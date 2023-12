Boicottaggio di Carrefour. Contestato il ceo Bompard: “complice del genocidio dei palestinesi

In Francia è stato messo in fuga Alexandre Bompard, presidente e amministratore delegato di Carrefour, l’impresa transnazionale, accusata in tutto il mondo di finanziare e collaborare con l’esercito israeliano, nel massacro di migliaia di palestinesi nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania.



Bompard è stato contestato dentro ad uno dei suoi negozi Carrefour (guarda il VIDEO) senza nessuna violenza ma senza paura di urlare al mondo la responsabilità di grandi imprese che lucrano sulla pelle dei palestinesi assassinati ogni giorno davanti una massa di ministri e lacchè silenti di tutto il mondo, obbedienti ai diktat israeliani

Gli attivisti francesi di Europalestine invitano a estendere la mobilitazione e la protesta di tutte le attività e aziende che collaborano con l’economia israeliana e il genocidio dei palestinesi.

27 Dicembre 2023 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO