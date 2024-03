Sospendere l’accordo di associazione UE-Israele!

Dublino, 14/03/2024: una coalizione di 206 gruppi della società civile europea, 20 dei quali con sede in Irlanda, ha inviato una lettera alla Commissione UE, al Consiglio UE e al Parlamento europeo, chiedendo la sospensione dell’Accordo di associazione con Israele in considerazione della violazione dei diritti umani da parte di quello Stato.



Nel mese di gennaio, in considerazione della causa del Sudafrica contro il governo israeliano relativa al genocidio, la Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) ha stabilito che alcune delle accuse indicano che il genocidio potrebbe essere plausibile in casi specifici.

La ICJ ha ordinato al governo israeliano di adottare tutte le misure in suo potere per prevenire atti nell’ambito dell’articolo II della Convenzione sulla prevenzione e la punizione del crimine di genocidio.

La Coalizione ritiene che il fatto che la ICJ abbia considerato plausibili le accuse del Sud Africa e abbia emesso misure provvisorie contro il governo israeliano dovrebbe sollevare seri campanelli d’allarme nell’UE. Tuttavia, l’economia israeliana continua a godere di un accesso privilegiato al mercato dell’UE attraverso l’accordo di associazione UE-Israele.

La Coalizione ritiene che la società civile debba unirsi nel chiedere la sospensione dell’accordo UE-Israele, e che è tempo che l’UE mantenga il suo impegno per i diritti umani e i principi democratici e intraprenda azioni concrete per affrontare la crisi umanitaria a Gaza.

La lettera della Coalizione all’UE sottolinea che prima delle attuali ostilità, i palestinesi hanno affrontato violazioni sistematiche dei diritti, tra cui espropriazione di terreni, sfratti forzati, demolizione di proprietà e restrizioni al movimento, che persistono dal 1948.

John Colreavy del Comhlámh Trade Justice Group, uno dei gruppi irlandesi che hanno firmato la lettera, ha sottolineato: “È imperativo che l’UE dimostri il suo impegno per i diritti umani sospendendo l’accordo di associazione UE-Israele e ritenendo Israele responsabile delle sue azioni. Ciò che sta accadendo attualmente a Gaza è la conseguenza di un fallimento politico e morale della comunità internazionale nell’intraprendere qualsiasi azione significativa per obbligare lo Stato di Israele a rispettare le norme del diritto umanitario internazionale“.

Colreavy ha concluso: “L’influenza economica dell’UE richiede un’azione immediata per sospendere l’accordo, come consentito dal diritto internazionale. La società civile dell’UE chiede passi decisivi per ritenere il governo israeliano responsabile e fermare la catastrofe umanitaria in corso a Gaza“.

* Tratto da Bilaterals.org.

Qui il testo completo della lettera delle associazioni.

Relazioni commerciali UE-Israele. Fatti e cifre

La base giuridica delle relazioni commerciali dell’UE con Israele è l’ EU-Israel Association Agreement, entrato in vigore nel giugno 2000. L’accordo mira a fornire un quadro giuridico e istituzionale per il dialogo politico e la cooperazione economica tra l’UE e Israele.



Israele è il 25º fra i maggiori partners commerciali dell’UE, ed ha rappresentato l’0,8% del totale degli scambi di merci dell’Unione nel 2022. È anche tra i principali partner commerciali dell’UE nell’area mediterranea.



L’UE è il principale partner commerciale di Israele, ed ha rappresentato il 28,8% del suo commercio di beni nel 2022. Il 31,9% delle importazioni israeliane proviene dall’UE e il 25,6% delle esportazioni del paese è diretto all’UE.

Il totale degli scambi di merci tra l’UE e Israele nel 2022 ammontava a 46,8 miliardi di euro. Le importazioni del l’UE da Israele raggiungevano i 17,5 miliardi di euro e consistevano principalmente in macchinari e mezzi di trasporto (7,6 miliardi di euro, 43,5%), prodotti chimici (3,5 miliardi di euro, 20,1%) e altri manufatti (1,9 miliardi di euro, 11,1%). Le esportazioni del l’UE verso Israele ammontavano a 12,2 miliardi di euro e consistevano principalmente in macchinari e mezzi di trasporto (12,3 miliardi di euro, 41,9%), prodotti chimici (5,1 miliardi di euro, 17,6%) e altri manufatti (3,5 miliardi di euro, 12,1%).



Gli scambi bilaterali di servizi tra l’UE e Israele raggiungevano i 16,7 miliardi di euro nel 2021. Le importazioni UE di servizi arrivavano a 6,9 miliardi di euro, mentre le esportazioni totalizzavano 9,8 miliardi di euro.

L’UE e Israele

Le relazioni commerciali tra l’UE e Israele sono disciplinate da una zona di libero scambio che fa parte dell’accordo di associazione UE-Israele del 2000.



I negoziati per l’apertura di ulteriori scambi agricoli tra l’UE e Israele si sono conclusi nel 2008. Tale accordo è in vigore dal gennaio 2010.



Nel 2012 l’UE e Israele hanno concluso un accordo sulla valutazione della conformità e l’accettazione dei prodotti industriali (ACAA) sui prodotti farmaceutici. Facilita gli scambi bilaterali, elimina le barriere commerciali e fornisce il riconoscimento reciproco della certificazione farmaceutica.



Le relazioni commerciali ed economiche tra l’UE e Israele sono ulteriormente rafforzate dall’accordo euromediterraneo sull’aviazione (il cosiddetto accordo sui cieli aperti), che è entrato pienamente in vigore nel 2018 e ha ulteriormente aperto i viaggi aerei UE-Israele.



La revisione della politica commerciale dell’UE del febbraio 2021 ha statuito che l’UE proporrà una nuova iniziativa di investimento sostenibile ai partner interessati in Africa e nel vicinato meridionale dell’UE.

Sostegno finanziario

• La politica europea di vicinato fornisce assistenza politica e finanziaria a Israele. A causa del livello avanzato di sviluppo economico di Israele, i fondi dell’UE nell’ambito dello Strumento europeo di vicinato (ENI) sono utilizzati principalmente per progetti di gemellaggio e pubblica amministrazione (TAIEX) nei settori dell’istruzione, delle telecomunicazioni e della gestione delle acque. Si tratta in media di 1,8 milioni di euro all’anno.



• Nell’ambito del quadro finanziario pluriennale dell’UE per il periodo 2021-2027, l’UE adotterà un nuovo strumento di ampio respiro per la cooperazione finanziaria: lo strumento di vicinato, sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI). Il NDICI sostituirà l’European Neighbourhood Instrument (ENI) e contribuirà alla futura cooperazione UE-Israele.



• Ulteriori informazioni sul sostegno dell’UE sono disponibili presso il sito del Directorate-General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations.

Israele nel vicinato meridionale

Israele è uno dei partner del vicinato meridionale dell’UE (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina**, Siria e Tunisia).

L’UE ha istituito il suo partenariato privilegiato con i paesi della sponda orientale e meridionale del Mediterraneo già nel 1995, con il lancio del partenariato euromediterraneo alla Conferenza di Barcellona, al fine di creare una zona di pace, stabilità e prosperità economica “che difenda i valori democratici e i diritti umani”. (!!! NdR)

** Tale designazione non è intesa come riconoscimento di uno Stato palestinese e non pregiudica le posizioni individuali degli Stati membri in materia

Tratto dal sito della Commissione Europea.

Qui la pagina completa e originale.

18 Marzo 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO