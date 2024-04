López Obrador e le sfide di una probabile continuità in Messico

In una situazione di stabilità e crescita economica che si ripercuote positivamente sull’immagine del LopezObradorismo all’interno del paese, così come pure il ruolo regionale che Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO) ha svolto nella regione, per quanto tinto dalla violenza politica, dall’impatto del narcotraffico e i dibattiti sulla realtà dei migranti nella regione, il Messico eleggerà il 2 giugno la sua prossima presidente, i suoi deputati/e e i suoi senatori/senatrici.

Nel mezzo di un clima politico rarefatto e in sintonia con la complessa realtà della regione, le messicane e i messicani decideranno quale progetto guiderà i destini non solo del gigante azteco, ma anche l’impatto che questo avrà sulla regione.

Il Paese latinoamericano attraversato da problematiche globali

Dal settembre 2023 al febbraio di quest’anno, secondo la società di consulenza Integralia, si sono verificati 182 episodi di violenza politica, associati a 238 vittime, che hanno coinvolto funzionari, ex funzionari, politici, ex politici, candidati a cariche elettive, familiari e vittime collaterali.

Regolare le questioni mediante atti di violenza, ripetuti nella regione, è un’esperienza quotidiana nella realtà messicana e in particolare per gli attori della sfera politica che si trovano in campagna elettorale per le elezioni del 2 giugno.

Al problema della violenza politica nel paese si aggiungono il narcotraffico e l’immigrazione, questioni che hanno segnato il polso dell’agenda nazionale e del governo di MORENA, che concluderà il suo sesto anno di mandato presidenziale.

Nel corso della sua amministrazione, il presidente Amlo ha cercato di attuare politiche migratorie più flessibili, a causa dell’aumento del passaggio via terra dal Centro America e dai Caraibi verso gli Stati Uniti (USA), creando spazi di dialogo e coordinamento.

Il 28 dicembre dello scorso anno, Amlo ha incontrato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e hanno concordato di creare un gruppo di lavoro e riunioni periodiche su questa problematica.

Nella stessa linea, nel febbraio di quest’anno gli ha presentato un decalogo proponendo, tra gli altri punti, l’approvazione di un bilancio di venti miliardi di dollari all’anno per sostenere i paesi poveri dell’America Latina e dei Caraibi, la sospensione delle sanzioni contro il Venezuela, la rimozione del blocco contro Cuba e il mantenimento del programma di accoglienza dei migranti attraverso canali legali implementato dall’attuale governo degli Stati Uniti, ponendo particolare enfasi nell’esclusione di proposte legate alla costruzione di muri e alla chiusura delle frontiere, che hanno costituito un asse centrale durante il trumpismo.

Nella direzione opposta, pochi giorni fa, il governatore repubblicano del Texas, Greg Abbott, ha promulgato una legge che consente alla polizia di arrestare i migranti che attraversano illegalmente la frontiera degli Stati Uniti e dà ai giudici locali il potere di ordinare ai migranti di lasciare il paese vicino e di condannare a 20 anni di carcere le persone recidive.

Di fronte a queste proposte legislative del paese vicino, Amlo ha dichiarato, dalla sua posizione di rispetto nei confronti dei migranti, che: “si sta portando avanti una procedura negli Affari Esteri per impugnarle” e ha detto: “saremo sempre contrari a queste misure” sottolineando la necessità di “dire ai nostri connazionali e ai nostri migranti che li difenderemo”.

Oltre ai conflitti con la migrazione, anche il narcotraffico è uno dei problemi del paese, come nel resto di molte nazioni dell’America Latina. In particolare, in questo territorio i problemi legati al narcotraffico risalgono agli anni ’60 con la comparsa di cartelli per lo spaccio di sostanze e la feroce lotta per il controllo del territorio.

Come accade in altri paesi della regione, questa piaga sociale non è isolata ma ha un impatto nel campo dell’istruzione, della povertà, della sicurezza e delle reti della criminalità organizzata contro i settori impoveriti e gli attori politici.

La violenza trascende tutti i colori politici e i vari livelli di governo, ma è maggiormente concentrata a livello locale. In questo senso, il Chiapas potrebbe essere considerato una delle zone del centro sud divenute territorio di sequestri ed estorsioni ai migranti, dove l’intensificarsi della violenza è una necessità dei gruppi per influenzare la politica locale per rafforzare il controllo del territorio.

Gli atti di violenza legati al problema del narcotraffico generano una lacerazione del tessuto sociale e sono più evidenti nel settore della stampa, nelle donne dei quartieri e nella marginalità della società messicana.

Un esempio di ciò è che già nel 2021 sono state uccise 3.462 donne, una media di più di 10 donne al giorno, di cui 2.540 vittime di omicidio volontario e 922 di femminicidio.

Il paese azteco ha un confine condiviso di 3.141 chilometri che ha storicamente costituito una delle rotte di contrabbando più attive al mondo, rappresentando, secondo i dati dell’ONU, un movimento compreso tra 170 e 320 milioni di dollari nel 2022 nel mercato illecito delle armi, che rappresenta tra il 10% e il 20% del mercato legale.

In questo senso, ogni anno, più di 200.000 armi di ogni tipo entrano illegalmente nel Paese dagli Stati Uniti. E, di fatto, circa il 70% degli omicidi in Messico vengono commessi con armi da fuoco e la maggior parte di queste armi proviene da armerie statunitensi.

Il problema sta nell’incapacità di fermare questo flusso di armi e di impedirne la commercializzazione illegale nelle grandi città e nei centri rurali. Il legame tra narcotraffico e violenza nel Paese è e sarà una delle grandi sfide per la politica messicana.

Secondo il sito Statista, il Messico è classificato insieme al Brasile come la maggiore economia dell’America Latina e dei Caraibi, in base al prodotto interno lordo (PIL) registrato nel 2023.

In Brasile, la quantità di beni e servizi prodotti ha raggiunto un valore stimato di 2,08 trilioni di dollari USA, mentre il PIL del Messico ammontava a 1,66 trilioni di dollari.

In termini commerciali, il Messico ha fatto notizia nel mese di febbraio poiché è stata la prima volta in 20 anni che gli USA hanno acquistato più dal Messico che dalla Cina. Vale a dire che, nel 2023, il Messico è diventato il paese da cui gli USA hanno acquistato più beni e servizi, superando così la Cina.

Per quanto riguarda i legami del Messico con la Cina, la bilancia commerciale è stata negativa negli ultimi 30 anni, a causa di un basso livello di esportazioni di tipo primario e di un elevato livello di importazioni.

Tuttavia, le aziende cinesi con una presenza internazionale stabilite in Messico si distinguono nei settori della logistica e distribuzione, delle telecomunicazioni, dei servizi finanziari, automobilistico, elettronico, dei ricambi auto, delle forniture mediche e manifatturiero, solo per citarne alcuni.

In legame con entrambi i centri di potere (Cina e USA) che sono in contesa per le ricchezze mondiali, il Messico si configura come un attore centrale nella regione per garantire lo spiegamento e la potenza di fuoco economico dell’uno o dell’altro progetto in America Latina.

Il termometro elettorale in Messico

Il 2 giugno più di 99 milioni di messicani saranno chiamati a scegliere chi guiderà i destini della loro patria. A due mesi dalle elezioni, la stragrande maggioranza dei sondaggi dà per vincitrice Claudia Sheinbaum, con più di 20 punti di vantaggio.

La candidata dell’alleanza tra Morena, il Partito del Lavoro (PT) e il Partito Verde Ecologista del Messico (PVEM) è laureata presso l’Università Nazionale Autonoma del Messico (UNAM) nel campo dell’ingegneria e ha sviluppato la sua carriera lavorativa presso la Banca del Messico e il Banco Santander.

Sheinbaum è la rappresentante del 4T (Quarta Trasformazione del Messico), il progetto Lopezobradorista che ha fatto uscire dalla povertà più di 5 milioni di persone, ha promosso l’aumento del salario minimo e ha implementato una pensione universale che raggiunge 12 milioni di anziani, ha garantito una crescita economica del 3% nonostante la Pandemia e rimane stabile e solida rispetto sia al dollaro che al peso messicano.

Non è un dato di poco conto quando si tratta di profilarsi come il favorito dell’opinione pubblica.

La candidata di AMLO è diventata, nel 2018, la prima donna a essere eletta a capo del governo di Città del Messico, dove ha ridotto i crimini ad alto impatto del 60% e gli omicidi intenzionali del 50%. Sui suoi social si definisce “scientifica, umanista, con un profondo amore per il mio Paese e la mia gente”.

Attualmente, con il pieno appoggio di Amlo e anche dei sondaggi, la candidata propone come assi della campagna, tra le altre cose: la cura dell’acqua, il salvataggio del settore energetico del Messico, il federalismo, la continuità dei programmi per i piccoli produttori.

In opposizione alla candidata di Morena, si colloca al secondo posto nei sondaggi la candidata della coalizione Fuerza y ​​​​Corazón por México, Xóchitl Gálvez Ruiz.

Questa coalizione è composta dai partiti conservatori Partido Acción Nacional (PAN) e il Partido Revolucionario Institucional (PRI) e dal Partido de la Revolución Democrática (PRD) per la Presidenza della Repubblica.

Questa candidata ha anche lei studiato ingegneria presso l’UNAM e ha sviluppato la sua carriera nel settore privato attraverso la sua impresa Consultoría High Tech Services. Nell’ambito della sua carriera politica, nel 2003 è stata nominata capo della Commissione Nazionale per lo Sviluppo dei Popoli Indigeni e nel 2018 ha ottenuto un seggio al Senato del Messico per un periodo di 6 anni.

Xóchitl Gálvez Ruiz si definisce sui suoi social come mamma, ingegnere, tecnologa e imprenditrice e i suoi principali assi della campagna sono: “abbracciare i cittadini e non i criminali”, e la crescita e lo sviluppo delle infrastrutture, i trasporti pubblici, l’energia, la salute e l’acqua, tra le altre cose.

Con un considerevole distacco nei sondaggi, il terzo posto sarebbe occupato dal candidato alla presidenza Jorge Álvarez Máynez, capo del Movimiento Ciudadano (MC). Il candidato si caratterizza per aver fatto parte di almeno quattro partiti negli ultimi vent’anni. Nel 2010, mentre era deputato di Zacatecas, ha aderito al Partito Rivoluzionario Istituzionale (PRI) e, tre anni dopo, è arrivato al Movimiento Ciudadano.

A due mesi dalle elezioni e con una forte tendenza nei sondaggi secondo cui colei che continuerà nella gestione del paese sarà la candidata di Morena, Amlo ha deciso di portare al Congresso e al dibattito pubblico 20 progetti di riforma della Costituzione tra i quali, , tra gli altri punti controversi: il riconoscimento delle comunità indigene come soggetti di diritti; il diritto alla pensione a partire dai 65 anni; garantire assistenza medica gratuita e completa, la proibizione del mais transgenico e del fracking, salario minimo per insegnanti, agenti di polizia, marinai, elezione cittadina dei magistrati e dei consiglieri degli organismi elettorali.

Il risultato elettorale rivelerà anche il percorso che prenderanno le relazioni internazionali con il paese vicino, gli Stati Uniti, e i suoi legami con il gigante cinese.

Allo stesso modo, sarà fondamentale anche il posto che occuperà il Messico nella formazione e nello sviluppo del blocco progressista in una regione latinoamericana che si trova in difficoltà a causa di governi conservatori con modelli securitari e che vanno a scapito dello Stato.

In un contesto con grandi probabilità per Claudia Sheinbaum, sarà un compito arduo affrontare questioni come la migrazione, la violenza e il narcotraffico senza trascurare la realtà economica della popolazione e gli accordi economici del Messico con il mondo.

*Cacciabue è laureato in Scienze Politiche. Giménez ha una laurea in Psicologia e un Master in Sicurezza e Difesa Nazionale e in Sicurezza Internazionale e Studi Strategici. Entrambi sono ricercatori presso il Centro Latinoamericano di Analisi Strategica (CLAE)

https://estrategia.la/2024/04/01/lopez-obrador-y-los-desafios-de-una-probable-continuidad-en-mexico/

10 Aprile 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO