Non c’è nulla di sorprendente nell’operazione di Hamas

“L’operazione Al-Aqsa Flood è stata provocata dall’aggressione e dall’occupazione israeliana. È un atto di resistenza.”

Sembra che le autorità israeliane siano state colte di sorpresa dall’operazione Al-Aqsa Flood di Hamas avvenuta sabato. Oltre a lanciare razzi, la fazione palestinese ha anche inviato i suoi combattenti dalla Striscia di Gaza nel sud di Israele, dove hanno attaccato obiettivi militari, preso brevemente il controllo di alcuni insediamenti israeliani e preso in ostaggio dozzine di civili e soldati.

Alcuni hanno definito l’attacco di Hamas un “colossale fallimento” dell’apparato militare e di intelligence israeliano. Altri, soprattutto diplomatici e leader politici occidentali e non solo, lo hanno etichettato come un atto “terroristico” “non provocato”, insistendo sul fatto che Israele ha il “diritto di difendersi”.

Ma nulla di questa operazione sorprende o è immotivato. Né è solo il risultato delle lacune nelle misure di sicurezza israeliane. È una risposta che c’è da aspettarsi dal popolo palestinese, che da decenni affronta il dominio coloniale e l’occupazione dei coloni israeliani.

Il diritto internazionale vieta agli Stati “qualsiasi occupazione militare, per quanto temporanea”. La Risoluzione 37/43 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite riafferma inoltre che le persone che lottano per l’indipendenza e la liberazione dal dominio coloniale hanno il diritto di farlo utilizzando “tutti i mezzi disponibili, compresa la lotta armata”.

In altre parole, l’operazione Al-Aqsa Flood è parte della lotta armata palestinese provocata dall’occupazione e dal colonialismo israeliani.

Inoltre, non sorprende che le fazioni armate palestinesi facciano affidamento su tattiche asimmetriche e furtive. Questo perché si trovano ad affrontare una delle forze armate più sofisticate e ben finanziate del mondo.

Anche il fatto che l’operazione sia stata lanciata da Gaza non sorprende. Il defunto studioso palestinese-americano Edward Said una volta definì Gaza il “nucleo essenziale” della lotta palestinese.

È un luogo impoverito e congestionato, abitato in gran parte da rifugiati palestinesi espulsi dalle loro case durante la Nakba del 1948. In precedenza, ha dato vita alla prima Intifada e ha ospitato la maggior parte della resistenza armata palestinese negli ultimi decenni.

Anche Gaza è sotto un estenuante assedio da 16 anni, che ha avuto un pesante tributo sulla sua popolazione, ma non è riuscito a distruggere la loro volontà di resistere. Il blocco è stato imposto dopo che Hamas ha vinto le elezioni del Consiglio legislativo palestinese nel 2006, ma il suo rivale palestinese, Fatah, insieme a Israele e ai suoi sostenitori hanno cospirato per impedirgli di prendere il potere.

Dopo diversi mesi di combattimenti, Hamas è riuscita a prendere il pieno controllo di Gaza nel giugno 2007, per cui Israele e i suoi partner hanno deciso di punire collettivamente i palestinesi che vivono lì.

Per più di 16 anni gli abitanti di Gaza non hanno avuto libertà di movimento. Possono uscire attraverso i checkpoint controllati da Israele solo se hanno un permesso di lavoro israeliano o, in rari casi, se hanno ricevuto permessi speciali da Israele per ricevere cure mediche nella Cisgiordania occupata per condizioni di pericolo di vita.

Per partire per qualsiasi altra parte del mondo devono avere un visto valido, difficile da ottenere per gli apolidi, e poi affrontare le decisioni arbitrarie delle autorità egiziane di chiudere il valico di Rafah e negare l’ingresso ai palestinesi.

Il blocco ha portato l’economia di Gaza quasi a un punto morto. Oggi quasi la metà della popolazione è disoccupata. Tra i giovani il tasso di disoccupazione supera il 60%. Anche la fornitura di cibo è limitata dall’assedio.

Dal 2007 al 2010, le autorità israeliane hanno tenuto un conteggio delle calorie necessarie alle esigenze nutrizionali dei palestinesi per evitare per poco la malnutrizione, allo stesso tempo limitando l’accesso al cibo per la popolazione di Gaza.

Oggi, secondo il Programma Alimentare Mondiale, una parte significativa della popolazione soffre di insicurezza alimentare. Nel 2022, 1,84 milioni di persone in tutta la Palestina – un terzo della popolazione – non avevano abbastanza cibo da mangiare. Tra queste, 1,1 milioni erano considerate “gravemente insicure dal punto di vista alimentare”, il 90% delle quali viveva a Gaza.

La Striscia soffre anche di una crisi energetica. Il divieto israeliano sull’ingresso di carburante a Gaza significa che la produzione di elettricità è fortemente limitata. Nel 2023, Gaza aveva solo 13 ore di elettricità al giorno. Nel 2017 e nel 2018 questa cifra è scesa a sette ore al giorno.

Ciò a sua volta ha causato gravi problemi con la fornitura di acqua e servizi igienico-sanitari. I continui blackout hanno impedito il corretto funzionamento degli impianti di trattamento delle acque. Di conseguenza, le acque reflue non trattate sfociano semplicemente nel Mar Mediterraneo.

Anche le falde acquifere di Gaza, la principale fonte d’acqua, sono quasi esaurite e contaminate dalle acque marine e reflue. Una parte significativa di tutte le malattie segnalate a Gaza è causata dallo scarso accesso all’acqua potabile.

Il blocco ha messo a dura prova anche le strutture mediche della Striscia. Gli ospedali mancano di forniture di base, attrezzature e infrastrutture e non sono in grado di gestire casi gravi o di fornire cure adeguate ai malati cronici.

Poi ci sono le campagne militari israeliane di routine. Israele giustifica i suoi attacchi contro l’enclave sostenendo che stanno dando la caccia ai combattenti palestinesi. Eppure, prende di mira sistematicamente i civili e le infrastrutture civili non militari come edifici residenziali, ospedali, scuole, impianti di trattamento dell’acqua, ecc., rendendo la vita a Gaza ancora più insopportabile.

L’ impatto psicologico di tutto ciò non può essere sottovalutato, soprattutto tra i giovani, che avvertono un acuto senso di disperazione e disagio mentale. Come mi ha detto un giovane palestinese a Gaza durante un’intervista nel 2013: “Ogni giorno qui c’è una lotta per impedire a te stesso di perdere la testa. Noterai che i giovani di Gaza spesso vanno all’università e poi fanno stage, fanno volontariato o creano organizzazioni. Tutto questo viene fatto per rimanere occupati mentalmente e ritardare il momento inevitabile in cui lo perderai”.

Ma tutti questi anni di tragedia e sofferenza non hanno ucciso lo spirito di resistenza palestinese.

La giustificazione formale per l’operazione fornita da Hamas è stata la profanazione da parte degli israeliani della moschea di Al-Aqsa, il terzo luogo più sacro dell’Islam, e l’aumento della violenza dei coloni contro i palestinesi. Ma considerando quanto sembra ben pianificata, è probabile che l’operazione Al-Aqsa Flood fosse in corso da prima dei recenti eventi a Gerusalemme e in Cisgiordania.

In effetti, quella che sembra essere la più grande risposta militare da parte dei palestinesi negli ultimi decenni è stato uno sviluppo inevitabile, un atto di resistenza e una reazione alla sofferenza della popolazione di Gaza sotto un brutale blocco e occupazione. Fa parte della lotta palestinese per la libertà e consolida il posto di Gaza al centro di essa.

* Somdeep Sen è professore associato di studi sullo sviluppo internazionale presso l’Università di Roskilde in Danimarca. È autore di Decolonizing Palestine: Hamas between the Anticolonial and the Postcolonial (Cornell University Press, 2020).

10 Ottobre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO