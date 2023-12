Il segreto di Shejaiya. Il quartiere “coraggioso” di Gaza

Poco prima che martedi scorso i combattenti palestinesi uccidessero e ferissero molti soldati israeliani nel quartiere di Shejaiya, a est di Gaza City, proprio quel gruppo di soldati aveva tenuto una riunione alla periferia della città.

Un video, che è circolato ampiamente sui social media, mostrava uno degli ufficiali – poi ucciso – che giurava di vendicare altri soldati israeliani uccisi proprio in quel quartiere nella guerra israeliana del 2014 contro Gaza.

Si ritiene che la battaglia di Shejaiya, nel 2014, sia stata la battaglia più decisiva tra le forze d’invasione israeliane e la Resistenza palestinese nella cosiddetta Operazione “Margine Protettivo” di Israele. All’epoca, Israele ammise l’uccisione di 16 soldati.

Poco dopo quel discorso, gli ufficiali che giurarono di vendicare i soldati morti da quasi dieci anni, sono diventati essi stessi vittime delle imboscate della Resistenza palestinese.

Le Brigate Al-Qassam, l’ala militare del Movimento di Resistenza di Hamas, hanno affermato che il numero di soldati israeliani morti in tre imboscate consecutive guidate dalla Resistenza, supera di gran lunga il numero di vittime dichiarate da Israele.

‘Evento difficile’

Mercoledì mattina, l’esercito israeliano ha detto che otto soldati, per lo più ufficiali, sono stati uccisi in un’imboscata a Shejaiya. Tra loro ci sono il colonnello Itzhak Ben Basat, comandante della brigata Golani, e il tenente colonnello Tomer Greenberg, l’ufficiale che si vede parlare nel video.

Più tardi, l’esercito israeliano ha dichiarato che altri morti e decine di feriti sono stati evacuati da Shejaiya.

Il capo di stato maggiore israeliano Herzl Halevi ha descritto quanto accaduto a Shejaiya come “un evento difficile”. Più tardi, un portavoce dell’esercito israeliano ha detto che stanno indagando su quel “difficile evento”.

Ma le indagini potrebbero suggerire che quei soldati siano stati uccisi per caso, o per qualche tipo di errore di calcolo da parte dell’esercito israeliano.

È improbabile che ciò accada. Secondo l’esercito israeliano, citato da Al-Jazeera, l’esercito israeliano ha combattuto la “mortale Brigata Shejaiya” per una settimana e mezza, una battaglia che sembra quasi impossibile da vincere.

E’ impossibile vincere perché i combattimenti si svolgono in aree che sono state completamente distrutte, e ripetutamente, dagli attacchi aerei israeliani. Nessuno sa da dove vengano i combattenti e dove scompaiano.

Lo stesso esercito israeliano è giunto alla conclusione che la battaglia di Shejaiya non può essere vinta dall’aria, cioè attraverso attacchi aerei.

Ma non sembra essere possibile vincerla nemmeno da terra, dato che un flusso costante di notizie e video continua ad emergere dall’area di Shejaiya, di soldati israeliani che vengono colpiti dai cecchini, carri armati fatti saltare in aria e feroci battaglie, i cui esiti sono quasi sempre determinati dai combattenti palestinesi.

Non sarebbe esagerato affermare che la battaglia di Shejaiya sarà probabilmente uno dei principali fattori che porteranno alla sconfitta dell’esercito israeliano a Gaza.

La leggenda di Shejaiya, tuttavia, non è certo una storia nuova, la cui durata va da luglio 2014 a dicembre 2023. Allora, qual è la storia di Shejaiya?

“Cosa c’è in un nome?”

Shejaiya è uno dei quartieri più grandi di Gaza City. Si trova immediatamente a est della città ed è divisa in due aree, la zona meridionale, nota come turkmena, e la zona settentrionale, nota come Jdeidah – quest’ultima costruita durante l’era ayyubide – fondata nel XII secolo.

L’etimologia della parola Shejaiya è spesso fraintesa. La parola indica una relazione diretta con il sostantivo Shajaa’, che significa coraggio. Questa spiegazione ha senso per molti a causa dell’ovvio coraggio dei guerrieri emanati da questo quartiere nel corso degli anni.

Ma le fonti storiche suggeriscono che il nome sia attribuito a Shuja al-Din Othman al-Kurdi, un famoso guerriero morto in una battaglia tra gli Ayyubidi e gli eserciti crociati invasori nel 1239 d.C.

Porta di Gaza

L’importanza militare di Shejaiya è evidente da centinaia di anni, in parte a causa di Tell Al-Muntar, una collina strategica che si trova a Shejaiya ed è considerata la porta di Gaza. Coloro che controllano la collina di Al-Muntar hanno accesso visivo e strategico all’intera Gaza City.

Questo è esattamente il motivo per cui Napoleone Bonaparte combatté per il controllo di Al-Muntar e alla fine si accampò insieme al suo esercito invasore nelle vicinanze della collina.

Anche lì, migliaia di soldati alleati, molti anni dopo, morirono proprio vicino a quella collina, il che spiega il cimitero della prima guerra mondiale a Gaza, uno dei tanti siti storici che raccontano una storia molto più grande della guerra di Israele e dell’obiettivo dichiarato di Tel Aviv di voler “eliminare Hamas”.

Anche la stessa demografia di Shejaiya è radicata in una lunga storia di invasioni, coraggio e sconfitte finali dei conquistatori. Shejaiya prende il nome da un guerriero curdo, e uno dei suoi quartieri, Turkman, prende il nome dalle tribù turkmene, che si unirono a Salah ad-Din al-Ayyubi – Saladino, nella sua ricerca per liberare la Palestina dai crociati.

Proprio in questa Shejaiya, gli eserciti trionfanti applaudivano le loro vittorie, con i loro orgogliosi capi che montavano i loro cavalli arabi su Tell Al-Muntar, guardando Gaza City e i suoi dintorni.

Inoltre, a Shejaiya, un tempo musulmani, ebrei e cristiani vivevano fianco a fianco. Gli invasori andavano e venivano e, di conseguenza, la demografia cambiava. Ora ospita quasi 100.000 palestinesi, che vivono sotto un assedio militare senza precedenti e, a partire dal 7 ottobre, stanno vivendo il più grave tentativo di annientamento mai tentato da un esercito invasore.

Il segreto di Shejaiya

Si parla molto delle Brigate Shejaiya di Al-Qassam, uno dei gruppi di resistenza palestinese meglio addestrati e preparati.

Come le Brigate Al-Shati e le Brigate Jabaliya, le Brigate Shejaiya sono per lo più composte dalle forze Nukhba, le unità d’élite di Al-Qassam. Questo spiega molto delle feroci battaglie in corso nel quartiere.

Un’altra spiegazione è che Shejaiya ha sofferto di più durante le precedenti rivolte e rivolte, in particolare durante la Prima Intifada del 1987, che ha cementato la cultura della resistenza tra i suoi residenti.

Ma c’è molto di più nella storia del genocidio in corso a Gaza e della brutalità dell’esercito israeliano.

La storia di Shejaiya è radicata nella storia, che collega i popoli dell’intera regione – arabi, curdi, turcomanni, musulmani, cristiani ed ebrei – accentuando così il significato della storia nel modo in cui i palestinesi, collettivamente, percepiscono se stessi e la loro valorosa Resistenza.

Quando gli israeliani affermano che l’unica “soluzione” per Gaza è lo sfollamento dei palestinesi, non sembrano avere molta conoscenza di quella storia. Se sapessero che quei giovani combattenti di Shejaiya sono i discendenti dei grandi eserciti che hanno sconfitto i crociati, combattuto i francesi e gli inglesi, si sarebbero fermati a lungo prima di pensare che Shejaiya cadrà in un giorno, in una settimana o in mille anni.

redattore di Palestine Chronicle

