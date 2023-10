Cuba per una migrazione regolare, sicura e ordinata

Il Ministero degli esteri cubano ha rilasciato una dichiarazione sul tema dell’emigrazione cubana verso gli Stati Uniti che parrebbe aver registrato un certo incremento negli ultimi tempi(Cuba ratifica su compromiso con una emigración regular, segura y ordenada | Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (cubaminrex.cu) Cuba ha attirato l’attenzione sui pericoli delle migrazioni irregolari che pongono le persone coinvolte in una situazione di forte vulnerabilità.

Al tempo stesso Cuba sottolinea come l’immensa maggioranza dei migranti cubani non rientrino in questa categoria.

Molto pesanti sono, al riguardo le responsabilità del governo statunitense, sia per gli effetti di ordine generale del bloqueo, che per le specifiche politiche migratorie che privilegiano gli immigrati irregolari utilizzandoli come ulteriore strumento di destabilizzazione nei confronti di Cuba.

Tale politica comporta varie conseguenze negative anche per altri Paesi della regione, in particolare quelli di transito.

Cuba ha più volte discusso la questione collo stesso governo statunitense.

La dichiarazione si conclude affermando che “Il governo cubano continuerà a lavorare e cooperare con i governi della regione per prevenire migrazioni irregolari, insicure e disordinate, per prevenire partenze rischiose che mettono in pericolo la vita umana e per lottare contro gli atti di violenza associati a questo fenomeno e ai crimini connessi, come la tratta di persone e il traffico di migranti”, nonché invitando ancora una volta il governo statunitense ad adottare “le misure necessarie per prevenire le tragiche conseguenze della migrazione irregolare”, ribadendo infine “il proprio impegno a favore di una migrazione regolare, sicura e ordinata”.

* da Patria Grande



