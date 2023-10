Gli Usa con il genocidio

Gli Stati Uniti hanno posto il veto alla risoluzione del consiglio di sicurezza dell’ONU che chiedeva una tregua umanitaria a Gaza.

Non un vero cessate il fuoco definitivo, non il ritiro delle truppe israeliane, solo una tregua per fermare per un po’ il massacro dei palestinesi, per far giungere viveri e medicinali a due milioni di persone giunte allo stremo.

Un documento parziale che condannava Hamas e non Israele, per questo votato anche da paesi NATO.

Eppure il presidente Biden ha fatto porre il veto anche a questa tenuissima risoluzione che aveva solo scopi umanitari.

Il presidente USA sostiene il genocidio a Gaza deciso dal terrorista Netanyahu, è un assassino come il fascista israeliano suo protetto.

Con che faccia di bronzo, con che livello di menzogna si può ancora parlare di diritti e libertà se si sta con questi due mascalzoni?

