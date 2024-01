Il FDLP sta combattendo a fianco di Hamas e della Jihad islamica palestinese a Gaza. Intervista a Fouad Baker

Quanto è rilevante il Fronte Democratico per la Liberazione della Palestina (FDLP) e la sua ala militare, le Brigate di Resistenza Nazionale, per i combattimenti nella Striscia di Gaza?

Il FDLP svolge un ruolo importante nella lotta contro il progetto di reinsediamento annunciato dal governo di occupazione israeliano. Stiamo lottando affinché il paese possa essere liberato e le risoluzioni dell’ONU sulla Palestina possano finalmente essere attuate.

Questo è il motivo per cui partecipiamo a tutte le operazioni militari contro l’occupazione israeliana. Continueremo a lottare fino a quando le nostre richieste non saranno soddisfatte: la fine della guerra, il ritiro dell’esercito occupante dalla Striscia di Gaza e lo scambio di prigionieri.

Come valuta l’andamento dei combattimenti?

A livello militare, c’è un coordinamento completo tra tutte le fazioni palestinesi. Stiamo assistendo a progressi tangibili per tutte le brigate militari nel respingere gli attacchi israeliani. Fin dal primo giorno, l’esercito non è stato in grado di raggiungere gli obiettivi militari assegnati.

Le Brigate della Resistenza Nazionale hanno preso parte agli attacchi del 7 ottobre?

Le brigate hanno preso parte un’ora dopo che Hamas ha lanciato l’operazione Al-Aqsa Flood e ha sparato diverse raffiche di razzi. Il primo giorno, sette compagni sono stati martirizzati. Un gruppo di combattenti ha preso d’assalto alcune postazioni dell’esercito di occupazione israeliano. Respingiamo inequivocabilmente le accuse secondo cui i civili sarebbero stati presi di mira. La nostra organizzazione non fa una cosa del genere. Al contrario, il FDLP è impegnato nell’ideologia marxista-leninista.

Come vengono coordinate le azioni?

Attraverso la “Joint Operations Room” nella Striscia di Gaza, a cui partecipano tutte le fazioni della resistenza palestinese che ora stanno affrontando l’esercito occupante, con l’obiettivo di respingerli da Gaza. La nostra organizzazione crede nella lotta armata per sconfiggere gli occupanti. Non riceviamo alcun sostegno finanziario o militare da nessuno e insistiamo sulla nostra indipendenza.

Qual è il suo rapporto con Hamas, la Jihad islamica palestinese e Hezbollah?

Le relazioni con questi gruppi servono a coordinare e unificare i punti di vista al fine di porre fine vittoriosamente alla guerra. Al centro di tutto c’è un obiettivo comune, indipendentemente dalle differenze ideologiche: porre fine all’occupazione.

Le sue unità armate lavorano a stretto contatto con Hamas e la Jihad islamica Palestinese. Molti esponenti della sinistra in Europa criticano questa cooperazione con i movimenti islamici.

Non c’è alcuna alleanza politica tra il FDLP e i partiti islamici. Si tratta di un’alleanza pragmatica per porre fine all’occupazione e per la cooperazione militare. Il FDLP continua ad attenersi al suo programma politico. Analizziamo la situazione sulla base del socialismo scientifico e del marxismo-leninismo.

Non accetteremo alcun programma politico che non corrisponda ai desideri del popolo palestinese. Il rapporto tra il FDLP e le forze islamiche è legato a precisi obiettivi comuni. Lottiamo per le nostre idee di sinistra e vogliamo convincerne gli altri partiti islamici.

La cooperazione con Hamas e la Jihad islamica ha compromesso il proprio programma politico?

Certo che no. Il FDLP si attiene al suo programma e non vi rinuncerà. Hamas e la Jihad islamica lo riconoscono.

Molti attivisti ricordano la rivoluzione iraniana del 1979, quando le forze islamiche soppressero i comunisti. Pensa che la stessa cosa accadrà in Palestina?

Le organizzazioni islamiche riconoscono il FDLP come una parte essenziale del popolo palestinese. La nostra organizzazione ha molto peso politico, questo non dovrebbe essere trascurato. Inoltre, Hamas e Jihad islamica hanno bisogno del FDLP perché agiamo come una sorta di mediatore tra loro e l’Organizzazione per la Liberazione della Palestina.

* da Junge Welt

6 Gennaio 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO