Polonia. Dopo l’embargo sul grano ucraino, stop alla fornitura di armi

Sebbene la Polonia sia uno dei maggiori sostenitori militari e politici dell’Ucraina, mercoledì scorso il Primo Ministro polacco Mateusz Morawiecki ha dichiarato che la Polonia non avrebbe più armato l’Ucraina.

Per saperne di più sul significato di queste dichiarazioni, abbiamo parlato con Bruno Drewski, storico, politologo e professore all’Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO). Bruno Drewski è anche responsabile degli affari e delle relazioni internazionali dell’ANC (Association Nationale des Communistes).

Come dobbiamo interpretare questo cambiamento di atteggiamento della Polonia? La questione delle armi è un fattore di questo recente cambiamento di posizione della Polonia?

Si potrebbe quasi definire un’inversione di tendenza. Le ragioni sono due: una a breve termine e una a più lungo termine. La Polonia è in periodo elettorale e la posizione del partito di governo non è chiara per le elezioni.

L’Ucraina è un tema che divide la società polacca, in particolare l’elettorato del partito di governo PiS [Prawo i Sprawiedliwość, Diritto e Giustizia in italiano, ndt], che è in parte rurale e particolarmente irritato dalle massicce importazioni di grano e altri prodotti agricoli dall’Ucraina che competono con la produzione polacca.

Molti polacchi considerano l’Ucraina particolarmente ingrata perché ha ricevuto molti aiuti dalla Polonia. La situazione elettorale spinge il partito di governo a cercare di lusingare una parte dell’elettorato disturbata dal peso economico delle misure adottate per l’Ucraina.

Tuttavia, questo aspetto a breve termine potrebbe cessare dopo le elezioni. Data la configurazione politica della Polonia, non credo che il governo polacco prenderà posizioni strategiche, cioè a lungo termine, senza il sostegno degli Stati Uniti.

Penso che quanto detto dal Presidente a New York in occasione della sessione annuale dell’ONU, non sia una coincidenza che sia avvenuto a New York in un momento in cui il New York Times pubblicava articoli critici nei confronti della situazione militare e generale in Ucraina.

All’interno dell’élite americana deve esserci un dibattito virulento tra coloro che vogliono continuare ad armare l’Ucraina e coloro che dicono che sta iniziando a costare molto denaro e non sta portando molto. La posizione dei “filo-ucraini” appare sempre più precaria.

Ne sapremo di più dopo le elezioni polacche per capire se si tratta solo di ruffianeria elettorale o di un vero e proprio cambio di strategia.

Per quanto riguarda la questione delle armi, la Polonia aveva armi ereditate dall’Unione Sovietica che sono state inviate in Ucraina. La Polonia le ha sostituite con armi più moderne per le quali ha pagato molto, armi importate dai Paesi occidentali, la maggior parte delle quali dagli Stati Uniti. La Polonia ha approfittato del conflitto per liberarsi delle vecchie armi e rinnovare il proprio arsenale militare.

Ma questo si aggiunge e non è la radice del problema, che è il costo generale degli aiuti all’Ucraina, il costo dei rifugiati ucraini e soprattutto il costo per il mercato polacco e gli agricoltori polacchi delle importazioni agricole dall’Ucraina, in particolare del grano.

Per coloro che non conoscono la politica polacca, puoi spiegare perché avrebbe bisogno del sostegno degli Stati Uniti?

Nel complesso, la classe politica polacca e gran parte dell’opposizione sono state cullate dagli Stati Uniti dopo il 1989. All’inizio degli anni ‘90 c’è stata una vera e propria ristrutturazione e un riorientamento delle élite politiche.

Gli Stati Uniti hanno fatto di tutto per riorientare le élite polacche verso l’Alleanza Nord-Atlantica, comprese le cosiddette élite ex-comuniste. I consiglieri americani accorsero per aiutare a “trasformare” l’economia polacca.

Da allora la Polonia è stata “incancrenita” da agenti d’influenza filoamericani, ovviamente con una certa paura della Russia. Anche se l’aspetto storico della paura della Russia è spesso esagerato, le relazioni tra polacchi e russi non sono sempre state così tese come generalmente si crede.

La situazione economica e sociale era difficile e c’era bisogno di un nemico. Fino al 1989, il nemico più ovvio era la Germania, ma dopo è stato necessario trovarne un altro. Le relazioni tra Polonia e Germania sono complesse. Il partner preferito, e anche il meno problematico, erano gli Stati Uniti.

C’è un cambiamento globale nel sostegno a Zelenski? Anche da parte degli altri vicini dell’Ucraina, di cui si sente parlare meno?

Per quanto riguarda la Polonia, l’opinione polacca non è mai stata molto favorevole all’Ucraina. Ma lo shock della guerra ha spinto molti polacchi a tornare a sostenere Kiev e Zelenski.

Da allora le cose sono cambiate molto, ma la situazione militare in Ucraina dimostra che la guerra si sta trascinando e la vittoria è ben lungi dall’essere alla fine del tunnel.

Il sostegno economico all’Ucraina sta costando caro alla popolazione polacca. In secondo luogo, la presenza di un milione di rifugiati ucraini in Polonia, oltre alla popolazione già presente prima del febbraio 2022, è altrettanto costosa.

Gli ucraini in Polonia ricevono molti benefici sociali in un Paese in cui gran parte della società è precaria. Hanno anche ottenuto tutta una serie di privilegi. I polacchi non capiscono perché, ad esempio, gli ucraini siano più avanti di loro in termini di accesso agli alloggi.

Più in generale, il cambiamento della politica polacca riflette il fatto che in Occidente, e in particolare negli Stati Uniti, ci si stia interrogando sulle prospettive future delle scelte fatte dalla NATO in Ucraina.

L’Ucraina comincia a costare molto e non è più chiaro cosa possa portare. Tanto più che gli Stati Uniti avevano ambizioni agricole con i terreni ucraini. Ma la metà è in mano ai russi e l’altra metà è in prima linea, quindi non possiamo utilizzarla davvero. La redditività del progetto ucraino comincia a essere dubbia.

Tutti i Paesi confinanti con l’Ucraina sono stati colpiti dal massiccio afflusso di grano ucraino a basso costo. Si trovano in competizione economica con il Paese che stanno aiutando. Ogni Paese sta reagendo con diversi gradi di virulenza, ma nessuno di loro è contento della situazione.

Slovacchia, Ungheria e Polonia si sono pronunciate contro queste importazioni e l’Unione Europea non sa bene cosa fare. Da un lato, vuole sostenere l’Ucraina, ma dall’altro, i suoi membri ne stanno pagando il prezzo.

* Intervista realizza da e pubblicata su Investig’Action .

