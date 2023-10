Con la libertá di Alex Saab diamo una chance alla pace

Alex Saab è stato nominato Inviato Speciale della Repubblica Bolivariana del Venezuela il 9 aprile 2018. A partire da tale nomina, il suo lavoro in Venezuela si è concentrato nel garantire l’arrivo di alimenti essenziali, medicinali e combustibile nel Paese per far fronte alle misure coercitive unilaterali imposte dagli Stati Uniti e, a partire dal 2020, anche per mitigare gli effetti della pandemia di COVID-19, che ha influenzato la vita dei venezuelani.

Solo nel 2020, Alex Saab è riuscito a far arrivare in Venezuela 16 aerei con pezzi di ricambio utili alla riattivazione di diverse raffinerie in Venezuela, così come navi di combustibile dall’Iran, mentre venivano riattivate le raffinerie che erano rimaste inattive per via blocco. Ha inoltre assicurato lo sbarco di decine di aerei con medicinali ad alto costo e l’arrivo di cibo per più di cinque milioni di famiglie ogni mese, che equivalgono a decine di navi e migliaia di container. E’ questo il vero motivo del suo rapimento.