Occidente nazi-friendly

Alcune case nei sobborghi di Parigi, questa settimana, sono apparse contrassegnate con stelle di David [si è poi scoperto che erano state tracciate da una coppia di moldavi, dando poi vita ad una sceneggiatura “anti-russa” degna di Lee Carrè, ndr].

La precisione con cui sono state stampate sulle facciate allontana l’idea di un impulso e fa pensare a una sorta di installazione perversa, tanto perversa quanto in poco tempo è diventata questa parte del mondo a cui non siamo estranei.

L’iconografia nazista ha cominciato a circolare globalmente, assimilata con attributi positivi, quando la NATO ha deciso di giocare la sua espansione scacchistica utilizzando l’Ucraina.

Aquile, serpenti, teste rasate, tipografia goebbelsiana. Un intero campo semantico visivo che fino ad allora causava massicciamente repulsione ha cominciato a tornare, ma in una scena invertita.

All’epoca, l’Ucraina era governata da un comico che si comportava in modo molto simile a come si comporta ora come presidente. Infatti, il suo partito politico si chiama come la sua serie, “Servitore del Popolo“.

Il tour mondiale di Zelensky, i messaggi ai comandi ucronazisti, la legittimazione non più ucraina ma otantista di Stephen Banderas, i vestiti da lavoro, le armi e i tatuaggi nazisti.

Zelensky e sua moglie che posano sotto gli ordini di Annie Leibovitz per Vogue, estetizzando la guerra.

Il campo semantico è cambiato: quei tatuaggi e quei simboli non erano più associati ai campi di concentramento dell’Olocausto, né alle pile di cadaveri magri nelle comuni fosse naziste, ma alla lotta anticomunista. Venivano presentati come vittime o come “combattenti per la libertà contro l’invasione russa“.

Quando pensiamo a come sia possibile in Argentina questo caos di mafiosi e fascisti così vicino al potere politico che dicono di detestare, quando li vediamo installati nei media, i cui giornalisti si adattano assolutamente a tutto e hanno perso ogni narrativa razionale, dobbiamo allargare lo sguardo.

Tutto ciò che ho descritto sopra, e che non vedo spesso associato nelle analisi che circolano, mi sembra interessante. Perché il progetto delle incubatrici di estrema destra fa parte della lotta per il nuovo ordine mondiale, e quel progetto include il recupero dei totalitarismi del XX secolo, ma in un climax inedito di danni.

Sono disposti a fare guerra contro tutte le specie. Oggi, per loro, Hitler è stato un tipo coraggioso che “ha eliminato ciò che andava eliminato” (“ha abbassato l’inflazione“, aggiungono economisti disinibiti).

È paradossale, perché sono tempi di paradossi, ma parte dello stesso progetto di ordine mondiale è Israele. Ed è atroce, ma a Gaza si applica la logica dell’odio e dell’eliminazione di tutte le estreme destra in modo insopportabilmente letterale.

Un abominevole massacro terroristico come quello di Hamas viene risposto con un massacro ancora più grande, e non a cura di un gruppo terroristico ma di uno Stato. Ma di nuovo: la dialettica dell’odio portata al suo grado estremo e ora con i bambini come bersaglio ovvio.

La spirale di crudeltà è in aumento.

Anche gli Stati Uniti non vogliono perdere la loro egemonia in questa regione, come ha già anticipato diverse volte la comandante Richardson. Ciò significa, nel contesto di queste elezioni, appropriarsi delle nostre risorse naturali.

Occidente, nel suo tentativo disperato, dimentica. Occidente cancella e riscrive la storia per generare un presente condizionato dalla propria narrazione. I nazisti sono quelli che lottano per la libertà, non i russi, che hanno sconfitto i nazisti.

I russi sono “comunisti” e “invasori”, quindi non sono inclusi né nei campionati di tennis né vengono programmate in Europa le opere di Tchaikovsky. La Russia non è più comunista, ma a nessuno interessa.

Che relazione ha questo squilibrio morale ed emotivo dell’Occidente con la fioritura di squilibrati che sparano sugli studenti o si candidano come presidenti?

La parte del mondo in cui viviamo è in lotta tanto quanto l’Africa o il Medio Oriente. Le istituzioni globali come l’ONU o l’OEA stanno crollando. Questo caos trumpista ha persino l’ingrediente del legame con il porno e con il narcotraffico. La guida è di avvoltoi.

La loro massa di elettori sta attraversando questa enorme crisi economica che le guerre continuano ad alimentare, con una vulnerabilità estrema. Nelle basi del progetto di estrema destra c’è la cultura del servo, che ha l’unica libertà di odiare un altro essere umano reso cosa da eliminare.

L’anarcocapitalismo ha bisogno di totalitarismi, non di democrazia. È da stupidi continuare a chiedere se Macri o Milei sono democratici. Ciò che è paradossale è che energumeni che sicuramente finirebbero con il voto ottengano quel potere dalle urne.

E se possono farlo, è perché viviamo immersi in un dispositivo di messaggi permanenti, intermittenti e ripetitivi che sfruttano la crisi per alimentare l’odio.

Hitler oggi è molto più vicino al senso comune di molte persone, è più travestito, più truccato. Fa parte di un giocattolo politico maligno che ha come obiettivo un accumulo definitivo della ricchezza e che, per raggiungerlo, è disposto a far “scoppiare” tutto.

* da Pagina12



