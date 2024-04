Walid Daqqa: l’uccisione di uno Spartaco palestinese

Assassinato a causa del cancro e privato delle cure, culminato in quasi quattro decenni nelle carceri di occupazione, il martirio di Walid si farà sentire dentro e fuori le celle della prigione di occupazione.

Il duplice compito di liquidare la Resistenza e di spegnere le sue lanterne più luminose ha i suoi modi e mezzi nel libro delle regole della colonizzazione sionista.

Questi sono dolorosamente ben documentati: sia che si sottopongano intere comunità a genocidi, come a Gaza, sia che si tratti di sottoporre i propri agenti internazionali a compiti di veleno clandestino, come nel caso del rivoluzionario Wadi’ Haddad.

Eppure questa missione, come a Gaza, fallisce continuamente. Cercando di eliminare la Resistenza, essa sale ulteriormente, come versare cherosene su candele accese. L’uccisione di una sequenza storica di leader palestinesi non fa che aumentare la loro presenza tra le masse, come i casi di Ghassan Kanafani e Shireen Abu Akleh.

Il prigioniero politico Walid Daqqa si è unito a loro il 7 aprile 2024.

Imprigionato dal 1984, il lavoro di Walid all’interno assomigliava al percorso di “resistenza totale” attribuito a Kanafani dal suo amico Fadle al-Naqib: quadro rivoluzionario, romanziere, poeta, pittore e cantautore.

Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina (FPLP) ha salutato il suo comandante caduto come “compagno, leader, pensatore, scrittore, ispiratore e grande teorico” e il primo prolifico scrittore del movimento dei prigionieri politici palestinesi.

Anche la paternità è diventata, per lui, una modalità di resistenza, con il suo seme ingegnosamente contrabbandato fuori dal carcere e che ha portato alla nascita di sua figlia Milad (“nascita”) nel 2020.

Privato lui stesso della possibilità di incontrarla in carne e ossa, apparve al fianco di sua madre Sana, sua compagna e moglie instancabile combattente per la sua libertà all’esterno. A Milad scriveva: “Tu sei la fuga più bella… il mio messaggio per il futuro”.

Per coloro che lo conoscevano, e in particolare per le giovani generazioni di palestinesi sfornati dal sistema carcerario, Walid appariva come una luce guida. In un racconto, “Zio, dammi una sigaretta”, Walid racconta un incontro con un giovane detenuto che cerca di fare i conti con la vita in cella.

“L’ho guardato e ho immaginato che fosse mio figlio, come il destino non aveva ancora voluto mettere al mondo. Desideravo abbracciarlo con tutte le mie forze e, mentre questi sentimenti paterni si diffondevano in me, sentivo un desiderio irrefrenabile di piangere. Ma ho nascosto i miei sentimenti. Non volevo distruggere l’immagine dell’uomo che ora voleva diventare. Mi avvicinai a lui, per stringergli la mano come un compagno, e un rivale, che chiedeva. Come stai, combattente’?”

L’impronta profonda che Walid ha lasciato su vecchi e nuovi compagni emerge dal ricordo del tempo trascorso insieme come compagni di cella.

Imprigionato nel carcere di Gilboa nel 2010, il prigioniero politico e musicista siriano Fida’ Alshaer ha ricordato “bei momenti” mentre guidava i suoi compagni di cella nella costruzione di un oud, modellando lo strumento dalla costruzione complessa con legno di scarto e oggetti di contrabbando.

Walid era stato tra i prigionieri più desiderosi di avere l’opportunità di mettere in musica le sue poesie e i due scrissero insieme un’opera musicale, Parallel Time, basata sul romanzo di Walid. Costruire e prendersi cura dell’oud era di per sé una missione ardua, con gli esploratori alle porte che tenevano d’occhio i guardiani.

Quando le autorità finalmente scoprirono l’operazione di resistenza musicale, Walid – la cui condanna era già significativamente più lunga delle altre – assunse il ruolo di uno Spartaco palestinese, sostenendo che l’opera era solo sua e sopportando il peso delle brutali rappresaglie del regime.

Personificando i suoi personaggi centrali, la storia dell’oud confiscato si è diffusa attraverso il sistema carcerario. Il prigioniero liberato del FPLP Asim Ka’abi ha ricordato:

“Hanno preso l’oud e hanno gettato Walid in una cella di isolamento per una settimana. È stato multato, maltrattato e mandato in un’altra prigione, perché a quanto pare non è permesso fabbricare strumenti. Ha scritto di questo e qualcuno ha portato la storia fuori dal carcere”.

Per Asim, Walid era “un grande pensatore, umano e leader”. Al momento della sua morte, “stava aspettando l’accordo per lo scambio di prigionieri, ma non ha avuto fortuna. È stato martirizzato mentre aspettava di riabbracciare sua figlia Milad”.

Con la diagnosi di cancro al midollo osseo di Walid e l’intensificazione della malattia polmonare cronica nel 2022, l’insensibilità del regime sionista è stata messa a nudo, negandogli cure potenzialmente salvavita.

Quando, all’inizio del 2023, Walid ha avuto un ictus, le autorità carcerarie si sono rifiutate di trasferirlo in un ospedale appropriato per 11 giorni, aggravando immensamente le sue condizioni.

Anche se aveva scontato la sua pena, l’intenzionale negligenza dell’occupazione lo mise in un braccio della morte virtuale.

Parlare con i suoi compagni e familiari, o leggere i suoi numerosi contributi letterari alla causa palestinese, non dà la sensazione che il carceriere possa affermare di aver pacificato la voce e l’impegno di Walid.

I carcerieri del sionismo avevano cercato e persino predetto che i risoluti sarebbero stati costretti alla sottomissione. Eppure, come scrive Wisam Rafeedie, “coloro che hanno scommesso sul fatto che i prigionieri palestinesi cantassero l’Hatikva (inno nazionale israeliano – PC) e issassero la bandiera sionista ora testimoniano la sua compagnia di un compagno, attraverso la recinzione che separa i visitatori, durante i lunghi anni di incarcerazione”.

Scritto in mezzo al tormento della libertà ripetutamente negata, l’impegno di Walid Daqqa è il grido di battaglia spartachista di tutti coloro che resistono: “Continuerò a sognare nonostante l’amarezza della realtà”.

*Louis Brehony è un musicista, attivista, ricercatore ed educatore. È autore del libro Palestinian Music in Exile: Voices of Resistance (2023), curatore di Ghassan Kanafani: Selected Political Writings (2024) e regista del pluripremiato film Kofia: A Revolution Through Music (2021).

Da Palestine Chronicle

10 Aprile 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO