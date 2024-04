Come gli attacchi dell’Iran hanno messo a nudo la debolezza di Israele

Il primo ministro Benjamin Netanyahu sapeva esattamente cosa stava facendo quando ha ordinato l’attacco al consolato iraniano a Damasco due settimane fa, uccidendo il soldato più alto dell’Iran, il generale di brigata Mohammad Reza Zahedi, oltre ad altri comandanti del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC).

Questo attacco è andato ben oltre le tattiche esistenti per limitare il flusso di armi a Hezbollah, il movimento libanese, o di respingere dal suo confine settentrionale i gruppi sostenuti dall’Iran. Questo è stato un tentativo di eliminare la leadership iraniana in Siria.

Dopo sei mesi, la guerra a Gaza sta andando male. Le forze di terra israeliane stanno affrontando un’ostinata resistenza palestinese che non mostra alcun segno di arrendersi o fuggire, in mezzo alla portata biblica della distruzione e alla reale sofferenza del suo popolo.

Semmai, l’umore tra i combattenti di Hamas si è indurito. Sentono di essere sopravvissuti al peggio e di non avere nulla da perdere. La popolazione di Gaza non si è rivoltata contro di loro e l’occupazione di Rafah, sostengono, non farebbe alcuna differenza per loro. Disprezzano Israele che continua a contare la forza di Hamas in battaglioni. Dopo un tale assalto, hanno una scorta illimitata di reclute e armi.

Messaggi multipli

Mentre l’offensiva israeliana a Gaza è in stallo, l’opposizione alla leadership di Netanyahu sta crescendo e c’è una reale pressione per raggiungere un accordo che inizi a restituire vivi gli ostaggi.

Le divergenze con il suo principale sostenitore, il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, sono ora allo scoperto e sta rapidamente perdendo l’opinione pubblica mondiale. Israele, sotto la guida di Netanyahu, è diventato uno ‘stato paria’.

Ancora una volta, Israele aveva bisogno di fare la vittima, di sostenere il mito che sta combattendo per la sua esistenza. Quale momento migliore per Netanyahu, il giocatore d’azzardo, per lanciare i dadi e attaccare un consolato iraniano, sapendo benissimo cosa significasse?

Anche gli Stati Uniti sapevano cosa stava facendo Netanyahu: cercare di trascinare l’America in un attacco contro l’Iran per almeno la terza volta in 14 anni. Questo è il motivo per cui gli Stati Uniti hanno detto direttamente agli iraniani che non avevano nulla a che fare con l’attacco e ne sono venuti a conoscenza solo quando gli aerei erano in volo.

L’Iran ha aspettato il suo momento. Ha visto cosa è successo al Consiglio di Sicurezza, quando una dichiarazione redatta dalla Russia che condannava l’attacco al consolato è stata bloccata dal veto di Stati Uniti, Regno Unito e Francia. Ha poi detto che non avrebbe colpito Israele se ci fosse stato un cessate il fuoco a Gaza. Anche questo è stato ignorato. Poi tutti i paesi occidentali hanno detto all’Iran di non colpire Israele. Biden ha dato un consiglio all’Iran: “Non fatelo“.

Quando è arrivato, l’attacco è stato accuratamente coreografato per consegnare una serie di messaggi agli Stati Uniti, a Israele e alla regione araba.

Teheran voleva stabilire il precedente che avrebbe potuto colpire direttamente Israele senza scatenare una guerra su vasta scala. Voleva dire a Israele che poteva colpirlo. Voleva dire agli Stati Uniti che l’Iran è una potenza del Golfo che è qui per restare e che controlla lo Stretto di Hormuz. Voleva dire a tutti i regimi arabi che si inchinano a Israele che lo stesso potrebbe accadere a loro.

Solo una manciata di razzi ha raggiunto il bersaglio, ma ogni messaggio inviato è stato consegnato. L’attacco è stato quindi un successo strategico e una battuta d’arresto per la reputazione di Israele come “il principale bullo del quartiere”.

La consegna di questi messaggi multipli è iniziata con il sequestro da parte delle Guardie Rivoluzionarie iraniane di una nave portacontainer battente bandiera portoghese, la MSC Aries che, secondo l’agenzia di stampa statale (IRNA), è gestita da una società il cui presidente è il miliardario di origine israeliana Eyal Ofer.

Ha poi lanciato sciami di droni a basso costo contro Israele e ha detto a tutti che avevano otto ore per prepararsi. L’attivazione dei suoi sistemi di difesa aerea è costata a Israele più di 1 miliardo di dollari, ha detto il generale di brigata Reem Aminoach a Ynet news. È probabile che questa sia la parte più piccola del conto.

Almeno quattro paesi sono noti per aver aiutato Israele ad abbattere i droni: Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Giordania. È molto probabile che un quinto sia stato l’Arabia Saudita, che si trovava sulla rotta di volo dal sud dell’Iraq a Israele, e il sesto potrebbe essere stato l’Egitto.

Si è trattato di un importante sforzo aereo difensivo e, come alcuni ucraini hanno amaramente notato domenica, si tratta degli stessi paesi hanno scelto di non fornirli a Kiev. Certamente non potrebbe essere fatto con frequente regolarità.

In cambio, l’Iran ha utilizzato 170 droni a basso costo, mentre 25 dei 30 missili da crociera sono stati abbattuti da Israele. Erano l’esca. Le armi vere erano i missili balistici e un piccolo numero di questi ha attraversato le difese israeliane, colpendo la base aerea di Nevatim nel sud di Israele.

Il portavoce militare israeliano Daniel Hagari ha detto che quei missili hanno causato lievi danni strutturali. Non lo sapremo mai, ma il messaggio è stato consegnato a Israele: l’Iran ha la capacità di colpire i suoi obiettivi a distanza, senza dover usare Hezbollah, Ansar Allah dello Yemen o i suoi alleati in Iraq.

Le armi utilizzate erano un campione gratuito della sua reale potenza di fuoco. Dopo l’attacco, l’Iran ha avvertito gli Stati Uniti che se Israele avesse risposto a tono, le loro basi appena oltre l’acqua nel Golfo e in tutto l’Iraq sarebbero diventate obiettivi, come lo sono stati dopo l’assassinio di Qassem Soleimani, il capo della Forza Quds nel 2020.

Il messaggio agli USA è altrettanto forte: l’Iran è pronto ad attaccare Israele con missili balistici e a sfidare l’Occidente, compreso un avvertimento diretto a Biden. Potrebbero fare lo stesso contro qualsiasi alleato degli Stati Uniti nella regione del Golfo. L’Iran non vuole una guerra, ma è in grado di rispondere.

Quindi, se non vogliono una guerra, il messaggio agli Stati Uniti è che devono frenare il loro caparbio figlio adolescente, Israele; il bambino che è stato coccolato dai suoi genitori per così tanto tempo che pensa di poter fare nella regione tutto ciò che vuole.

Errori di politica estera

Netanyahu si trova ora in un dilemma. Potrebbe scegliere di soddisfare l’estrema destra e sferrare un contrattacco schiacciante contro l’Iran, ma non avrebbe l’aiuto dell’America per farlo. E se ciò non si verificasse, potrebbe trovare lo spazio aereo tra Tel Aviv e Teheran un po’ più difficile da navigare.

Se Netanyahu attacca l’Iran, le sue relazioni traballanti con gli Stati Uniti andranno di male in peggio. Lancerà un grande attacco con una reale opposizione anche da parte dell’establishment della difesa e della sicurezza, che gli ha impedito di fare una cosa simile nel 2010.

Ma se non fa nulla, appare ancora più debole di quanto non sia già e cede terreno a Benny Gantz, leader dell’opposizione e membro del gabinetto di guerra, che domenica ha parlato di un'”offensiva diplomatica” contro Teheran; esattamente la stessa formula che gli stati arabi hanno usato ogni volta che hanno ricevuto una schiacciante sconfitta militare da Israele.

Allo stesso modo, gli Stati Uniti stanno scoprendo che, per la quinta volta in tre decenni, un importante asse della politica estera si sta sgretolando nelle loro mani.

La decisione di rovesciare i talebani in Afghanistan, l’invasione dell’Iraq, il rovesciamento della Libia di Muammar Gheddafi, il tentativo di rovesciare Bashar al-Assad. Tutti questi disastri di politica estera sono ora superati da un quinto: la decisione di appoggiare l’invasione israeliana di Gaza.

Naturalmente, gli Usa sono lenti a rendersi conto della portata dell’errore di valutazione che hanno commesso nel sostenere Israele fino in fondo dopo l’attacco del 7 ottobre da parte di Hamas. Ma c’è voluto del tempo anche per rendersi conto della portata dell’errore commesso invadendo l’Iraq.

Il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha testimoniato al Congresso che gli Stati Uniti non avevano prove che Israele avesse commesso un genocidio a Gaza, ricordando in modo inquietante il discorso di Colin Powell alle Nazioni Unite in cui disse di avere le prove delle armi di distruzione di massa di Saddam Hussein.

Il discorso di Powell nel 2003 è stato un momento fondamentale nella perdita di credibilità internazionale degli Stati Uniti. Da allora è affondato ogni anno più velocemente.

Powell in seguito si è pentito di ciò che ha detto. Col senno di poi, Austin è destinato a fare lo stesso.

Un buco infernale

Israele ha ora condotto i suoi sostenitori in un buco infernale in cui non c’è pace e nemmeno prospettiva di pace, nessuna sconfitta di Hamas, nessuna prospettiva di un governo post-bellico, con un deterrente in diminuzione per tutti gli altri gruppi armati nella regione, e la prospettiva di una guerra regionale di basso livello su tutte le frontiere di Israele. Contemporaneamente.

Forse la cosa più stupida che le fonti della sicurezza israeliana hanno fatto domenica è stata quella di cantare pubblicamente la cooperazione che hanno ottenuto dall’aviazione giordana che li ha aiutati ad abbattere i droni e i missili da crociera.

Fonti israeliane si sono vantate che missili diretti a Gerusalemme sono stati intercettati sul lato hascemita della Valle del Giordano e altri sono stati intercettati vicino al confine siriano.

Il messaggio che Israele voleva trasmettere era che, nonostante le apparenze, Israele ha alleati nella regione che sono pronti a difenderla.

Ma questo è un gioco sciocco da fare se Israele vuole preservare una monarchia giordana criticamente debole, combattendo un flusso di notizie pubbliche che vogliono invece prendere d’assalto il confine.

La Giordania può essere stata ambigua in passato e re Hussein ha trasmesso informazioni al suo amico fumatore di sigari, il defunto ex primo ministro Yitzhak Rabin.

Ma questa è la prima volta – a mio ricordo – che l’esercito giordano, che porta ancora il suo nome originale dai tempi della liberazione dall’Impero Ottomano come “Esercito Arabo”, si unisce effettivamente ai combattimenti per proteggere i confini di Israele. Questo è un errore enorme.

Mentre la popolazione della Giordania, sia palestinesi che della Cisgiordania, acclamava quei missili sui loro obiettivi, l’esercito giordano li abbatteva per conto di Israele.

Israele ha di fatto relazioni solo con i leader arabi che sfidano la volontà del loro popolo e impongono loro il loro governo corrotto. L’azione della Giordania di sabato può dare un aiuto a breve termine a Israele, ma a lungo termine significa problemi sul confine più lungo di Israele, la quale può anche festeggiare il fatto di avere dei buoni alleati, ma così facendo sta fatalmente minando la legittimità dei suoi amici.

L’Iran ha fatto valere il suo punto di vista e Israele è più debole, di conseguenza.

Questa è la prima volta che è stato attaccato direttamente dall’Iran che, come Hamas, ha dato l’impressione di non essere interessato alla guerra. È anche la prima volta che Biden dice a Israele di non contrattaccare. Dopo un attacco del genere l’immagini sembra brutta: Israele ha bisogno di altri per difenderlo e non è libero di scegliere come contrattaccare.

L’attacco lascia il suo protettore, gli Stati Uniti, alla ricerca di opzioni politiche. Tutte, al momento, sembrano brutte.

* da Middle East Eye – David Hearst è co-fondatore e caporedattore di Middle East Eye. È commentatore sulla regione mediorientale e analista sull’Arabia Saudita. È stato redattore del Guardian, corrispondente in Russia, in Europa e a Belfast.

16 Aprile 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO