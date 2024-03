L’apparato di disinformazione di Israele: un’arma chiave nel suo arsenale

La disinformazione viene prodotta su scala industriale dalle fonti ufficiali israeliane per giustificare il genocidio in corso a Gaza. Giornalisti e analisti di “intelligence open-source” hanno solo aggiunto benzina al fuoco della disumanizzazione dei palestinesi, sostenendo le false notizie senza il necessario controllo.

Nel suo ultimo articolo, Tariq Kenney-Shawa approfondisce le tattiche di guerra dell’informazione di Israele.

Introduzione

Durante le campagne di genocidio e di pulizia etnica, la disinformazione è un’arma potente, uno strumento per disumanizzare le vittime, giustificare la violenza di massa e, soprattutto, seminare il dubbio per soffocare le richieste di intervento.

Quando l’informazione viene armata, la confusione e il dubbio non emergono più dalla “nebbia di guerra” come un sintomo, ma vengono coltivati di proposito con l’esplicita intenzione di crearli.

Al momento in cui scriviamo, le forze israeliane hanno ucciso oltre 30.000 palestinesi a Gaza e in Cisgiordania dall’ottobre 2023. Hanno preso di mira ospedali, scuole e civili in fuga dalle loro case. L’assalto di Israele è segnato non solo dalla portata storica della violenza inflitta ai palestinesi, ma anche dall’ondata di disinformazione senza precedenti che viene impiegata per giustificarla.

La propaganda e la disinformazione prodotte su scala industriale da fonti ufficiali del governo e dell’esercito israeliano sono legittimate e potenziate da un’ampia rete di giornalisti e analisti di “intelligence open-source” (OSINT), che hanno abbandonato ogni vestigia di obiettività e rigore analitico nella loro copertura.

Invece di testimoniare i crimini di guerra israeliani e di mettere in discussione le narrazioni proposte da un regime impegnato in un genocidio, ne sono diventati complici. Di conseguenza, le operazioni di informazione israeliane stanno beneficiando di una rete di media che non agiscono come reporter imparziali, ma come sostenitori delle atrocità di massa israeliane.

Questo documento politico esplora le tattiche di guerra dell’informazione utilizzate da Israele per influenzare la percezione pubblica del genocidio in corso a Gaza, come questi sforzi abbiano contribuito al decadimento della verità e come ostacolino gli sforzi per organizzare una risposta globale.

Spiega inoltre come i giornalisti e gli analisti di intelligence open-source siano diventati attivi sostenitori dei crimini di guerra israeliani, agendo come condottieri acritici della propaganda israeliana. Infine, offre raccomandazioni per i giornalisti, gli analisti e il pubblico in generale per sfruttare gli strumenti open-source per confutare la propaganda e la disinformazione israeliane dominanti.

Hasbara: una strategia di lunga durata

Israele ha da tempo riconosciuto l’ambiente dell’informazione come un fronte di battaglia critico per giustificare le strutture di occupazione e di apartheid, che sono perennemente oppressive. L’espressione “hasbara”, che in ebraico significa “spiegazione”, incarna da tempo questo riconoscimento.

Radicata nei concetti preesistenti di propaganda sponsorizzata dallo Stato, “agit–prop” e guerra dell’informazione, la hasbara mira a modellare i parametri stessi del discorso accettabile. Ciò comporta uno sforzo coordinato da parte delle istituzioni statali e delle ONG per sostenere l’unità interna di Israele, assicurarsi il sostegno degli alleati e influenzare il modo in cui i media, gli intellettuali e gli influencer parlano di Israele.

Per anni, gli sforzi di hasbara di Israele sono stati coordinati da organismi governativi, come il Ministero degli Affari Strategici. Dopo la chiusura del ministero nel 2021, il gabinetto israeliano ha approvato un progetto da 100 milioni di shekel (30 milioni di dollari) volto ad adattare la hasbara israeliana a un pubblico globale in evoluzione.

L’iniziativa, guidata dall’allora ministro degli Esteri Yair Lapid, ha convogliato fondi indirettamente a entità straniere, dagli influencer dei social media alle organizzazioni di media-watching, che avrebbero diffuso propaganda pro-Israele nascondendo legami diretti con il governo israeliano.

Questi sforzi concertati cercano di stabilire filtri cognitivi che convalidino gli interessi israeliani, screditando le narrazioni opposte sul colonialismo israeliano e la sua violenza sistemica.

Adattandosi a un ambiente ricco di informazioni, gli hasbaristi non cercano solo di bloccare l’accesso alle informazioni, ma piuttosto di guidare il pubblico verso un’interpretazione selettiva.

Per oltre 75 anni , hanno dipinto Israele come vittima perpetua, nonostante il suo dominio militare e il suo ruolo di occupante, e ora stanno impiegando le stesse tattiche per giustificare il genocidio a Gaza.

Accusando Hamas di usare i palestinesi di Gaza come “scudi umani”, dipingendo i gruppi di resistenza palestinesi come minacce esistenziali simili ai nazisti e all’ISIS, o diffamando le vittime degli attacchi aerei israeliani come “attori di crisi”, la hasbara mira a giustificare l’ingiustificabile.

Seminare il dubbio

Prima dell’era digitale, per Israele era più facile screditare le rivendicazioni palestinesi negandole in toto. Ma l’avvento del ciclo di notizie 24/7 e dei social media ha permesso alle immagini delle atrocità israeliane di attraversare il mondo alla velocità dell’informazione, costringendo i barbari israeliani a cambiare tattica.

Il 30 settembre 2000, il dodicenne Muhammad al-Durrah è stato ucciso dalle forze israeliane durante uno scontro a fuoco tra soldati israeliani e forze di sicurezza palestinesi. Il momento della morte di Muhammad, ripreso dalle telecamere, segnò la nascita del termine della hasbara “Pallywood”, una diffamazione razzista che accusa i palestinesi di recitare finte atrocità da attribuire agli israeliani.

Non potendo negare apertamente l’uccisione di Muhammad, i propagandisti israeliani hanno fatto ricorso alla delegittimazione della fonte. Dopo che il filmato della morte di Maometto è diventato virale, gli israeliani hanno insistito che si trattava di un attore in crisi e che la sua morte era una bufala .

Non importava che il padre di Maometto avesse seppellito il figlio con le proprie mani, né che l’omicidio fosse stato ripreso in video e confermato da testimoni oculari. Ciò che importava era che tutte le rivendicazioni palestinesi d’ora in poi sarebbero state inficiate dal dubbio, sottoposte a un esame più approfondito o cancellate del tutto.

Negli anni successivi, la pratica di ritrarre le vittime palestinesi dei crimini di guerra israeliani come attori di crisi si è evoluta da una tattica cospiratoria di frangia a una strategia ufficiale del governo israeliano. Il 13 ottobre 2023, l’account X ufficiale dello Stato di Israele ha pubblicato un video di un bambino palestinese morto, avvolto in un sudario bianco, sostenendo che si trattava di una bambola messa da Hamas.

Solo dopo aver rintracciato l’autore del video, identificato il bambino e condiviso ulteriori prove, il post diffamatorio è stato cancellato senza spiegazioni ufficiali o ritrattazioni. A quel punto, la fake news aveva già ottenuto milioni di visualizzazioni e il danno era fatto. D’ora in poi, tutte le immagini di bambini palestinesi morti sarebbero state cancellate da un pubblico pronto a dubitare della loro autenticità.

Il mese successivo, un portavoce del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è stato denunciato per aver tentato di spacciare le immagini di un film libanese come prova che i palestinesi fingevano di essere feriti dagli attacchi israeliani. Il post è rimasto in piedi per giorni, nonostante una nota della comunità X e una smentita della BBC .

Anche le calunnie di “Pallywood” sono state rivolte a influencer popolari nel tentativo di screditarli. Ad esempio, alcuni post virali provenienti da account ufficiali dei social media israeliani hanno affermato che Saleh Aljafarawi, un influencer popolare che ha coperto l’assalto di Israele a Gaza, ha inscenato finte ferite in un ospedale.

Anche questa affermazione è stata successivamente smentita , in quanto è stato dimostrato che il filmato era invece di Mohammed Zendiq, un giovane ferito durante un’incursione israeliana in Cisgiordania.

Naturalmente, le affermazioni israeliane di propaganda “Pallywood” non sono mai state concepite per resistere a un controllo e a un’analisi dei fatti anche solo rudimentali. Ma in un’epoca in cui oltre il 50% degli adulti statunitensi riceve le notizie dai social media e un numero ancora maggiore non legge oltre i titoli dei giornali, la disinformazione israeliana può radicarsi molto prima di essere sfatata.

Uno studio ha rilevato che l’86% delle persone non controlla le notizie che vede sui social media. Un altro studio ha rilevato che il volume dei post sui social media che citavano Pallywood “è aumentato costantemente nei giorni successivi al 7 ottobre” e che il termine è stato menzionato oltre 146.000 volte tra il 7 e il 27 ottobre.

Gli obiettivi principali della disinformazione israeliana sono i due gruppi di elettori che contano di più per i leader israeliani: il pubblico israeliano e il pubblico occidentale. In una battaglia per il consenso, la verità è raramente un requisito. A volte basta un titolo che catturi l’attenzione e confermi i pregiudizi preesistenti.

Giustificare i crimini di guerra

Con un pubblico internazionale pronto a trattare le rivendicazioni palestinesi con scetticismo fin dall’inizio, le campagne di disinformazione sponsorizzate dallo Stato israeliano sono diventate uno strumento fondamentale per giustificare i crimini di guerra.

Questa strategia è incentrata sul convincere i governi stranieri e il pubblico in generale che i gruppi di resistenza palestinesi usano i civili come scudi umani e le infrastrutture civili per scopi militari, rendendoli obiettivi legittimi. Questo è stato più evidente che nell’assalto sistematico di Israele agli ospedali e alle infrastrutture sanitarie di Gaza dal 7 ottobre 2023.

Il 27 ottobre, l’account ufficiale X dell’esercito israeliano ha pubblicato una rappresentazione in 3D di un elaborato labirinto di tunnel e bunker sotto l’ospedale Al-Shifa, sostenendo che Hamas lo stesse usando come centro di comando.

Le loro affermazioni erano specifiche: Al-Shifa era il “cuore pulsante” dell’infrastruttura di comando di Hamas e diversi edifici dell’ospedale si trovavano direttamente in cima a tunnel a cui si poteva accedere dai reparti dell’ospedale.

Israele non ha fornito alcuna prova a sostegno delle sue affermazioni, ma questo non ha impedito all’amministrazione Biden di ripetere inequivocabilmente la narrazione israeliana.

Parlando ai giornalisti un giorno prima che le forze israeliane prendessero d’assalto l’ospedale, John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ha insistito sul fatto che non solo “Hamas e i membri della Jihad islamica palestinese (PIJ) operavano un nodo di comando e controllo da Al-Shifa”, ma che stavano usando l’ospedale per “tenere ostaggi” ed erano “pronti a rispondere a un’operazione militare israeliana”.

Come l’esercito israeliano, Kirby non ha presentato alcuna prova a sostegno della sua dichiarazione.

Il 15 novembre, le forze israeliane hanno fatto irruzione nell’ospedale di Al-Shifa, poche ore dopo che l’amministrazione Biden aveva dato loro il via libera. Ciò che hanno trovato è stato ben al di sotto delle loro affermazioni di vasta portata.

Sebbene le forze israeliane abbiano scoperto un tunnel che correva sotto un angolo del complesso ospedaliero, nessuno degli edifici dell’ospedale era collegato alla rete di tunnel – che non mostrava segni di uso militare – e non c’erano prove di accesso dai reparti dell’ospedale.

I combattenti di Hamas non si sono mai mobilitati in massa per difendere la struttura dall’interno, come previsto dall’intelligence statunitense. Non c’erano segni di ostaggi e, soprattutto, nessun centro di comando.

Sebbene Al-Shifa rappresenti la pietra miliare della campagna di disinformazione di Israele contro le infrastrutture sanitarie palestinesi, non è certo l’unico obiettivo. Dal 7 ottobre, le forze israeliane hanno condotto oltre 500 attacchi contro operatori e infrastrutture sanitarie a Gaza e in Cisgiordania, con una media di circa 7 attacchi al giorno.

Questi numeri includono attacchi a ospedali e cliniche, personale sanitario, ambulanze, pazienti e stazioni di assistenza medica. Mettendo in giro l’idea, a prescindere dalla sua veridicità, che Hamas e altri gruppi di resistenza possano usare gli ospedali per scopi militari, Israele getta un’ombra di dubbio sul fatto che l’intero sistema sanitario di Gaza goda delle protezioni previste dal diritto internazionale umanitario.

Così facendo, Israele trasforma la percezione degli attacchi agli ospedali da una sfacciata violazione del diritto internazionale a una norma.

Giornalisti e analisti “Open Source Intelligence” come collaboratori

Sebbene gli ultimi tre mesi rivelino quanto le tattiche israeliane di manipolazione dell’informazione siano unicamente insensibili e rozze, esse non sono nuove. In effetti, molti dei punti di vista israeliani con cui siamo diventati così familiari oggi ricordano in modo inquietante la retorica impiegata dagli Stati Uniti per giustificare i massacri di civili in Vietnam.

Ma mentre gran parte dell’establishment politico occidentale è arrivato a condannare ampiamente le campagne di bombardamento indiscriminate, l’uso di munizioni vietate a livello internazionale e la punizione collettiva dei civili da parte delle forze statunitensi in Vietnam, ora giustifica l’uso delle stesse tattiche da parte di Israele a Gaza.

Per quanto riguarda l’opinione pubblica, gran parte della propensione a rendere eccezionali i crimini di guerra israeliani è dovuta all’incapacità dei giornalisti di analizzare criticamente le narrazioni israeliane sullo sfondo della storia di disinformazione di Israele, anche quando gli strumenti investigativi open-source contraddicono prontamente le loro affermazioni.

In effetti, le tattiche di disinformazione di Israele non avrebbero lo stesso successo senza la complicità dei giornalisti e degli analisti della “Open Source Intelligence” (OSINT). Piuttosto che sfidare e sfatare le false affermazioni, molti hanno abbandonato l’obiettività e il rigore giornalistico e agiscono invece come portavoce dell’esercito israeliano.

I giornalisti di oggi godono di due vantaggi fondamentali che quelli che coprivano la guerra del Vietnam non avevano: i benefici del senno di poi e gli strumenti di verifica forniti dall’analisi OSINT. Invece di trattare le affermazioni israeliane con un intrinseco scetticismo, i giornalisti più esperti si stanno adeguando alla censura e al controllo narrativo israeliani.

A novembre, il corrispondente della Casa Bianca della CNN Jeremy Diamond si è unito a un piccolo numero di giornalisti, tra cui Ian Pannell della ABC e Trey Yingst di Fox News, annunciando che avrebbero coperto la “guerra Israele-Hamas” dall’interno di Gaza, ma con gravi limitazioni: “Come condizione per entrare a Gaza sotto la scorta dell’IDF, i giornalisti devono sottoporre tutti i materiali e le riprese all’esercito israeliano per la revisione prima della pubblicazione”, ha dichiarato Becky Anderson, che ha introdotto il servizio di Diamond.

Sebbene non ci sia nulla di nuovo nell’incorporazione di giornalisti nelle forze armate, il controllo e la censura richiesti da Israele per la pubblicazione dei reportage si distinguono rispetto ad altri eserciti.

In effetti, nemmeno le forze armate statunitensi hanno imposto esplicitamente ai giornalisti incorporati nelle forze armate in Iraq di sottoporre tutti i loro reportage all’approvazione prima della pubblicazione, tranne che in casi specifici riguardanti informazioni classificate.

Un giornalismo efficace richiede una verifica costante e un fact-checking, informato da un istinto di scetticismo. Accettando le condizioni di censura uniche e onerose di Israele a Gaza, i giornalisti fanno più male che bene.

Le informazioni che Israele permette di pubblicare sono accuratamente selezionate per giustificare il bersaglio e l’uccisione di civili palestinesi, e riportando solo la narrazione approvata di un esercito attualmente impegnato in un genocidio, i giornalisti stanno effettivamente dando spazio alle giustificazioni dei crimini di guerra.

Rigurgitare in modo acritico affermazioni non verificate fatte da un esercito con una storia di manipolazione delle informazioni nel bel mezzo di un genocidio non è ‘giornalismo’, è stenografia.

Mentre il giornalismo tradizionale fallisce i test di obiettività, l’OSINT si trova ancora una volta sotto i riflettori. Negli ultimi anni, l’OSINT è emersa come fonte affidabile di notizie e analisi obiettive, in un momento in cui la fiducia nelle istituzioni statali e nei media tradizionali è andata scemando.

Ciò è dovuto in gran parte alla natura tracciabile e trasparente delle indagini open-source, che ha reso gli analisti OSINT fonti popolari di notizie e analisi della situazione per giornalisti, legislatori e pubblico.

Le indagini open-source sono state fondamentali per contrastare la disinformazione sponsorizzata dallo Stato israeliano. In un caso, un’ inchiesta del New York Times ha smentito le affermazioni israeliane secondo cui un razzo palestinese sparato male avrebbe colpito il cortile dell’ospedale Al-Shifa il 10 novembre, rivelando che il proiettile era, in realtà, un proiettile dell’artiglieria israeliana.

Ciò ha smascherato non solo la responsabilità israeliana dell’attacco, ma anche le sue tattiche ingannevoli, che si sono spinte fino a fornire una falsa riproduzione dei dati radar per ingannare i media.

Mentre l’OSINT ha dimostrato ancora una volta di essere uno strumento fondamentale nelle indagini sui crimini di guerra, aggirando la negazione dell’accesso israeliano e sfatando la disinformazione, alcuni resoconti OSINT popolari hanno abbandonato la loro facciata di obiettività.

Sebbene ciò sia indicativo di tendenze più ampie nel deterioramento dell’ambiente informativo sui social media, un numero crescente di account OSINT popolari sta usando le proprie piattaforme di vasta portata per spacciare disinformazione israeliana e persino per coprire i crimini di guerra israeliani.

Forse l’esempio più evidente è quello di un account X chiamato OSINTdefender. Autodefinitosi “Open Source Intelligence Monitor focalizzato sull’Europa e sui conflitti in tutto il mondo”, OSINTdefender è salito alla ribalta coprendo la guerra in Ucraina.

Recenti indagini hanno rivelato che l’identità di OSINTdefender è quella di Simon Anderson, membro dell’esercito statunitense e residente nello Stato della Georgia. Dal 7 ottobre, l’account ha sviluppato una reputazione per la condivisione di disinformazione israeliana, la disumanizzazione dei palestinesi e la giustificazione dei crimini di guerra israeliani.

OSINTdefender ha condiviso le affermazioni israeliane , che sono state smentite, sul presunto centro di comando di Hamas sotto Al-Shifa e ha descritto centinaia di civili palestinesi radunati e torturati dalle forze israeliane come “terroristi di Hamas”. Le stesse forze armate israeliane hanno poi ammesso che i civili radunati erano effettivamente civili, ma OSINTdefender non ha mai ritrattato i post originali.

Ha anche alimentato i gruppi razzisti di “Pallywood” e descrive abitualmente i manifestanti pacifici che chiedono un cessate il fuoco come violenti “sostenitori di Hamas”.

Come se non bastasse, Anderson ha anche affermato che il gruppo di giornalisti uccisi da un carro armato israeliano nel sud del Libano stava filmando “scambi di fuoco in corso”, quando in realtà non era in corso alcun combattimento attivo nel momento in cui sono stati presi di mira.

In nessuno di questi casi OSINTdefender ha pubblicamente ritrattato o corretto le false affermazioni, anche quando queste sono state smentite.

Mentre gli analisti e i giornalisti esperti possono essere in grado di identificare la disinformazione e l’ingaggio per cui account come OSINTdefender sono noti, lo stesso non si può dire per il grande pubblico. La loro comprensione dell’assalto israeliano a Gaza continua a essere plasmata da analisti ritenuti obiettivi che, in realtà, agiscono come un braccio esteso della macchina della propaganda israeliana.

Ad esempio, account come “ Aleph א ” e “ Israel Radar ” forniscono analisi più tecniche degli sviluppi in tutta la regione, ma non mettono mai in discussione le narrazioni militari israeliane o correggono la disinformazione israeliana, anche quando viene pubblicamente sfatata. Controllano regolarmente i fatti di altri account per la condivisione di disinformazione, ma danno alle forze armate israeliane un lasciapassare dallo stesso processo di verifica.

Per esempio, mentre gli account pro-Israele sono stati veloci nel condividere la falsificazione dei dati radar di Israele che sosteneva che i razzi palestinesi sparati male avessero colpito Al-Shifa il 10 novembre, non si sono fatti vedere da nessuna parte quando le indagini successive l’hanno sfatato.

Conclusion i

La strategia di Israele a Gaza non si limita a disumanizzare i palestinesi e a giustificare i crimini di guerra con il pretesto dell’autodifesa. Oltre a saturare l’ambiente informativo con un diluvio senza precedenti di disinformazione sponsorizzata dallo Stato, Israele ha ulteriormente isolato Gaza prendendo deliberatamente di mira e distruggendo le infrastrutture di comunicazione.

Il conseguente blackout delle comunicazioni ha spinto Gaza ancora più nell’oscurità, rendendo sempre più difficile per i palestinesi condividere le prove dei crimini di guerra israeliani con il mondo esterno. Di conseguenza, gli sforzi per contrastare la disinformazione israeliana sono gravemente ostacolati e la propaganda israeliana può dilagare.

Il controllo quasi totale di Israele sull’ambiente dell’informazione è ulteriormente aggravato dalla rete globale di giornalisti e analisti OSINT che, consapevolmente o meno, agiscono come canali acritici per le narrazioni pro-Israele e anti-palestinesi.

Questo fenomeno sottolinea un pericoloso precedente, in cui la rapida diffusione di informazioni – o disinformazione – può plasmare le percezioni internazionali in tempo reale, prima che possano prendere piede verifiche approfondite o contro-narrazioni.

Inoltre, le tattiche di guerra dell’informazione di Israele, profondamente radicate nell’ethos militare e politico della nazione, servono a ricordare il potere del controllo della narrazione nel facilitare le atrocità di massa. Il caso di Gaza rappresenta un microcosmo di una sfida più ampia e globale: come navigare e contrastare la disinformazione sponsorizzata dallo Stato in un mondo iperconnesso.

* Da Al-Shabaka

19 Marzo 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO