Il doppio gioco degli Stati Uniti su Israele

La narrazione corrente è questa: Biden critica Israele perché uccide troppi civili palestinesi a Gaza, i suoi emissari cercano un punto di incontro con Israele sui tempi della guerra, i funzionari dell’amministrazione e del Pentagono continuano a sostenere Israele come se niente fosse.

Un illuminante articolo del quotidiano statunitense Politico svela invece il doppio o triplo gioco che gli Stati Uniti stanno facendo sul genocidio dei palestinesi in corso a Gaza. L’amministrazione Biden ha le informazioni sui crimini di guerra israeliane, dice di non averne a disposizione per trarne le dovute conclusioni (e magari sospendere l’invio di armi a Israele), ma sulla base delle informazioni che ha cerca di dare l’idea che “prende le distanze da Israele”.

Il giornale Politico scrive che “mentre i funzionari americani dicono che non stanno esprimendo giudizi in tempo reale sul fatto che Israele stia rispettando le leggi di guerra, gli Stati Uniti hanno raccolto informazioni che potrebbero consentire loro di fare tali valutazioni”.

“Gli Stati Uniti hanno raccolto informazioni di intelligence e formulato valutazioni dettagliate relative ai movimenti e alle tattiche militari di Israele e Hamas a Gaza dall’inizio della guerra in ottobre, riferiscono a Politico due persone che hanno familiarità con l’intelligence. Ciò ha incluso i dati sugli obiettivi da entrambe le parti, le armi che sembrano usare e il numero potenziale di persone uccise nei loro ranghi.

Queste informazioni sono state condivise con i membri del Congresso in diversi briefing, anche con i membri dei comitati di intelligence. A entrambe le persone è stato concesso l’anonimato per dettagliare una questione delicata.

I funzionari del Dipartimento di Stato stanno anche raccogliendo rapporti di potenziali violazioni israeliane attraverso un sistema presentato ad agosto chiamato Civilian Harm Incident Response Guidance, o CHIRG, secondo Josh Paul, un alto funzionario che ha lasciato il Dipartimento di Stato per le preoccupazioni sull’ approccio alla guerra. Paul ha detto che alcuni funzionari all’interno dell’Ufficio per gli affari politico-militari del dipartimento hanno chiesto all’ala legale dello Stato di “fornire informazioni sulla loro potenziale esposizione al diritto internazionale a seguito dell’approvazione di queste vendite”.

Ciò suggerisce che quando il presidente Joe Biden ha ribadito martedì che Israele stava usando “bombardamenti indiscriminati” a Gaza – una violazione del diritto internazionale umanitario – probabilmente stava parlando di informazioni in suo possesso. E la sua amministrazione sembra avere alcuni dei dati di cui avrebbe bisogno per determinare se Israele stia violando o meno le regole globali di guerra.

“Qui c’è il presidente degli Stati Uniti che accusa Israele di aver commesso crimini di guerra, mentre la sua amministrazione si rifiuta di condurre una valutazione approfondita sul fatto che la campagna militare israeliana a Gaza sia coerente o meno con la legge di guerra”, ha detto Brian Finucane, ex avvocato del Dipartimento di Stato che ora consiglia l’International Crisis Group.

I portavoce del Dipartimento di Stato hanno rifiutato di commentare tali dettagli o i meccanismi di eventuali deliberazioni interne, ma hanno detto in briefing pubblici che il dipartimento sta monitorando la situazione e raccogliendo informazioni. L’Ufficio del Direttore dell’Intelligence Nazionale ha rifiutato di commentare.

Spiegando i commenti di Biden, una sfilata di funzionari dell’amministrazione ha affermato che il presidente ha appena espresso le sue preoccupazioni per il bilancio delle vittime civili. Hanno anche detto che l’amministrazione non sta conducendo valutazioni legali in tempo reale delle operazioni israeliane a Gaza perché non ha l’intelligence necessaria per farlo.

Ex funzionari che hanno familiarità con il processo dicono che non è accurato.

“È davvero ipocrita che le persone nel governo affermino che è troppo difficile o che non possiamo farlo in tempo reale. È semplicemente una scelta. Scelgono di non farlo”, ha detto Finucane.

In effetti, la politica degli Stati Uniti richiede all’amministrazione di fare questo tipo di valutazioni e di astenersi dal trasferire armi nel caso in cui si ritenga che le violazioni del diritto internazionale siano “più probabili che non probabili“.

