Via Campesina chiama gli agricoltori alla mobilitazione a Bruxelles

Il Coordinamento europeo Via Campesina invita a una mobilitazione europea il 1° febbraio 2024. Unitevi a noi e alle nostre organizzazioni affiliate a Bruxelles alle 11:00 in Piazza Lussemburgo per esprimere il nostro malcontento nei confronti degli accordi di libero scambio e chiedere un cambio di paradigma mentre ci mobilitiamo in parallelo alla riunione del Consiglio europeo di questa settimana.

Le politiche neoliberiste europee sono le principali responsabili dell’angoscia degli agricoltori: Accordi di libero scambio (FTA), deregolamentazione dei mercati, sussidi della PAC distribuiti in modo

distribuiti in modo iniquo, il sovraccarico amministrativo, le false soluzioni, come l’inutile sostegno al digitale, le soluzioni come l’inutile sostegno alla digitalizzazione, agli OGM e ai mercati del carbonio,

e la mancanza di una visione globale per una transizione verso modelli di agricoltura più sostenibili, solo per citarne alcuni, solo per citarne alcuni.

Da tempo chiediamo un cambiamento di rotta. Oggi gli agricoltori sono stufi e in diversi Paesi europei stanno in diversi Paesi europei stanno esprimendo in massa la loro rabbia. Ecco perché siamo scesi in piazza a Bruxelles per chiedere:

– Fermare immediatamente l’accordo UE-Mercosur e sospendere gli accordi di libero scambio legati all’agricoltura!

I negoziati con il Mercosur devono cessare. L’accordo UE-Nuova Zelanda non deve essere ratificato. I negoziati con Cile, Kenya, Messico, India e Australia devono essere interrotti.

Il CETA, che è stato lanciato senza mai essere ratificato da tutti gli Stati membri, deve essere abrogato.

– Prezzi equi per i prodotti agricoli

Occorre garantire che i prezzi dei prodotti agricoli siano superiori ai costi di produzione, che negli ultimi anni hanno subito un forte aumento.

Anche il nostro orario di lavoro deve tenere conto del nostro tempo di lavoro nel determinare un prezzo equo. L’UE deve ristabilire i prezzi d’intervento e i prezzi minimi per tutti i prodotti.

La direttiva sulle pratiche commerciali sleali (UCPD) deve essere rafforzata utilizzando come esempio positivo la legge spagnola sulla catena alimentare.

Chiediamo strumenti di regolamentazione del mercato per stabilizzare i prezzi ed evitare le speculazioni e i margini immotivati di alcuni attori dell’agroalimentare e dell’industria agroalimentare e della distribuzione.

Abbiamo bisogno di un budget sufficiente e di una distribuzione equa degli aiuti della PAC per facilitare una giusta transizione verso l’agroecologia contadina e le pratiche sostenibili!

L’attuale budget della PAC è insufficiente e il sostegno non è sufficiente a sostenere i piccoli e medi agricoltori che praticano un’agricoltura socialmente sostenibile dal punto di vista sociale e ambientale e per facilitare la transizione agroecologica.

Il 20% degli agricoltori più grandi d’Europa, molti dei quali non lavorano nemmeno nella loro aziende agricole, riceve l’80% dei sussidi pubblici, mentre la maggior parte dei piccoli e medi agricoltori riceve poco o nessun sostegno.

Vogliamo sussidi per lavoratore attivo, non per ettaro.

– Meno burocrazia!

Siamo agricoltori, non burocrati. Abbiamo bisogno di procedure semplici e di persone che rispondano alle nostre domande e ci aiutino nel processo, non di algoritmi.

L’ECVC ha richiesto un incontro con Ursula Von Der Leyen e Charles Michel giovedì per ottenere risposte a ciascuna di queste richieste.

Dopo la mobilitazione in piazza Lussemburgo, sarà organizzata una conferenza stampa con i leader contadini di diversi Paesi europei.



