Il sindacato indiano dei marittimi boicotterà le navi che trasportano armi in Israele

Nuova Delhi: la Water Transport Workers Federation of India, che rappresenta 3.500.000 lavoratori di 11 grandi porti indiani, ha dichiarato che si rifiuterà di caricare o scaricare armi destinate a Israele su qualsiasi nave a cui venga richiesto di farlo, che trasporti armamenti e sia diretta in Israele.

Nel comunicato stampa emesso, datato 14 febbraio, si legge che hanno “deciso di rifiutarsi di caricare o scaricare carichi armati da Israele o da qualsiasi altro Paese che possa movimentare equipaggiamenti militari e relativi carichi per la guerra in Palestina“.

Il sindacato afferma che “i lavoratori portuali, che fanno parte dei sindacati, si oppongono sempre alla guerra e all’uccisione di persone innocenti come donne e bambini“. “Il recente attacco di Israele a Gaza ha gettato migliaia di palestinesi in un’immensa sofferenza e perdita. Donne e bambini sono stati fatti a pezzi durante la guerra. I genitori non hanno potuto riconoscere i loro figli uccisi dai bombardamenti che esplodevano ovunque“.

Considerando qualsiasi ruolo nel consentire alle navi di trasportare armamenti che potrebbero aggravare la guerra a Gaza e in particolare a Rafah, hanno dichiarato che “i nostri membri del sindacato hanno deciso collettivamente di rifiutarsi di movimentare qualsiasi tipo di carico armato. Caricare e scaricare queste armi contribuisce a fornire alle organizzazioni la capacità di uccidere persone innocenti“. Il sindacato ha anche chiesto “un immediato cessate il fuoco“.

Nel comunicato stampa si legge inoltre che “come sindacati responsabili, dichiariamo la nostra solidarietà con coloro che si battono per la pace. Invitiamo i lavoratori di tutto il mondo e le persone amanti della pace a sostenere la richiesta di una Palestina libera“.

Parlando con The Wire da Chennai, T. Narendra Rao, segretario generale della Water Transport Federation of India, ha dichiarato: “Siamo affiliati alla World Federation of Trade Unions, un organismo globale.

In occasione di una recente riunione dei sindacati mondiali, tenutasi ad Atene dopo l’inizio della guerra di Gaza, abbiamo assistito all’entusiastica accoglienza riservata ai rappresentanti sindacali della Palestina, che hanno spiegato esattamente cosa stava accadendo. Abbiamo deciso che avremmo fatto la nostra parte e non avremmo movimentato alcun carico carico di armi, che avrebbe aiutato Israele a uccidere altre donne e bambini, come vediamo e leggiamo ogni giorno nei notiziari“.

Rao ha dichiarato di non aver riscontrato finora alcuna notizia di navi di questo tipo dirette in Israele, ma di aver rilasciato la dichiarazione “per esprimere solidarietà con la Palestina” e chiarire che non faranno parte di alcuna impresa futura che sostenga la guerra di Israele contro il popolo palestinese. I loro lavoratori “non aiuteranno a caricare o scaricare nulla che faccia avanzare la causa della guerra“.

Nel frattempo, una joint venture con sede a Hyderabad, in cui il Gruppo Adani detiene una partecipazione di controllo, ha prodotto e spedito oltre 20 droni militari all’esercito israeliano. I droni Hermes – simili a quelli che Adani-Elbit Advanced Systems India Ltd ha appena consegnato – sono ampiamente utilizzati nella campagna militare delle Forze di Difesa israeliane a Gaza, che ha causato la morte di oltre 28.000 persone, tra cui più di 10.000 bambini.



La vendita di oltre 20 UAV Hermes 900 a media altitudine e lunga resistenza (MALE) a Israele – riportata per la prima volta il 2 febbraio da Neelam Mathews per l’autorevole sito web dedicato alla difesa Shephard Media – non è ancora stata riconosciuta pubblicamente né da Tel Aviv né da Nuova Delhi, ma fonti di Adani, che comunicano in via ufficiosa in quanto non autorizzate a parlare con i media, hanno confermato a The Wire all’inizio di febbraio che l’esportazione aveva effettivamente avuto luogo.

La Federazione mondiale dei sindacati, fondata nel 1945, il 13 febbraio ha lanciato un appello alla solidarietà con il popolo palestinese, affermando di chiedere che “le Nazioni Unite e la comunità internazionale prendano decisioni urgenti per impedire questa nuova Nakba nella terra palestinese.

Allo stesso tempo, condanniamo l’ipocrisia degli Stati Uniti e dei loro alleati, che fingono di essere i protettori della legge e dell’ordine internazionale, ma sostengono silenziosamente o apertamente questo genocidio“.

Inoltre, “il movimento sindacale di classe esprime ancora una volta la sua incrollabile solidarietà con il popolo palestinese e ribadisce la disponibilità a intensificare le proprie azioni con ogni mezzo possibile, fino alla fine dell’occupazione e alla liberazione della terra palestinese“.

