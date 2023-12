Il Cile respinge per la seconda volta una nuova Costituzione

I cileni domenica scorsa hanno votato per la seconda volta la proposta di una nuova costituzione redatta dalla destra. Più di 15 milioni di persone sono state chiamate a votare “A favore” o “Contro” la proposta costituzionale redatta dagli ultraconservatori del Partito Repubblicano.

Dopo il fallito plebiscito del 2022, per la seconda volta in soli 15 mesi, i cileni hanno respinto alle urne una proposta di nuova Costituzione e hanno deciso di mantenere la Costituzione ereditata dalla dittatura di Augusto Pinochet (1973-1990).

il 55,76% dei votanti (6.810.716 voti) ha respinto un testo di stampo conservatore, contro il 44,24% (5.405.055 voti) che ha scelto di approvarlo.

L’opzione di respingere il testo ha prevalso in tutte le tredici delle sedici regioni del paese, soprattutto nella capitale Santiago, a Valparaiso (centro) e ad Antofagasta (nord), dove c’era una differenza di quasi 20 punti.

Sebbene le elezioni si siano svolte con il voto obbligatorio, in modo che la mancata partecipazione fosse punibile con una multa, quasi tredici milioni di persone si sono recate ai seggi elettorali, esprimendo 12.303.920 voti validi. Lo scorso settembre il 61% della popolazione aveva votato contro la proposta presentata da una Convenzione Costituzionale, che aveva una maggioranza di membri progressisti o di sinistra, il che aveva rappresentato una sconfitta politica per il presidente Gabriel Boric, che era al governo da soli sei mesi.

La bocciatura del testo costituzionale proposto dal Partito Repubblicano e dalla destra tradizionale costringe al mantenimento della Costituzione promulgata nel 1980 durante la dittatura del generale Augusto Pinochet (1973-1990), imposta con il sangue e il fuoco dopo il golpe militare contro il presidente socialista Salvador Allende.

Sebbene la maggioranza dei cittadini non fosse d’accordo con un testo costituzionale considerato regressivo in termini di diritti, la bocciatura sostiene quella Costituzione del 1980, che perpetua il modello neoliberista, l’attuale ordine economico e le disuguaglianze.

La richiesta sollevata durante i forti movimenti sociali del 2019 affinchè il paese abbia una nuova Costituzione redatta da un’Assemblea Costituente, rappresentativa di tutto il popolo e delle sue lotte storiche, continua a non essere realizzata.

Una proposta di testo costituzionale più vicina a questa prospettiva è stata infatti respinta durante il plebiscito tenutosi nel settembre 2022, quando circa il 62 per cento di coloro che si sono recati alle urne, su oltre 13 milioni di elettori, ha votato per “Respinto” e circa il 38 per cento si è orientato verso “Approvo”.

Erano passati meno di novanta minuti dalla chiusura delle urne quando il senatore e leader dell’Unione Democratica Indipendente (UDI), Javier Macaya, ha dichiarato che “Il Cile non vuole cambiamenti costituzionali”, riconoscendo il risultato del voto.

Dopo aver appreso i risultati, il presidente del Partito Comunista, Lautaro Carmona, ha escluso l’apertura di un terzo processo costituzionale. Il leader del Partito Comunista ha incontrato i suoi colleghi dell’opposizione presso la sede del Partito Socialista.

“Il processo costituzionale è chiuso, assumeremo ciò che le parti hanno concordato e, come abbiamo indicato pubblicamente, non c’è alcuna possibilità in questo periodo politico di riaprire e avviare un terzo processo costituzionale”, ha detto Carmona. Secondo il presidente del Partito comunista, “ci sono grandi sfide che attireranno l’attenzione, ma devi passare attraverso il processo di lettura di quelli che sono i messaggi che lasciano due rifiuti consecutivi di una parte così grande della cittadinanza”.

19 Dicembre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO