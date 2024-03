L’assurdità vertiginosa del fanatismo filo-israeliano della Germania*

Mentre la repressione della solidarietà con la Palestina penetra ogni settore della vita, l’immagine liberale che lo stato ha di sé sta rapidamente diventando una storia che i tedeschi possono raccontare solo a se stessi.

Dopo anni in cui la Germania ha sempre più ristretto lo spazio per la solidarietà con la Palestina, l’intensa repressione della libertà di espressione da parte dello Stato in seguito all’attacco di Hamas del 7 ottobre e al conseguente attacco di Israele alla Striscia di Gaza avrà sorpreso pochi osservatori.

Tuttavia, la frenesia che ha circondato il prestigioso festival cinematografico internazionale Berlinale alla fine di febbraio ha portato l’assurdità del fanatismo filo-israeliano tedesco a nuovi livelli.

Basel Adra e Yuval Abraham – che sono rispettivamente palestinese e israeliano, ed entrambi scrittori di lunga data per +972 Magazine e Local Call – sono stati denigrati in modo censorio dai politici tedeschi dopo che il loro film “No Other Land” ha vinto il premio per il miglior documentario e il più preferito dal pubblico al Festival del Cinema di Berlin.

Gli attivisti, che sono due dei quattro co-registi e soggetti del film, hanno usato i loro discorsi di ringraziamento come piattaforma per sfidare la violenta oppressione dei palestinesi da parte di Israele e la complicità della Germania nella guerra a Gaza.

In risposta alle parole di Adra e Abraham, che sono circolate ampiamente sui social media, il sindaco di Berlino, Kai Wegner, dell’Unione cristiano-democratica conservatrice (CDU), li ha accusati di aver declamato la “relativizzazione intollerabile” e l’“antisemitismo”.

Il ministro della Cultura tedesco Claudia Roth ha insistito sul punto ed ha applaudito solo “all’ebreo israeliano… che si è espresso a favore di una soluzione politica e di una coesistenza pacifica nella regione” – ma a quanto pare non al suo collega palestinese, che si è espresso a favore della stessa cosa.

Questo applauso selettivo è stato tanto più bizzarro dal momento che il discorso di Abraham era specificamente critico nei confronti del trattamento differenziale a cui lui e Adra sono stati sottoposti nel sistema di apartheid israeliano.

Tali denunce pubbliche sono diventate un evento regolare in Germania, così come le richieste di una maggiore censura e le minacce di defunding che invariabilmente seguono. L’atmosfera di sospetto generalizzato si è inasprita, minacciando di soffocare la scena culturale notoriamente vivace e internazionale del Paese.

Nella rara occasione in cui gli accusati sono così noti e le accuse così assurde da attirare l’attenzione internazionale, tali scandali devono servire da monito al mondo – sia sulla traiettoria illiberale della Germania, sia sui pericoli posti dall’imposizione di una “politica amichevole” verso Israele nella sfera pubblica.

Divieti draconiani

All’indomani del 7 ottobre, la Germania ha imposto un divieto quasi totale alle proteste filo-palestinesi. Le poche manifestazioni autorizzate (a causa delle loro dimensioni ridotte o del messaggio “sgradevole”), o che hanno avuto luogo nonostante il divieto, sono state in gran parte disperse dalla polizia, alcune delle quali violentemente.

In un esempio sorprendente, i genitori di Berlino hanno organizzato una protesta contro la violenza nelle scuole dopo che è stato documentato che un insegnante colpiva fisicamente uno studente che indossava una bandiera palestinese – ma anche questa manifestazione è stato vietata e dispersa dalla polizia.

Allo stesso tempo, e proprio mentre Israele scatenava la prima fase del suo vendicativo bombardamento di Gaza e mentre i leader israeliani lanciavano una retorica genocida, le autorità tedesche abbracciavano grandi manifestazioni di sostegno a Israele, sostenute dai leader di tutti i principali partiti politici. Le autorità di tutta la Germania hanno inoltre emesso divieti draconiani su discorsi e simboli filo-palestinesi.

La polizia di Berlino, sede della più grande comunità palestinese della diaspora d’Europa, ha bandito il vecchio slogan “Dal fiume al mare, la Palestina sarà libera”. Hanno addirittura imposto il divieto di varianti come “Dal fiume al mare, chiediamo l’uguaglianza” o, secondo testimoni oculari, lo scheletrico “Dal – al –”, come recitava un cartello.

All’inizio di novembre, quando il governo federale ha messo fuori legge Hamas in Germania, “Dal fiume al mare” è stato definito uno slogan proibito dell’organizzazione – in qualsiasi lingua e indipendentemente da ciò che segue quelle parole.

In pratica, tuttavia, l’applicazione è stata palesemente unilaterale. In un video di dicembre , si vedono manifestanti filo-israeliani issare una bandiera israeliana all’Università Humboldt di Berlino e chiamare beffardamente: “Dal fiume al mare, quella sarà l’unica bandiera che vedrai”.

Il cameraman senza nome si era avvicinato alla polizia, chiedendo loro di intervenire contro lo slogan proibito, ma questo ultimi si sono rifiutati, dicendo che in quel caso era lecito.

In effetti, le autorità tedesche hanno ritenuto che il sostegno ai palestinesi debba essere inteso come sostegno alla violenza indiscriminata contro gli israeliani. Inoltre, hanno esplicitamente adottato l’idea secondo cui chiedere la fine della guerra equivale necessariamente a negare agli israeliani il diritto di difendersi da tali attacchi.

Di conseguenza, proprio quando le proteste esplicitamente filo-palestinesi venivano represse, la polizia spesso sopprimeva anche le richieste di “cessate il fuoco” o di “fermare la guerra”.

E in risposta all’accusa del Sud Africa davanti alla Corte Internazionale di Giustizia secondo cui Israele sta commettendo un genocidio a Gaza, il governo tedesco si è affrettato a insistere sul fatto che questa “accusa non ha alcun fondamento”, e le autorità tedesche hanno spesso trattato l’accusa come un discorso di incitamento all’odio.

La sola simpatia per la causa palestinese è sufficiente alla repressione

Per tutto novembre e dicembre, dopo aver affrontato massicce resistenze nelle strade di Berlino e crescenti sfide legali ai divieti generali di protesta, le autorità hanno gradualmente ceduto e hanno iniziato a consentire manifestazioni contro la guerra e filo-palestinesi, che ora si svolgono regolarmente in tutte le città tedesche.

Ma altre forme di repressione sono continuate senza sosta, intensificando una tendenza che dura da anni.

Nel 2019, il Bundestag ha approvato una risoluzione anti-BDS non vincolante, invitando le istituzioni a non dare una piattaforma a chiunque possa essere lontanamente associato al movimento di boicottaggio.

Questo modello di silenzio, che è costantemente aumentato sotto forma sia di censura che di autocensura, è stato immediatamente messo a dura prova sulla scia del 7 ottobre.

Di conseguenza, artisti, giornalisti e accademici che si sono espressi contro Israele hanno perso il lavoro; un evento dopo l’altro è stato cancellato; e gli spazi per il libero dibattito e la libera espressione stanno scomparendo a un ritmo vertiginoso.

eventi presi di mira tendono a non essere direttamente collegati a Israele-Palestina; è sufficiente che uno degli invitati abbia espresso simpatia per i palestinesi.

Molto spesso, queste misure drastiche, compresi i licenziamenti, vengono adottate dopo che attivisti o giornalisti filo-israeliani hanno pubblicizzato e tentato di scandalizzare attraverso i post di qualcuno sui social media.

Dal 7 ottobre molti post relativi alla violenza a Gaza sono stati oggetto di questa indignazione pubblica. Ma non è insolito che gli scandali presentino “prove” vecchie di anni, come firme su lettere aperte e petizioni, comprese quelle che semplicemente criticano la risoluzione anti-BDS come una minaccia alla libertà di parola.

Diaspora Alliance, un gruppo internazionale dedito alla lotta all’antisemitismo e alla sua strumentalizzazione, ha monitorato questi casi – un’iniziativa alla quale ho iniziato a contribuire con la ricerca e la scrittura a novembre.

Abbiamo documentato circa 25 casi solo tra il 7 e il 31 ottobre, quasi tanti quanti i 28 documentati nei nove mesi precedenti l’inizio della guerra.

Uno dei primi casi che segnano l’escalation del silenzio si è verificato l’8 ottobre. Malcolm Ohanwe, un giornalista nero tedesco-palestinese, aveva scritto un thread su Twitter collocando l’attacco del 7 ottobre nel contesto della decennale occupazione israeliana, l’assedio di Gaza e la repressione delle proteste palestinesi.

Sebbene il thread non abbia fatto nulla per glorificare la violenza, fornire tale contesto è stato ritenuto motivo sufficiente per punire, portando l’emittente di servizio pubblico Arte a tagliare immediatamente e pubblicamente tutti i legami con Ohanwe.

Più tardi, quello stesso mese, la casa editrice Axel Springer licenziò un apprendista giornalista per aver sollevato dubbi internamente sulle politiche filo-israeliane dell’editore. La squadra di calcio della Bundesliga Mainz 05 ha immediatamente sospeso (e successivamente rescisso il contratto di) uno dei suoi giocatori per aver postato su Instagram “Dal fiume al mare, la Palestina sarà libera”, che poi ha cancellato – una questione pubblicizzata per la prima volta dal tabloid Bild, edito dalla già citata casa Axel Springer.

Sempre in ottobre, lo stato settentrionale dello Schleswig-Holstein ha visto il suo segretario di stato per gli affari sociali costretto a sospendere le sue funzioni perché aveva condiviso un incarico in cui condannava sia Hamas che l’occupazione israeliana.

Procedi con cautela, altrimenti…

La portata della denuncia e della paranoia ha colpito quasi ogni settore della vita in Germania. Ciò include il mondo accademico, il presunto bastione della libertà di espressione, come quando l’Istituto Max Planck licenziò il famoso antropologo Ghassan Hage a febbraio.

Ma la svolta illiberale ha scosso soprattutto la scena culturale tedesca, mettendo in pericolo non solo le carriere individuali ma intere istituzioni.

Per tutto ottobre, cantanti, artisti, editori, attivisti, accademici e DJ hanno visto le loro esibizioni, conferenze nei musei, mostre, lancio di libri di poesia e conferenze cancellate o le loro interviste sono state ritirate.

Alcuni di loro non hanno subito alcuna accusa particolare, come quando la cerimonia di premiazione dell’autrice palestinese Adania Shibli, prevista per la Fiera del libro di Francoforte, è stata rinviata a data da destinarsi .

Il ritmo rapido di cancellazioni, revoche di inviti e licenziamenti occasionali è continuato fino a novembre, con un nuovo caso che emergeva quasi ogni giorno. E anche se da allora l’intensità si è attenuata, non passa settimana senza che emerga qualche nuova storia di invadenza e molestie.

Ad esempio, contemporaneamente allo scandalo della Berlinale, il regista egiziano Mohammad Shawky Hassan rivelò che una galleria berlinese aveva chiesto che, prima di poter mettere scritte in arabo su un muro come parte di una mostra collettiva, dovesse fornire una traduzione previa approvazione dalla galleria e dai suoi “partner di cooperazione”.

Il direttore della galleria ha giustificato la verifica citando un requisito di traduzione legato al finanziamento del governo della città.

A novembre, intanto, tutti i membri del comitato di ricerca della prossima edizione di “Documenta”, una grande mostra d’arte contemporanea che si tiene ogni cinque anni nella centrale città di Kassel, si sono dimessi per protesta: uno dei loro colleghi era stato costretto a dimettersi dopo che la Süddeutsche Zeitung lo ha accusato di antisemitismo per aver firmato una petizione nel 2019.

Già impantanato nel caos dopo che Documenta dell’anno scorso è diventata il centro di uno scandalo di antisemitismo , un nuovo comitato di ricerca deve ancora essere annunciato in vista della prossima edizione, prevista per l’estate del 2027.

Nel frattempo, la Biennale di fotografia contemporanea del 2024 nella regione del Triangolo Reno-Neckar è stata completamente cancellata dopo che il consiglio ha contestato l’attività sui social media di uno dei curatori.

Nel comunicato stampa che annuncia la cancellazione, il consiglio sottolinea che le sue conseguenze “mettono a repentaglio il futuro dell’intero evento” che entra nel suo terzo decennio.

Con una svolta allarmante, dare spazio ai critici ebrei di Israele è diventato di per sé una scusa per i politici tedeschi per minacciare le istituzioni culturali.

È stato questo il caso di Oyoun, un centro culturale gestito da migranti, che ha rifiutato di cedere alle pressioni politiche e ha annullato l’evento per il 20° anniversario del gruppo ebraico antisionista Jüdische Stimme a novembre.

Il ministro della Cultura di Berlino, Joe Chialo, ha rescisso il contratto del centro con il governo della città, chiudendo di fatto Oyoun, citando a prestesto l’“antisemitismo nascosto”.

Facendo eco a questo pericoloso precedente, alcuni politici tedeschi – soprattutto quelli del Partito Democratico Libero (FDP) di centro-destra – hanno messo in dubbio il futuro finanziamento pubblico al festival cinematografico della Berlinale a causa dello scandalo attorno ad Abraham e Adra, così come ad altri artisti che sono saliti sui palchi del festival per esprimere solidarietà ai palestinesi.

I generosi finanziamenti statali per le arti e la cultura sono stati a lungo visti come una parte fondamentale per il mantenimento di una società democratica in Germania. Ma mentre un’ampia libertà di espressione artistica è garantita dalla Costituzione, le istituzioni culturali dipendono da fondi pubblici che i politici possono effettivamente minacciare di recidere, mettendole sotto forte pressione perchè si conformino.

Anche senza regole formali che limitino l’espressione, tali appelli segnalano a registi e curatori che devono procedere con cautela, altrimenti…

Legittimare la xenofobia

Attraverso questa cascata di censura, le autorità e i politici tedeschi hanno proclamato lo stesso motivo fondamentale: combattere l’antisemitismo come parte della responsabilità storica della Germania dopo l’Olocausto.

Ma mentre ampie fasce dello spettro politico del paese sono disposte ad accettare e persino a sostenere tali interventi autoritari al fine di sostenere il sionismo, è sempre più evidente come questi sforzi contribuiscano a prendere di mira in modo generalizzato tutti coloro che vengono trattati come stranieri in Germania.

Si tratta soprattutto di persone con una storia familiare nei paesi a maggioranza musulmana e in altri paesi del Sud del mondo.

Negli ultimi mesi, il governo tedesco ha attuato una “offensiva di deportazione”, apparentemente in risposta al perenne panico anti-migranti del paese che sta alimentando una forte ascesa dell’estrema destra . Una delle sue giustificazioni è stato lo spettro dell’“antisemitismo importato”, riferendosi al sentimento anti-israeliano espresso dai nuovi arrivati ​​nel paese, principalmente quelli dal Medio Oriente.

Questa politica di sostegno a Israele e allo stesso tempo demonizzazione dei migranti come fonte di antisemitismo in Germania, unisce l’estrema destra con la destra, il centro e parti significative della sinistra, trasformando la lotta cruciale contro il bigottismo in un’ideologia legittimante la xenofobia. E quando finisce per danneggiare direttamente il popolo ebraico, l’assurdità è impossibile da ignorare.

Quando il furore post-Berlinale ha portato gli israeliani di estrema destra ad avvicinarsi alla casa della famiglia di Yuval Abraham, egli ha osservato, in un tweet letto da milioni di persone, quanto sia oltraggioso per i politici tedeschi suscitare indignazione contro gli ebrei critici di Israele, compresi i discendenti dei Sopravvissuti all’Olocausto come lui.

Ma poiché la Germania ha intensificato la sua “lotta contro l’antisemitismo” negli ultimi dieci anni, è sorprendentemente comune che gli ospiti invitati dall’estero, anche quelli ebrei, vengano criticati dai tedeschi in nome di questo sforzo.

Le autorità tedesche hanno istituzionalizzato sempre più questa agenda, nominando “commissari antisemitismo” a tutti i livelli di governo.

Come ha notato la celebre scrittrice ebrea russo-americana, Masha Gessen, in un saggio ampiamente diffuso sul New Yorker,pubblicato all’inizio di novembre, la maggior parte di questi commissari non sono ebrei, ma molti dei loro obiettivi lo sono.

In effetti, secondo la nostra documentazione presso Diaspora Alliance, quasi un quarto di tutti i casi noti di censura e cancellazione nel 2023 avevano obiettivi ebraici.

Appena un mese dopo il loro articolo sul New Yorker, Gessen entrò a far parte di quella statistica. Un importante gruppo filo-israeliano, in parte finanziato dal Ministero degli Esteri tedesco, ha contestato il paragone tracciato nel saggio di Gessen tra Gaza e i ghetti imposti dai nazisti, e ha spinto con successo per l’annullamento di una cerimonia che assegnava a Gessen il Premio Hannah Arendt per il pensiero politico.

“Colpisci la Germania”

Anche se molti tedeschi preferiscono immaginarsi “meno antisemiti di te”, a volte le critiche internazionali si fanno sentire. Quando la persona presa di mira è sufficientemente importante, come nel caso di Gessen e Abraham, le dure reazioni provenienti dall’esterno della bolla tedesca possono diventare difficili da ignorare, soprattutto per le istituzioni culturali orgogliose della loro posizione e prestigio a livello internazionale.

Nel caso di Gessen, le reazioni hanno portato la Böll Stiftung a ospitare una conversazione pubblica con la scrittrice dopo la cerimonia annullata: il de-platforming ha fallito, aumentando solo la visibilità delle critiche di Gessen.

Ma questo risultato dipendeva dalla piattaforma che già avevano; nella stragrande maggioranza dei casi in Germania pochi sentono parlare di questo tipo di censura, e ancora meno ne vengono a conoscenza all’estero.

Gli attivisti hanno cercato di attirare l’attenzione sull’ondata di casi, creando tra l’altro un “Archivio del silenzio” seguito da migliaia di followers su Instagram.

* 21 marzo 2024, da +972Magazine, articolo originale al link https://www.972mag.com/germany-israel-palestine-solidarity-repression/

25 Marzo 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO