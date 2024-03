Grandi potenze vs Diritto Internazionale: rompere il ciclo dell’impunità

Le crisi globali hanno raggiunto un punto critico in cui non c’è altro rimedio che reinventare un ordine internazionale che rispetti la vita e la dignità umana.

Dalla creazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) dopo la Seconda Guerra Mondiale, la subordinazione del diritto internazionale agli interessi dell’Occidente collettivo guidato dagli Stati Uniti ha ampiamente dimostrato l’incapacità di questo meccanismo di risolvere le controversie tra Stati, garantire lo sviluppo globale e preservare la pace mondiale.

L’Algeria e il Vietnam avrebbero ottenuto l’indipendenza, o il Sudafrica avrebbe abolito il regime di apartheid senza la lotta armata? Gli Stati Uniti avrebbero sganciato due bombe atomiche sul Giappone (tra la firma e l’adozione della Carta delle Nazioni Unite, tra l’altro) senza la garanzia che non avrebbero mai dovuto rendere conto?

Taipei, Seul, Tokyo e Manila sarebbero coinvolte in una corsa agli armamenti nel Mar Cinese Meridionale se Washington avesse onorato i suoi impegni scritti con Pechino e lo spirito della Carta dell’ONU?

Gli Stati Uniti spingerebbero oggi per la pulizia etnica nei territori palestinesi e nell’est del Congo, fornendo armi letali a “Israele” in un caso e alle milizie ruandesi nell’altro, se la Casa Bianca fosse costretta a mettere il diritto internazionale al di sopra della sua avidità geopolitica e ambizioni egemoniche?

Le recenti dichiarazioni di Hasan Nasrallah, segretario generale degli Hezbollah libanesi, non lasciano spazio a dubbi:

“Quello che è successo a Gaza ha dimostrato che la comunità internazionale e il diritto internazionale non possono proteggere le popolazioni. Non possono proteggere nessuno. Sono le vostre forze e i vostri missili che vi proteggono“.

Gli Stati Uniti continuano a rimanere indifferenti alle richieste globali di riforma dall’ONU. Per anni, le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza sono state alla mercé degli interessi geopolitici e delle ambizioni egemoniche statunitensi.

Tanto che il potere di veto è visto come un via libera affinché Washington e i suoi stati satelliti siano al di sopra della legge, privando gli altri dei loro diritti fondamentali, presumibilmente garantiti dalla Carta delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Di conseguenza, la maggior parte dei leader del Sud Globale ha sistematicamente chiesto una riforma del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Tuttavia, nonostante le proteste della comunità internazionale, Washington si è sforzata di mantenere lo status quo presso le Nazioni Unite, poiché ha tacitamente permesso di legittimare il ricorso alla legge del più forte: il suo cosiddetto “ordine basato su regole“.

Tuttavia, negli ultimi anni, di fronte al crescente potere delle economie emergenti, gli Stati Uniti sembrano aver capito che la transizione globale verso una nuova architettura mondiale non può essere fermata. Ciò nonostante, nel tentativo di fermare questa dinamica di cambiamento, che percepisce come sfavorevole alle sue ambizioni egemoniche, ora favorisce apertamente la distruzione delle Nazioni Unite invece della loro riforma.

Infatti, per garantire la prevalenza del suo “ordine basato sulle regole”, o legge della giungla, l’amministrazione Biden ha optato per screditare l’operato degli organismi dell’ONU, mediante campagne mediatiche globali accusatorie (misure simili erano state adottate dall’amministrazione Trump, che si è ritirata dal Consiglio per i Diritti Umani delle Nazioni Unite nel 2018).

L’esempio più recente dell’attacco statunitense all’ONU è la decisione di sospendere i finanziamenti all’UNRWA. Questa è scattata nel bel mezzo del sanguinoso attacco israeliano contro Gaza e della pulizia etnica meticolosamente organizzata, con spostamenti interminabili della popolazione e la deliberata intenzione di far morire di fame e disumanizzare i palestinesi. Per non parlare dei massacri diretti della popolazione civile e della diffusione di malattie da Medioevo.

In altre parole, i palestinesi stanno pagando con la loro carne il cinico piano degli Stati Uniti di espandere ulteriormente il territorio israeliano – in violazione del diritto internazionale – e aumentare così l’influenza di Washington in Medio Oriente.

Il comportamento di Washington comporta un grande rischio per la sopravvivenza umana

In questo contesto, che alternativa può esserci al diritto internazionale per le nazioni e i popoli a cui è negata l’autodeterminazione e la sovranità, che sono vittime del saccheggio delle loro risorse e della violazione del loro diritto alla libertà, alla sicurezza, allo sviluppo, alla vita?

Certamente il diritto internazionale deriva la sua autorità dagli accordi tra Stati, per quanto antichi che siano, e come tale continua ad essere invocato dai leader mondiali come l’unico mezzo civile per risolvere le controversie ed evitare il destino disastroso riservato ai deboli, destino che ha assunto proporzioni orribili per i palestinesi.

In ogni caso, il diritto internazionale riflette un consenso globale sulla necessità di seguire regole comuni e di proteggersi dalla legge della giungla sostenuta dall’amministrazione statunitense, che mette in pericolo la stessa sopravvivenza dell’umanità.

Allo stesso modo, devono essere intese le quattro iniziative globali della Cina per costruire una nuova architettura globale, in particolare l’Iniziativa di Sicurezza Globale (che sembra concentrarsi su aspetti fondamentali del diritto internazionale che sono disprezzati dall’Occidente guidato dagli Stati Uniti).

Allo stesso modo, la decisione unilaterale della Russia di frenare la continua espansione dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO) ai suoi confini, l’attacco di Hamas del 7 ottobre, che ha ricordato al mondo l’abominio di 75 anni di occupazione (il tempo continuerà a smantellare i tanti menzogne ​​associate a questo attacco finalizzate a legittimare la pulizia etnica di Gaza), ma anche l’espansione della SCO e dei BRICS: tutti questi sviluppi derivano dal completo fallimento dell’ordine internazionale guidato dagli Stati Uniti.

Finora Washington non sembra disposta a partecipare alla progettazione di una nuova architettura internazionale, né sembra disposta a obbedire alle regole, vecchie o nuove. In questo senso è in corso una campagna sui social network per chiedere l’espulsione degli Stati Uniti dal Consiglio di Sicurezza dell’ONU.

In ogni caso, i paesi del Sud Globale hanno la responsabilità di sostenersi a vicenda nel contrastare la violenza anarchica delle potenze egemoniche. Di fatti, le crisi mondiali hanno raggiunto un punto critico in cui non c’è altra scelta se non quella di reinventare un ordine internazionale che rispetti la vita e la dignità umana.

Del resto, i Paesi del Sud Globale, che rappresentano quasi i tre quarti della popolazione mondiale, non si rassegneranno a scomparire, a rinunciare al loro diritto alla vita, per permettere alle istituzioni finanziarie e al complesso militare-industriale statunitense di soddisfare la sua insaziabile avidità.

* Fonte: Orinoco Tribune – https://espanol.almayadeen.net/Articulos/1832267/grandes-potencias-vs-derecho-internacional–romper-el-ciclo

17 Marzo 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO