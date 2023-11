Provato l’uso illegale di fosforo bianco da parte di Israele nel sud del Libano

L’esercito israeliano ha sparato proiettili d’artiglieria contenenti fosforo bianco, un’arma incendiaria, in operazioni militari lungo il confine meridionale del Libano tra il 10 e il 16 ottobre 2023, ha dichiarato Amnesty International.

Un attacco alla città di Dhayra il 16 ottobre deve essere investigato come un crimine di guerra perché è stato un attacco indiscriminato che ha ferito almeno nove civili e danneggiato oggetti civili, ed è quindi stato illegale, ha dichiarato l’organizzazione.

Le ostilità transfrontaliere nel sud del Libano sono notevolmente aumentate dal 7 ottobre. I bombardamenti israeliani in Libano hanno ucciso almeno quattro civili e 48 membri di Hezbollah finora. Hezbollah e altri gruppi armati hanno sparato razzi anche nel nord di Israele, uccidendo sei soldati israeliani e un civile israeliano, secondo l’esercito israeliano.

Amnesty International sta indagando sugli attacchi di Hezbollah e altri gruppi armati nel nord di Israele per determinare se hanno violato il diritto internazionale umanitario.

“È al di là dell’orrore che l’esercito israeliano abbia usato in modo indiscriminato il fosforo bianco in violazione del diritto internazionale umanitario. L’uso illegale di fosforo bianco in Libano nella città di Dhayra il 16 ottobre ha messo gravemente a rischio la vita dei civili, molti dei quali sono stati ricoverati in ospedale e costretti a sfollare, mentre le loro case e le loro auto prendevano fuoco“, ha dichiarato Aya Majzoub, Direttore Regionale Aggiunto per il Medio Oriente e il Nord Africa di Amnesty International.

“Con la crescente preoccupazione per un’escalation delle ostilità nel sud del Libano, l’esercito israeliano deve immediatamente cessare l’uso di fosforo bianco, soprattutto nelle aree popolate, in linea con il suo dimenticato impegno del 2013 di smettere di usare queste armi. Deve rispettare il suo impegno e smettere di mettere a repentaglio ulteriormente la vita dei civili in Libano.“

L’uso di fosforo bianco è limitato dal diritto internazionale umanitario. Sebbene possa avere usi legittimi, non deve mai essere sparato o utilizzato nelle vicinanze di aree civili popolate o infrastrutture civili, a causa dell’alta probabilità che provochi incendi e fumo. Tali attacchi, che non distinguono tra civili e oggetti civili e combattenti e obiettivi militari, sono indiscriminati e quindi vietati.

Il fosforo bianco è una sostanza incendiaria principalmente utilizzata per creare uno schermo denso di fumo o contrassegnare bersagli. Quando è esposto all’aria, brucia a temperature estremamente elevate e spesso provoca incendi nelle aree in cui viene impiegato.

Le persone esposte al fosforo bianco possono subire danni respiratori, insufficienza d’organo e altre ferite terrificanti e che cambiano la vita, tra cui ustioni estremamente difficili da trattare e che non possono essere spente con l’acqua. Le ustioni che interessano solo il 10 percento del corpo sono spesso fatali.

L’insieme di prove esaminato da Amnesty International indica che Israele ha utilizzato proiettili d’artiglieria a base di fosforo bianco durante un attacco alla città di confine meridionale di Dhayra, una zona civile popolata. Il Laboratorio delle Prove di Crisi di Amnesty International ha verificato video e foto che mostrano l’uso di proiettili d’artiglieria a base di fosforo bianco a Dhayra il 16 ottobre.

I ricercatori di Amnesty International hanno intervistato il sindaco di Dhayra, un residente di Dhayra, un pronto soccorso che ha facilitato il trasferimento dei civili feriti in un ospedale nelle vicinanze e un medico di emergenza che lavora nell’ospedale che ha ricevuto i civili feriti.

Il team ha anche raccolto prove convincenti che indicano l’uso di fosforo bianco in altri tre incidenti avvenuti tra il 10 e il 16 ottobre a Dhayra e nelle città di confine di al-Mari e Aita al-Chaab, attraverso la verifica di video e foto di questi attacchi.

