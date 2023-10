Gaza sarà la Stalingrado di Israele?

Il bombardamento mortale dell’ospedale arabo Al-Ahli di Gaza City di martedì sera, che ha ucciso almeno 500 persone secondo i funzionari sanitari, ha scatenato l’indignazione globale e innescato un’altra serie di accuse reciproche.

La parte palestinese è convinta che l’esplosione sia stata causata da un’altra bomba intelligente sganciata da un aereo dell’aviazione israeliana, ma Israele si è affrettato a dare la colpa ai combattenti palestinesi, sostenendo che l’esplosione è stata causata da un razzo sparato da Gaza che non ha raggiunto la traiettoria di volo completa.

Le scarse prove disponibili nel periodo immediatamente successivo non sono sufficienti per trarre conclusioni definitive. Solo un’attenta analisi dei detriti lasciati all’ospedale, che dovrebbe portare alla luce frammenti dell’involucro esterno dell’ordigno esploso, potrebbe portare a un’identificazione positiva.

Tuttavia, anche prima di quest’ultimo attacco, c’era un volume crescente di prove che indicavano che i raid aerei israeliani sui palestinesi di Gaza sono stati in gran parte indiscriminati.

Le più attente analisi dei bersagli non riescono a rivelare un chiaro schema militare nell’incessante bombardamento aereo, il che costringe a chiedersi: Quale logica ha spinto Israele a chiedere ai palestinesi di evacuare il nord di Gaza la scorsa settimana?

Dal punto di vista della strategia militare, le risposte possibili sono due. Per Israele, entrambe sarebbero un errore.

La prima potrebbe essere il desiderio di creare un tale caos sulle strade della Striscia di Gaza da rendere difficile o quasi impossibile il movimento dei combattenti di Hamas.

Questa logica seguirebbe il classico pensiero militare, dimostrato molte volte in diverse guerre. Ma questa non è una guerra classica con due parti uguali, né i combattenti di Hamas sono una formazione militare classica. Qualsiasi approccio israeliano che non lo riconosca non può garantire un successo nemmeno limitato.

Nel corso degli anni di blocco israeliano dell’enclave, i combattenti di Hamas hanno creato una ragnatela di tunnel scavati sotto la Striscia di Gaza. Per ovvie ragioni militari, la loro stessa esistenza è stata un segreto militare palestinese strettamente custodito e anche quando la loro presenza non poteva più essere negata, solo le informazioni più vaghe sono state lasciate trapelare, per cui sono ancora avvolte nel mistero.

Sembra che la pratica di scavare passaggi sotto terra sia iniziata con la necessità di superare l’occupazione israeliana del territorio, durata fino al 2005. Le prime speculazioni sul fatto che i palestinesi di Gaza potessero contrabbandare merci, forniture militari e il classico contrabbando sono apparse negli anni ’90, quando la Striscia era ancora sotto il controllo politico di Fatah.

Inizialmente si pensava che questi tunnel fossero molto rudimentali, lunghi quanto basta per passare sotto le recinzioni di confine con l’Egitto, con ingressi su entrambi i lati nascosti dalle case. Si estendevano per un paio di centinaia di metri ed erano così piccoli che le persone dovevano accovacciarsi per utilizzarli.

Chiunque abbia visitato il tunnel di Sarajevo, una struttura scavata frettolosamente dall’esercito della Bosnia-Erzegovina a metà del 1993 per alleviare l’assedio della città, può immaginare come fossero i primi tunnel tra Egitto e Gaza: un tubo stretto e angusto scavato a mano con il soffitto basso sostenuto da travi e pali.

Col tempo i tunnel transfrontalieri sono diventati mezzi molto efficaci per il contrabbando di rifornimenti a Gaza. La rete si espanse anche all’interno del territorio palestinese, consentendo la libera circolazione lontano da civili indiscreti che avrebbero potuto essere informatori del nemico e da apparecchiature di sorveglianza israeliane che andavano dai satelliti, agli aerei e agli elicotteri fino ai droni senza pilota.

Nel processo, gli scavatori sono diventati altamente qualificati e hanno migliorato la qualità delle strutture sotterranee.

I video di Hamas diffusi nell’ultima settimana mostrano tunnel di dimensioni e sofisticazione sorprendenti, costruiti con veri e propri elementi prefabbricati in calcestruzzo, alti e larghi abbastanza da consentire non solo un’altezza e una larghezza sufficienti ai combattenti per muoversi a passo veloce, ma anche uno spazio sufficiente per fungere da deposito ben protetto per armi e munizioni, compresi i razzi.

L’estensione e l’esatta ubicazione dei tunnel sono sconosciute, ma non c’è dubbio che la rete sia estesa e che permetta un efficiente movimento di truppe e munizioni nel sottosuolo. A tutti gli effetti, la relativamente piccola forza combattente di Hamas potrebbe spostarsi da uno scontro a fuoco all’altro attraverso i tunnel, sia in operazioni difensive che offensive.

Quindi, se l’ordine di Israele di lasciare la zona settentrionale di Gaza era finalizzato a rallentare il dispiegamento di truppe da parte di Hamas, si tratta di una lettura errata della realtà terrestre, o meglio sotterranea.

La seconda possibile linea di pensiero dei comandanti militari israeliani per l’ordine potrebbe essere il desiderio di svuotare l’area dai non combattenti e rendere l’offensiva più semplice e facile da condurre.

In teoria, c’è una logica solida in questo: se la maggior parte dei civili evacuano, gli aggressori possono presumere che chiunque sia ancora presente sul terreno sia un combattente, e quindi un obiettivo militare legittimo. Inoltre, un simile sviluppo diminuirebbe le vittime civili collaterali e ridurrebbe le accuse che le Forze di Difesa israeliane uccidono indiscriminatamente i civili.

In realtà, Israele doveva sapere – come hanno sottolineato le Nazioni Unite e diverse organizzazioni umanitarie – che sarebbe stato impossibile per 1,1 milioni di persone in un territorio già densamente popolato spostarsi durante la notte, soprattutto in condizioni di assedio dove cibo, acqua, medicine e carburante scarseggiano.

Ma anche se tutti i non combattenti seguissero la direttiva e riuscissero miracolosamente a lasciare le aree settentrionali, un’offensiva di terra israeliana non sarebbe affatto una passeggiata, nonostante il vantaggio sproporzionato in termini di fanteria addestrata, armata ed equipaggiata, il controllo totale e incontrastato dell’aria e il dominio delle sofisticate attrezzature hi-tech di ultima generazione.

Una vecchia massima militare dice che un comandante può considerare conquistato un territorio solo quando gli stivali dei suoi soldati sono a terra in ogni angolo e al centro di quell’area. Un terreno urbano denso e pieno di macerie, dove gli edifici sono già stati in gran parte distrutti o danneggiati dai bombardamenti aerei e dal fuoco dell’artiglieria preparatoria, è probabilmente il tipo di terreno più impegnativo e difficile per l’avanzata militare.

Se si cerca un precedente, viene in mente Stalingrado. Nonostante l’addestramento e l’esperienza militare migliori e la vasta superiorità tecnica, le armate tedesche lottarono per otto mesi per conquistare la città in rovina, per poi essere sopraffatte dalla determinazione e dal sacrificio dei difensori sovietici.

Nelle città semidistrutte, gli attaccanti si trovano in una situazione molto più difficile che in qualsiasi altro terreno e il classico rapporto di 3:1 necessario all’esercito attaccante per avere una possibilità di successo non è sufficiente, mentre un rapporto di 5:1 o superiore è più realistico.

Paradossalmente, se i civili di Gaza ascoltassero le richieste israeliane e lasciassero il nord, renderebbero più facile il combattimento dei combattenti di Hamas, che non dovranno preoccuparsi degli effetti delle loro azioni sui loro stessi fratelli e sorelle. Potrebbero colpire chiunque si muova sul terreno senza pensare, sapendo che i loro compagni stanno utilizzando i corridoi sotterranei per scomparire da un luogo e riapparire inaspettatamente da un’altra parte.

Israele si sta certamente preparando per la prossima fase. Nei prossimi giorni esamineremo le sue opzioni militari, le capacità e le possibili tattiche.

* da Al Jazeera



20 Ottobre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO