di solidarietà, dimostrando la continua determinazione e l’impegno degli Stati Uniti nella tanto chiacchierata prosecuzione a lungo termine della guerra.

Invece, le cose si stanno inasprendo e nulla sta andando come previsto per Zelensky.

Ricordiamo che di recente qualcuno aveva chiesto quali fossero le linee rosse dell’Ucraina rispetto ai loro padroni negli Stati Uniti. Alcuni osservatori continuano ingenuamente a pensare che gli Stati Uniti siano una forza impenetrabile e intoccabile – come amano dipingersi – che non teme alcuna linea rossa della Russia.

Al contrario, continuo a informare le persone che dietro le quinte esistono serie linee rosse che gli stessi Stati Uniti temono di oltrepassare. Questo perché rimangono molte leve di pressione che la Russia stessa non ha ancora esercitato e che potrebbero facilmente rendere la vita degli Stati Uniti molto più difficile, sia militarmente che economicamente e geopoliticamente in Europa.

Ora sono in corso una serie di furiosi negoziati, con i membri del Congresso che cercano disperatamente di ottenere da Zelensky una qualche garanzia. Tuttavia, un ampio contingente di repubblicani sta cercando di rovinare tutto.

Per non farsi mancare nulla, il più grande sviluppo di tutti è stato che un’improvvisa e inaspettata spaccatura tra Ucraina e Polonia ha minacciato di far fallire completamente la guerra. Stufo delle buffonate dell’Ucraina sulla vicenda del grano, il premier polacco ha dichiarato in modo inusuale che la Polonia non fornirà più armi all’Ucraina.

A ciò è seguita una serie di rapidi “interventi di pulizia”, che hanno visto il portavoce polacco Piotr Müller messaggiare la dichiarazione di Morawiecki declinandolo così: “Le autorità polacche stanno fornendo all’Ucraina le armi concordate in precedenza” – il che suona come se stesse parlando solo di quelle concordate in precedenza, ma non altre nuove.

Nel frattempo, l’ex premier polacco Szydlo ha rivelato la verità dicendo ad alta voce quello che fino ad oggi era detta in silenzio.

E il deputato polacco Kaczyński ha dichiarato: “La Polonia continuerà a sostenere l’Ucraina nella sua lotta contro la Russia, ma non c’era nessuna clausola nel nostro accordo che prevedeva la liquidazione dell’agricoltura polacca a causa della protezione dell’Ucraina”.

Un membro del “Partito della Confederazione” polacco ha persino presentato una finta fattura all’Ucraina, mostrando tutto ciò che la Polonia ha fornito.

AsiaTimes scrive: “Zelensky potrebbe convincere il Congresso degli Stati Uniti a stanziare più soldi per i combattimenti. Ma questa potrebbe essere la sua ultima vittoria. Potrebbe ricevere un pacchetto ridotto ed essere mandato via. Ed è improbabile che torni.

Durante la controffensiva non c’è stata una vera e propria svolta e l’Ucraina ha consumato la maggior parte delle sue riserve strategiche. Questo ha comportato la perdita di armi occidentali e di molti soldati addestrati dalla NATO. I rapporti dicono che l’Ucraina sta perdendo più di mille persone al giorno, a volte circa duemila, e questo non aggiunge molto.

Gli Stati Uniti e alcuni dei loro partner della NATO hanno chiarito di non approvare le tattiche militari dell’Ucraina, anche se gran parte di esse sono state guidate da modelli informatici della NATO e da un forte supporto di intelligence”.

Ma la delegazione ucraina persiste. Comicamente, il portavoce Yuri Ignat guarda già oltre gli F-16 e parla di ricevere gli F-35: “Dobbiamo anche pensare al futuro, non a un F-16. Ci sono aerei F-35, ci sarà anche un nuovo modello di Gripen”, ha detto durante un briefing presso il centro media ucraino, che è stato trasmesso su YouTube.

Ignat ha detto che al momento l’Ucraina considera prioritario ricevere i caccia di quarta generazione F-16 dagli Stati Uniti, mentre al secondo posto nella lista delle priorità ci sono i caccia della stessa generazione JAS 39 Gripen in servizio in Svezia.

Detto questo, credo che la maggior parte delle questioni sarà per ora appianata, ma rappresentano una chiara direzione per il conflitto. Ad esempio, il conflitto con la Polonia ha probabilmente a che fare con la postura in vista delle prossime elezioni polacche di ottobre. Il premier Morawiecki deve apparire forte e dimostrare che sta difendendo valorosamente gli interessi polacchi, in modo da poter essere riconfermato.

Allo stesso modo, i membri del Congresso degli Stati Uniti stanno probabilmente recitando un po’ per mostrare al popolo americano che stanno facendo la loro “due diligence” nell’assicurarsi che ogni dollaro americano sia contabilizzato in Ucraina, ma alla fine l’accordo per ulteriori finanziamenti probabilmente andrà in porto.

Ma, come ho detto, questi sviluppi rappresentano ancora una chiara tendenza al ribasso per la traiettoria dell’Ucraina. E poiché questo è solo il risultato di una stagione offensiva fallita, il procedimento è indicativo di ciò che accadrà nel corso del prossimo anno, quando l’Ucraina si troverà ancora più in difficoltà.

Nonostante i finanziamenti siano stati messi a punto, per ora è probabile che rappresentino ancora molto meno in generale, e il completo rinnegamento delle sperate armi “wunderwaffen” rappresenta un importante cambiamento di realtà.

Per quanto riguarda il budget, il bilancio federale annuale dell’Ucraina richiede circa 50 miliardi di dollari solo per far funzionare i servizi governativi. Ora che l’Ucraina è in stato di guerra e che decine di milioni di persone sono fuggite, le entrate fiscali sono catastroficamente diminuite. Negli anni precedenti, credo che l’Ucraina stesse già operando con un pesante deficit, in cui il governo riceveva solo circa 20-25 miliardi di dollari, con un enorme ammanco di 20-25 miliardi di dollari.

Ora la situazione è ancora peggiore. E si tenga presente che questo non tiene conto nemmeno le spese militari/di guerra, che si aggirano tra i 60 e i 100 miliardi di dollari. Ciò significa che l’Ucraina ha bisogno di un totale di oltre 100 miliardi di dollari all’anno per far funzionare il suo Stato e continuare a portare avanti la guerra. Ecco perché le iniezioni di 25 miliardi di dollari attualmente in discussione a Washington sono sostanzialmente trimestrali.

Come ho detto, la pressione sta cominciando a diventare evidente dopo solo pochi mesi di tentativi falliti di controffensiva. Entro la prossima primavera, l’Ucraina avrà trascorso 6 mesi da oggi, e probabilmente, sa essere ridotta all’oblio, senza più alcuna speranza all’orizzonte. Se i titoli dei giornali sono negativi ora, il sentimento prevalente tra 6 mesi sarà apocalittico.

Un articolo di Newsweek scritto dal tenente colonnello in pensione Daniel L. Davis, fa una delle più grandi ammissioni del conflitto fino ad ora.

Si dice che l’Ucraina ha perso altri 50.000 soldati solo durante la prima parte di quest’anno, presumibilmente tenendo conto di Bakhmut e della controffensiva.

Ciò significa che anche le fonti occidentali ammettono che l’Ucraina ha perso decine di migliaia di persone in ognuna di esse. Non è ancora del tutto la realtà, dato che Prigozhin ha parlato di 60-70 mila morti dell’AFU solo a Bakhmut, ma stanno iniziando ad avvicinarsi alla verità.

Un’ammissione di 50.000 morti – senza contare le decine di migliaia di mutilati e feriti irrecuperabili – solo da marzo o giù di lì (dato che ha detto che questo conteggio è di un anno dopo l’inizio dell’operazione militare speciale russa, che sarebbe alla fine di febbraio 2023) di quest’anno significa 50.000 morti in 6 mesi, cioè 8.333 al mese o quasi 300 al giorno.

Quindi, ammettono che l’Ucraina ha avuto una media di 300 morti al giorno per tutto l’anno, il che significa almeno altri 100-200 feriti irrecuperabili e altre centinaia di feriti regolari, per un totale potenziale di 1.000 vittime al giorno e oltre, in media.

Inoltre, per ammissione dei loro stessi numeri, stanno dicendo che l’Ucraina ha subito un aumento di circa il 400% delle perdite rispetto all’anno scorso. Questo perché 50.000 vittime in un periodo di 6 mesi quest’anno corrispondono a 100.000 vittime in 12 mesi. Ma avevano dichiarato che l’anno precedente le vittime erano state 17.000.

Anche se sappiamo che la cifra di 17.000 è falsa, il punto è che stanno ammettendo che l’Ucraina sta sperimentando un aumento di 5 volte delle vittime quest’anno rispetto all’anno scorso. Se si estrapola questo dato in cifre reali e si dice che nel 2022 si sono registrate 100.000 vittime, quest’anno se ne prevedono 500.000, ecc. O 50.000 per il 2022 contro 250.000 per il 2023, ecc.

Tra l’altro, un deputato della Rada ucraina, Kostenko, non solo ha detto che l’Ucraina dovrà fare una mobilitazione “molto più intensa“, ma è interessante notare che l’80% delle forze armate ora mobilitate non hanno mai combattuto prima…

Secondo lui, l’Ucraina dovrà effettuare una mobilitazione “più intensa di adesso” se la Federazione Russa, come ha riferito in precedenza lo Stato Maggiore ucraino, richiamerà altre 700.000 reclute.

“Ora ci stiamo mobilitando, reagendo alle forze e ai mezzi che hanno i russi. Ad esempio, hanno circa 400.000 militari. Pertanto, stiamo rispondendo alla mobilitazione, rifornendo le nostre unità in prima linea, formandone di nuove. Naturalmente, se la mobilitazione in Russia avrà un ritmo tale, dovremo aumentare la mobilitazione per essere in grado di rispondere adeguatamente”, ha affermato il deputato ucraino.

Secondo Kostenko, le Forze armate ucraine sono composte per l’80% “o anche di più” da persone mobilitate che in precedenza non erano militari professionisti.

Ricordiamo la rivelazione dell’ultima volta, in cui il commissario di Poltava ha detto che il tasso di vittime per la sua regione era dell’80-90% e abbiamo parlato di come questo potesse estendersi a tutte le forze armate.

Sembra sempre più chiaro che l’80-90% dell’intera forza armata ucraina (AFU) sia stato effettivamente spazzato via. A seconda di quale sia il loro numero di partenza, se 200.000 o 1 milione come potrebbe aver sostenuto Zelensky, si possono trarre le proprie conclusioni sulle perdite totali. Sembra che quelle osservazioni “ironiche” sul fatto che l’Ucraina abbia isto spazzato via l’intero primo esercito e che ora stia operando con il secondo o il terzo esercito, forse non erano lontane dalla verità.

E se non credete ai numeri di cui sopra, ecco un nuovo soldato dell’AFU catturato che afferma chiaramente che il 95% della sua unità era costituito da coscritti appena mobilitati.

Ma torniamo al tenente colonnello Davis, che conclude l’articolo di Newsweek con la triste constatazione che il potenziale offensivo dell’Ucraina è finito e che gli Stati Uniti dovrebbero ora non solo cedere le proprie responsabilità di finanziamento/armatura agli alleati, ma anche istruire l’Ucraina a passare a una strategia difensiva.

Non esiste quindi una base realistica per credere che l’Ucraina abbia la capacità di raggiungere l’obiettivo strategico dichiarato di recuperare tutto il suo territorio, compresa la Crimea. Ciò che è realistico è continuare a fornire a Kiev i mezzi militari per difendersi da ulteriori incursioni russe.

Questo obiettivo dovrebbe essere combinato con lo spostamento di una percentuale crescente dell’onere per ulteriori armi e munizioni ai nostri ricchi amici europei.

Gli Stati Uniti dovrebbero continuare a garantire che la guerra non si espanda oltre i confini dell’Ucraina e aumentare gli sforzi diplomatici con tutte le parti interessate per porre fine alla guerra alle migliori condizioni possibili per Kiev, a tutto vantaggio degli interessi americani.

Piuttosto che ripetere nel prossimo anno e mezzo ciò che non ha funzionato – che potrebbe costare all’Ucraina altre centinaia di migliaia di perdite – è ora di provare qualcosa che abbia una possibilità di successo. In altre parole, è ora di riconoscere la realtà oggettiva e di adottare politiche che possano funzionare.

Sta dicendo che l’Ucraina dovrebbe semplicemente passare a difendersi da qualsiasi ulteriore avanzata russa e che gli Stati Uniti dovrebbero iniziare a cercare una via d’uscita da questa guerra. Che sorpresa.

E la nuova edizione dell’Economist, appena uscita dalla stampa, ha una copertina sgargiante con un messaggio leggermente diverso.

L’Economist ritiene che tutto debba essere riconfigurato per una lunga guerra, con l’Europa che intensifica la produzione e l’Ucraina che ripensa la propria economia per una piena produzione bellica. La pace non è un’opzione, secondo l’Economist, di proprietà di Lynn Forester de Rothschild.

Nel frattempo, ieri sera la Russia ha iniziato il primo dei colpi debilitanti di questa stagione sulle infrastrutture ucraine. Le strutture energetiche sono state colpite con gravi perdite di energia elettrica in tutta una rete di città.

La cosa importante è che le statistiche che ho visto sostengono che solo il 25% delle infrastrutture distrutte durante gli attacchi dello scorso inverno sono state riparate. Se fosse vero, ciò significherebbe che la Russia potrebbe dare un colpo mortale alla rete elettrica ucraina nel prossimo autunno e inverno.

Con la diminuzione delle spedizioni di armi, dei finanziamenti occidentali e così via, ciò contribuirebbe notevolmente a creare la massa critica entro la prossima primavera che ho descritto in precedenza.

La Russia stringerà le viti di queste pinze e continuerà a stringere il suo boa constrictor sull’Ucraina e su tutta l’Europa fino a quando il dissenso, i disordini e gli attriti interni non saranno arrivati al culmine. Basta guardare il video che ho postato prima, in cui Schumer cita Zelensky: “Se non otteniamo questi aiuti, perderemo la guerra”.

Questo è il motivo per cui non credo che la Russia abbia una particolare fretta di effettuare presto una qualsiasi improvvisa “offensiva delle grandi frecce” [sulle carte, ndr].

L’attuale tattica attrattiva dei russi sta già facendo il suo lavoro da manuale, con solo piccoli intoppi che la guastano, come gli occasionali successi dell’Ucraina con i missili Shadow Storm. A parte questo, l’Ucraina si è impalata sulla linea di Zaporozhye come sui pali Vlad, così come l’Europa ha ritenuto opportuno impalarsi sul dito medio economico alzato della Russia.

Mutuando la antica poetica dell’Edda i russi sostengono che: “La risorsa più preziosa in guerra, che sempre manca, non sono le armi, le munizioni, i trasporti e nemmeno il personale. La risorsa più preziosa è il tempo, perché se lo si possiede si possono trovare armi, piazzare munizioni, mettere in ordine i trasporti e persino risolvere in qualche modo il problema della mancanza di personale. Ma se non c’è tempo e le vostre decisioni vengono ritardate dalla rapidità delle azioni del nemico, allora anche avere a disposizione tutto ciò che abbiamo detto potrebbe non salvarvi”.

Il tempo è esattamente quello che abbiamo ora, grazie al fatto che l’offensiva sta andando come sta andando. Il lento logoramento in “assalti di massa” ci permette di rafforzare le nostre difese, di mettere ulteriori campi minati, di trasferire riserve da aree meno stressate e, in generale, di pensare a cosa dobbiamo fare dopo”.

Indipendentemente dall’angolazione da cui gli eurocrati con gli occhi al muro affrontano le prospettive per il prossimo anno, esse non sembrano favorevoli.

Gli Stati Uniti hanno annunciato di voler espandere la produzione di artiglieria un po’ prima del previsto, con 100.000 proiettili mensili entro il 2025 invece degli 80.000 previsti. Ora ne produce 25.000, quasi il doppio rispetto ai 14.000 mensili dell’anteguerra. Entro il 2024, si prevede di sfornare 65.000 granate al mese. Ma questi numeri, anche nel 2025, non sono affatto sufficienti e i problemi sono infiniti.

“I prezzi delle attrezzature e delle munizioni stanno aumentando. In questo momento stiamo pagando sempre di più per avere esattamente le stesse cose”, ha detto sabato l’ammiraglio olandese Rob Bauer, presidente del comitato militare della NATO, dopo una riunione dei capi della difesa dell’alleanza a Oslo. “Questo significa che non possiamo assicurarci che l’aumento della spesa per la difesa porti effettivamente a una maggiore sicurezza”.

I 100.000 proiettili mensili degli Stati Uniti entro il 2025 significherebbero una produzione di 1,2 milioni all’anno. Un nuovo articolo del New York Times afferma che la Russia sta già producendo 2 milioni di proiettili. Anche se le mie stime mostrano che questo dato è probabilmente molto più basso della realtà, ma almeno sono sulla strada giusta.

Senza contare che i costi di produzione della Russia sono anche molto più bassi di quelli occidentali, in parte perché Mosca sta sacrificando la sicurezza e la qualità nel suo sforzo di costruire armi più economiche, ha detto Salm. Per esempio, la produzione di un proiettile d’artiglieria da 155 millimetri costa a un Paese occidentale dai 5.000 ai 6.000 dollari, mentre alla Russia costa circa 600 dollari produrre un proiettile d’artiglieria da 152 millimetri.

Certo, la “sicurezza e la qualità” sono il motivo per cui i proiettili russi costano meno. La quantità di bende sugli occhi in Occidente è semplicemente mozzafiato. Si tratta di un aumento di quasi il 1000% sui proiettili russi. I proiettili magici della NATO sono del 1000% più “sicuri” ed efficaci di quelli russi? I filmati sul campo di battaglia suggeriscono un clamoroso no.

Come se non bastasse, sembra che gli Stati Uniti stiano affrontando un grave sabotaggio o semplicemente il tipico lento declino di una civiltà decadente ed esasperata. Due giorni fa un F-35 si è schiantato nella Carolina del Sud e le autorità militari hanno dovuto lanciare un imbarazzante appello pubblico per aiutare a trovare l’aereo.

23 Settembre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO