A Gaza aspri combattimenti. Si negozia sullo scambio di prigionieri. Il “fronte” del Mar Rosso

La resistenza palestinese continua a ingaggiare battaglia contro le forze d’invasione israeliane su diversi quadranti della Striscia di Gaza. La maggior parte dei combattimenti si stanno svolgendo a Khan Younis e Jabaliya. Secondo fonti della resistenza palestinese c’erano 4 membri delle forze d’élite israeliane tra i nove soldati uccisi nelle ultime 24 ore. L e fonti militari israeliane ammettono però solo due morti e due feriti nei combattimenti. Uno degli uccisi è un ufficiale: il capitano (res.) Rotem Yoseff Levy. Ma l’agenzia israeliana Ynet ha fornito i nomi anche di altri due militari israeliani uccisi lunedi a Gaza: il capitano Yarin Gahali, 22 anni, comandante di plotone dell’unità di ricognizione Givati, caduto nel sud della Striscia di Gaza, e il capitano Netanel Silberg, comandante delle forze speciali di Yahalom, ucciso nella parte settentrionale della Striscia. La Brigata Golani, la più colpita dai combattenti palestinesi, è stata impegnata in intensi combattimenti nel quartiere Shijaiyah di Gaza City, ha ammesso l’IDF lunedì sera.

*****

Bombardamenti su Gaza. Uccisi altri due giornalisti

Nel 74° giorno dell’aggressione contro Gaza, gli aerei e l’artiglieria di israeliani hanno continuato a bombardare varie aree della Striscia di Gaza.

Le operazioni di bombardamento israeliane si sono concentrate all’alba di martedì, a Rafah e Khan Yunis, nel sud e nel centro della Striscia di Gaza, dove fonti sanitarie e locali a Rafah hanno riferito che almeno 25 civili palestinesi sono stati uccisi, tra cui il giornalista Adel Zorob, in un bombardamento che ha preso di mira tre case di proprietà di famiglie di Zorob. dove sono stati uccisi 14 cittadini, la famiglia Attiya, dove sono stati uccisi 8 cittadini, e la famiglia Abdel-Al, dove sono stati uccisi tre cittadini.

Con l’uccisione del giornalista Adel Zourub, il numero di giornalisti uccisi nella Striscia di Gaza sale a circa 94, poiché ieri è stata uccisa la giornalista Haneen Al-Qashtan.

*****

Le trattative sullo scambio di prigionieri

Hamas avrebbe respinto una proposta fatta da Israele per un accordo per il rilascio degli ostaggi, lo riferisce oggi il quotidiano Al-Araby Al-Jadeed. Il giornale quatariota ha detto che Israele ha proposto uno scambio di ostaggi con leader anziani, tra cui membri di spicco di Hamas che stanno scontando lunghe condanne nelle carceri israeliane, per la liberazione di alcune donne soldato e anziani detenuti a Gaza. La fonte ha anche detto che Hamas insisterà in qualsiasi futuro negoziato per includere anche i leader palestinesi prigionieri di altre organizzazioni della resistenza palestinese.

La figlia dell’ostaggio Chaim Peri, 79 anni, comparso in un video di Hamas pubblicato ieri, dice che è incoraggiante vedere un segno di vita da parte di suo padre dopo così tanti giorni di prigionia, ma teme che gli anziani non sopravviveranno ancora a lungo.

Chaim Peri, che è stato rapito da Hamas dalla sua casa nel Kibbutz Nir Oz, parla nel video insieme ad altri due anziani residenti di Nir Oz Amiram Cooper, 84 anni, e Yoram Metzger, 80 anni.

******

Il fronte del Mar Rosso

Il Maritime Trade Operations (UKMTO) del Regno Unito ha dichiarato lunedì di aver ricevuto segnalazioni di un incidente vicino allo stretto di Bab-el-Mandeb, a 30 miglia nautiche al largo della città costiera di Mokha nello Yemen. “Il comandante segnala una possibile esplosione in acqua a 2 miglia nautiche da una delle navi”, ha detto l’UKMTO in un post su X.

Gli Stati Uniti hanno confermato che la M/V SWAN ATLANTIC, di proprietà norvegese, che trasportava sostanze chimiche, è stata attaccata da più proiettili sparati contro di essa, mentre navigava nel Mar Rosso meridionale e che la USS Carney, la nave da guerra della Marina nell’area, ha navigato verso di essa quando ha ricevuto una chiamata di soccorso durante l’attacco. L’agenzia di stampa Reuters è stata informata dal proprietario che l’equipaggio della nave è rimasto illeso.

Un membro del gruppo ribelle Houthi Ansarallah in Yemen, ha dichiarato che il Mar Rosso è un ulteriore fronte nella lotta per la Palestina. Gli Houthi hanno attaccato le navi che navigavano nello stretto di Bab el Mandeb, costringendo le principali compagnie di navigazione ad annunciare che avrebbero dirottato le loro navi su rotte più lunghe intorno all’Africa per evitare attacchi.

I combattenti Houthi dello Yemen hanno dichiarato lunedì che le rotte marittime internazionali sono sicure per le navi non israeliane o per le navi non dirette ai porti israeliani, liquidando qualsiasi affermazione come “propaganda americana”.

“Le rotte marittime nel Mar Rosso e nel Mar Arabico sono sicure e non c’è pericolo per le navi, ad eccezione di quelle appartenenti a Israele o di quelle dirette ai porti israeliani”, ha detto il portavoce degli Houthi Mohammed Abdul-Salam.

*****

Quattro razzi sono stati lanciati dalla Siria verso le alture del Golan occupate da Israele. L’IDF ha detto di aver colpito la fonte dei lanci con fuoco di artiglieria e una postazione dell’esercito siriano con il fuoco dei carri armati.

19 Dicembre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO