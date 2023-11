Una “pausa” non è la stessa cosa di un cessate il fuoco, e un cessate il fuoco non porrà fine all’assedio di Gaza

Come molti palestinesi, sono stato incollato alle notizie negli ultimi 50 giorni, in seguito all’insensato, illegale e immorale genocidio di Israele a Gaza. I nostri occhi sono pieni di immagini dolorose e orribili della morte di massa e della devastazione di civili innocenti che hanno perso i loro cari – intere famiglie in alcuni casi – case e sogni. Ho anche osservato il terrore inflitto dai soldati israeliani e dai coloni armati ai palestinesi in Cisgiordania e a Gerusalemme Est, che ha provocato la morte di 240 palestinesi, tra cui 52 bambini, e più di 2.959 feriti dal 7 ottobre.

L’UNICEF ha recentemente avvertito i leader mondiali dell’impatto catastrofico dei bombardamenti israeliani sui bambini e sulle famiglie. “I bambini stanno morendo a un ritmo allarmante: si ritiene che più di 5.000 siano stati uccisi e altre migliaia feriti. Più di 1,7 milioni di persone sono state sfollate nella Striscia di Gaza, metà delle quali bambini. Mancano acqua, cibo, carburante e medicine. Le loro case sono state distrutte, le loro famiglie distrutte“.

Medici Senza Frontiere ha descritto la situazione umanitaria a Gaza come “terribile”. I camion di aiuti di cui c’è un disperato bisogno e che sono stati recentemente autorizzati a entrare a Gaza sono insufficienti per affrontare una catastrofe umanitaria di questa portata.

Papa Francesco ha parlato della catastrofe umanitaria a Gaza durante l’udienza generale di mercoledì 22 novembre in piazza San Pietro. Ha detto: “Siamo andati oltre le guerre. Questa non è una guerra. E’ terrorismo“. Ha fatto queste osservazioni poche ore dopo che è stato raggiunto un accordo tra Israele e Hamas per una “pausa umanitaria” di quattro giorni e uno scambio reciproco di donne e bambini ostaggi/prigionieri.

La “pausa umanitaria” di quattro giorni, mediata dal Qatar, ha permesso a 50 ostaggi israeliani e 150 prigionieri palestinesi di ricongiungersi con le loro famiglie. E’ stata una gradita tregua per la popolazione di Gaza dopo gli incessanti bombardamenti. Prolungata di due giorni, la tregua temporanea significa che altri 20 ostaggi israeliani e 60 ostaggi palestinesi saranno rilasciati.

Il segretario generale delle Nazioni Unite ha definito la breve tregua un “barlume di speranza e umanità” e ha invitato il governo israeliano ad aprire ulteriori valichi per consentire agli aiuti umanitari di entrare nella Striscia di Gaza. Al momento, i camion umanitari possono entrare nella Striscia di Gaza solo attraverso il valico di Rafah, al confine con l’Egitto.

Questa temporanea “pausa” – o “pause”, se prolungata di diversi giorni – non equivale a un cessate il fuoco permanente. Non porterà sicurezza alla popolazione di Gaza, né allevierà le loro sofferenze o allevierà il loro dolore.

È esasperante pensare che ci sono volute sei settimane per arrivare a questa “pausa”. E anche durante questa breve “pausa”, i soldati israeliani hanno ucciso almeno otto palestinesi nelle città di Jenin, Al-Bireh e Yatma, a sud di Nablus, in Cisgiordania.

Inoltre, Israele intende riprendere i suoi attacchi allo scadere della pausa, come ha chiarito il premier Benjamin Netanyahu: “Siamo in guerra e continueremo la guerra fino a quando non avremo raggiunto tutti i nostri obiettivi: distruggere Hamas, recuperare tutti i nostri ostaggi e garantire che nessuno a Gaza possa minacciare Israele. »

Anche se la crescente pressione da parte della comunità internazionale eviterà una tale calamità e raggiungerà un cessate il fuoco permanente, non porrà fine all’assedio soffocante che ha imprigionato i palestinesi a Gaza per quasi 17 anni e ci ha portato dove siamo oggi.

Un cessate il fuoco non porterà sicurezza, protezione e pace duratura a israeliani e palestinesi; non porrà fine ai 56 anni di occupazione israeliana o alla resistenza palestinese a tale occupazione; e non cambierà il sistema dell’apartheid che privilegia un popolo rispetto a un altro, usa una forma brutale di punizione collettiva e nega i diritti dei palestinesi alla libertà e all’uguaglianza. In breve, un cessate il fuoco non cambierà lo status quo.

L’obiettivo ufficialmente dichiarato di Israele è quello di distruggere il movimento di resistenza palestinese Hamas. Ma molti nel governo di Netanyahu vogliono che la Striscia di Gaza sia svuotata di tutti i suoi abitanti.

In un articolo del 19 novembre sul Jerusalem Post, il ministro dell’Intelligence israeliano Gila Gambiel ha sostenuto “il reinsediamento volontario dei palestinesi da Gaza, per motivi umanitari, al di fuori della Striscia“. Notate che Israele vuole farvi credere che sta solo proponendo il trasferimento dei palestinesi da Gaza al deserto del Sinai “per motivi umanitari” – perché i leader israeliani vogliono farvi credere che hanno a cuore la sicurezza e il benessere dei palestinesi.

A Israele sarà permesso di compiere una seconda Nakba?

Gli Stati Uniti e i loro alleati occidentali non vedono il vero piano, che non è più un segreto: la pulizia etnica di Gaza e il trasferimento dei palestinesi nel Sinai.

Questo piano è trapelato qualche settimana fa e poi confermato dal presidente egiziano Abdel Fattah El-Sisi quando ha fatto riferimento ai tentativi israeliani di fare pressione sull’Egitto affinché accettasse i 2,3 milioni di palestinesi nel Sinai.

L’ordine di evacuare metà della popolazione di Gaza a sud, mentre Israele distruggeva quartieri e rase al suolo edifici, è stata la prima fase della strategia di trasferimento per spopolare Gaza. Israele ha già annunciato che ai palestinesi sfollati non è permesso tornare alle loro case nel nord della Striscia di Gaza, che è diventata praticamente un deserto totale.

Privare gli abitanti di Gaza dell’accesso a cibo, acqua, carburante, elettricità e forniture mediche spingerà senza dubbio il bilancio delle vittime molto più in alto delle 14.000 vittime degli attacchi aerei israeliani dall’8 ottobre.

La catastrofe umanitaria ha raggiunto livelli terrificanti con il collasso quasi totale del sistema sanitario di Gaza a causa della distruzione delle strutture mediche, della chiusura forzata e dell’evacuazione degli ospedali, ma anche della grave carenza di attrezzature mediche. Gaza era già uno dei luoghi più densamente popolati del pianeta. Il sovraffollamento dei suoi 2,3 milioni di abitanti nella parte meridionale della Striscia esporrà senza dubbio la popolazione a una serie di malattie.

I palestinesi muoiono di fame, disidratazione e malattie

In un articolo pubblicato sul quotidiano israeliano Yedioth Ahronoth il 22 novembre, Giora Eiland, ex capo decorato della divisione operazioni e pianificazione dell’IDF ed ex capo del Consiglio di sicurezza nazionale, ha proposto la malattia come un metodo efficace per uccidere i palestinesi a Gaza. Ha scritto: “Dopo tutto, gravi epidemie nel sud della Striscia di Gaza ci avvicineranno alla vittoria e ridurranno il bilancio delle vittime tra i soldati dell’IDF“.

Il giorno dopo che Eiland ha annunciato la sua proposta, il giornalista israeliano Gideon Levy ha pubblicato un articolo su Haaretz intitolato “La mostruosa proposta di Giora Eiland su Gaza è malvagità in piena vista”.

Qualunque sia il piano attuato, sarà sicuramente realizzato con il pieno sostegno del governo degli Stati Uniti e la benedizione del presidente Joe Biden. Ha detto che Israele ha il diritto di riprendere il suo assalto a Gaza, mentre ha esortato il primo ministro israeliano a cercare di ridurre al minimo le vittime civili.

In un editoriale del Washington Post, Biden ha inquadrato il devastante assalto militare di Israele come una guerra per la democrazia. Così facendo, ha cancellato il contesto di 75 anni di resistenza palestinese contro l’occupazione, l’apartheid e l’oppressione israeliana.

Israele continuerà a imprigionare i palestinesi dopo lo scambio?

I 150 prigionieri che Israele ha accettato di rilasciare come parte del suo accordo con Hamas e i 60 che saranno rilasciati dopo l’estensione della tregua di due giorni rappresentano solo una piccola parte dei 7.200 ostaggi palestinesi imprigionati che languono nelle carceri israeliane.

Peggio ancora, dal 7 ottobre, Israele ha drammaticamente intensificato i suoi raid contro i palestinesi in Cisgiordania e ne ha arrestati più di 3.000, secondo il Palestinian Prisoners’ Club, un gruppo di supporto. Se non vi fidate delle fonti palestinesi e volete credere solo alla cifra di 1.850 nuovi arresti riportata dal New York Times, potete sempre confrontare questa cifra con il numero di ostaggi presi da Hamas il 7 ottobre o con il piccolo numero di ostaggi che Israele ha accettato di rilasciare come parte dello scambio.

Ogni famiglia palestinese che conosco ha visto uno o più dei suoi membri arrestati dalle autorità israeliane, spesso adolescenti accusati di aver lanciato pietre contro i soldati israeliani.

Secondo Addameer, un gruppo palestinese per i diritti dei prigionieri, circa 200 ragazzi, la maggior parte dei quali adolescenti, sono stati trattenuti da Israele la scorsa settimana, insieme a circa 75 donne e cinque ragazze adolescenti.

La detenzione amministrativa è la detenzione a tempo indeterminato di persone senza accusa o processo: Israele sostiene che sia un’efficace misura antiterrorismo. La pratica è uno strumento di repressione a lungo utilizzato dallo Stato israeliano per instillare paura tra i palestinesi e impedire loro di rivendicare o esercitare i propri diritti. I gruppi per i diritti umani, tra cui l’organizzazione israeliana B’Tselem, e le Nazioni Unite hanno concluso che l’uso della detenzione amministrativa da parte di Israele è una flagrante violazione del diritto internazionale.

Israele è l’unico paese sviluppato al mondo a perseguire i minori di 12 anni nei tribunali militari. L’accusa più comune è il lancio di pietre, che comporta una condanna fino a 20 anni di carcere.

Le Nazioni Unite stimano che da quando Israele ha occupato la Cisgiordania, Gaza e Gerusalemme Est nel 1967, ha detenuto “circa un milione di palestinesi nei territori occupati, tra cui decine di migliaia di bambini“.

Non esiste una soluzione militare alla crisi israelo-palestinese

Non importa quanto possano essere superiori l’esercito, la marina e l’aviazione israeliani, non importa quanta distruzione, devastazione e sofferenza umana possano infliggere ai civili palestinesi, e non importa quanti veti delle Nazioni Unite gli Stati Uniti usino per proteggere Israele dalle responsabilità, nulla riuscirà a soffocare la ricerca del popolo palestinese per la libertà e l’uguaglianza. Nulla potrà schiacciare la sua determinazione a continuare la sua resistenza fino a quando non otterrà la libertà.

In assenza di giustizia, ci saranno proteste, rivolte e intifada. La marea sta cambiando, e il sostegno palestinese è ora più grande che mai, soprattutto tra le giovani generazioni.

Sono impressionato dalle migliaia di giovani manifestanti che si stanno organizzando e radunando in questo momento critico della storia del Medio Oriente. Le proteste di massa nelle principali città e nei campus universitari di tutto il mondo ci hanno mostrato il “potere dei giovani” su una scala che non abbiamo mai visto prima.

I palestinesi hanno anche ricevuto un sostegno schiacciante e il riconoscimento dello Stato di Palestina da parte dei membri dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e in particolare dal Sud del mondo. Solo gli Stati Uniti (e una manciata di alleati) hanno costantemente usato il loro potere di veto per impedire qualsiasi risoluzione che condannasse le azioni israeliane.

L’attuale sistema di apartheid non è sostenibile. Quanto prima il governo israeliano – e i suoi sostenitori, gli Stati Uniti, il Regno Unito e l’Unione Europea – accetteranno il fatto che la sicurezza di Israele non può essere garantita con la forza militare, maggiori saranno le possibilità di una soluzione negoziata.

Una pace duratura può essere raggiunta solo quando si tiene conto dei diritti e delle richieste legittime dei palestinesi. I palestinesi non rinunceranno alla loro aspirazione a vivere nelle loro case, nella loro terra, con dignità, uguaglianza e senza paura.

Il 29 novembre ricorre il 46° anniversario della Giornata Internazionale di Solidarietà con il Popolo Palestinese istituita dalle Nazioni Unite. In questo giorno del 2012, l’Assemblea Generale ha votato a stragrande maggioranza – 138 a favore e 9 contrari – per concedere alla Palestina lo status di “Stato osservatore non membro” presso le Nazioni Unite.

Nel suo messaggio diffuso alla vigilia della Giornata Internazionale di Solidarietà con il Popolo Palestinese, il Segretario Generale delle Nazioni Unite ha detto: “Questo è un giorno per riaffermare la solidarietà internazionale con il popolo palestinese e il suo diritto a vivere in pace e dignità“. Ha aggiunto:

« E’ giunto il momento di procedere con decisione e irreversibilità verso una soluzione a due Stati, basata sulle risoluzioni delle Nazioni Unite e sul diritto internazionale, con Israele e Palestina che vivano fianco a fianco in pace e sicurezza, con Gerusalemme come capitale di entrambi gli Stati.

Le Nazioni Unite non vacilleranno nel loro impegno nei confronti del popolo palestinese. Oggi e ogni giorno, siamo solidali con le aspirazioni del popolo palestinese a realizzare i suoi diritti inalienabili e a costruire un futuro di pace, giustizia, sicurezza e dignità per tutti. »

Per più di cinquant’anni, gli Stati Uniti hanno ostacolato la pace privando i palestinesi dei loro diritti. Dal 7 ottobre, gli Stati Uniti hanno continuato a essere un grosso ostacolo per salvare vite umane, rifiutandosi di chiedere un cessate il fuoco immediato.

Gli Stati Uniti non possono più svolgere il ruolo di mediatori onesti nei futuri negoziati volti a risolvere la crisi e a raggiungere una pace duratura nella regione. Al fine di raggiungere una soluzione negoziata che consenta a israeliani e palestinesi di vivere in pace e sicurezza – in una patria libera dall’apartheid e dall’oppressione – questo compito deve ora essere assunto esclusivamente dalle Nazioni Unite.

