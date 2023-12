Bombe anche sulla Cisgiordania. A Gaza nuove stragi ma si combatte. Si incendia il Mar Rosso

Cronache di un massacro. A Gaza e in Cisgiordania

Sei palestinesi sono stati uccisi in un attacco di droni israeliani sul campo profughi di Nur Shams a est della città di Tulkarem, in Cisgiordania. Sono quasi 290 i palestinesi uccisi in Cisgiordania dal 7 ottobre a oggi.

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha riportato testimonianze “strazianti” raccolte dalle sue equipe all’ospedale al-Aqsa di Deir al-Balah (al centro), dove si trovano le vittime del bombardamento israeliano del campo profughi di al-Maghazi che, secondo il Ministero della Sanità di Hamas, ha provocato almeno 70 morti domenica sera. Ha lasciato molti sconcertati il bombardamento della sede della Mezzaluna Rossa a Gaza, affollata di profughi e dove molti palestinesi sono stati feriti nei bombardamenti contro la sede della Mezzaluna Rossa Palestinese nella città di Khan Yunis, nel Sud della Striscia di Gaza. Lo ha annunciato la stessa organizzazione umanitaria sul suo account ufficiale, sul social network X.

Gaza. Uccisi tre soldati israeliani. Nove feriti al confine con il Libano

Scontri hanno avuto luogo questa mattina tra l’esercito di occupazione israeliano e la resistenza palestinese a Juhr al-Dik, a sud di Gaza City, mentre l’aviazione israeliana ha bombardato il quartiere di Sejlaiya a Gaza City che era stato dichiarato sotto controllo dai militari israeliani.

Il portavoce dell’IDF martedì sera ha annunciato la morte di altri ufficiali e un sottufficiale uccisi nelle battaglie nella Striscia di Gaza. Il sergente maggiore Maor Lavi, ucciso in battaglia nel centro di Gaza. Il maggiore Shay Shamriz, 26 anni e il capitano Shaul Greenglick uccisi invece nel nord della Striscia di Gaza. Altri cinque soldati e ufficiali sono stati gravemente feriti nei combattimenti e sono stati evacuati negli ospedali israeliani.

Anche sul fronte in Libano l’esercito israeliano ha annunciato martedì sera che un soldato è stato gravemente ferito e altri otto feriti in un attacco missilistico di Hezbollah nella Galilea occidentale.

Il capo di stato maggiore, il maggiore generale Herzi Halevi, ha rilasciato una dichiarazione presso la base di Julis, sull’attuale operazione militare nella Striscia di Gaza martedì pomeriggio, durante la quale ha detto che la guerra a Gaza durerà ancora per diversi mesi. “Questa guerra ha obiettivi che sono necessari e non facili da raggiungere. Si svolge in un territorio complesso, quindi la guerra continuerà ancora per molti mesi” ha affermato Halevi.

Il fronte del Mar Rosso. Attacco ad una nave e droni contro Israele

Un caccia dell’aeronautica israeliana ha abbattuto un “bersaglio aereo ostile” – che si ritiene sia un drone lanciato dallo Yemen – sopra il Mar Rosso all’inizio di oggi, dice l’esercito. In una breve dichiarazione, l’IDF afferma che l’obiettivo si stava dirigendo verso Israele. Gli Houthi sdel movimento Ansarallah dello Yemen hanno affermato di aver sparato diversi droni contro la città più meridionale di Israele, Eilat. I militanti di Ansarallah rivendicano anche un attacco missilistico contro una nave nel Mar Rosso e un attacco di droni verso Israele in solidarietà con Gaza.

In una dichiarazione, i miliziani yemeniti affermano di aver “effettuato un’operazione di targeting contro una nave commerciale” che identificano come MSC UNITED, e di aver lanciato una serie di “droni contro obiettivi militari” nel sud di Israele.

I combattenti Houthi di Ansarallah affermano di prendere di mira solo Israele e le navi legate ad Israele per chiedere l’interruzione dell’offensiva nella Striscia di Gaza, dove le operazioni militari contro i palestinesi hanno causato la morte di più di 20mila persone.

