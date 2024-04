Nel paese del fascismo tecnologico è stato negato l’ingresso all’ex ministro delle Finanze greco Yanis Varoufakis. D’altra parte, al fascista Björn Höcke sono aperti gli studi televisivi.

Oltre a Varoufakis, è stato negato l’ingresso a Ghassan Abu Sittah, uno dei medici dell’ospedale Al-Shifa a Gaza. Ghassan Abu Sittah è stato uno dei testimoni davanti alla Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia riguardo alle accuse contro la barbarie del governo israeliano contro la popolazione di Gaza. Qui non gli è permesso parlare.

Pubblico qui il discorso non tenuto di Yanis Varoufakis. È un contributo di opinione. Non si tratta di trovare tutto buono e giusto. Si tratta di decidere se sottometterci a coloro che vogliono nazionalizzare i contenuti politici e prescrivere l’opinione. Penso che non dovremmo farlo. Per favore condividete questo post e opponetevi alla censura.

Karl-Heinz Dellwo



*****

Discorso di Yanis Varoufakis alla Conferenza sulla Palestina, vietato dalla polizia tedesca

Amici,

Congratulazioni e grazie per essere qui, nonostante le minacce, nonostante la polizia blindata davanti alla sede, nonostante la stampa tedesca, nonostante lo Stato tedesco, nonostante il sistema politico tedesco che vi demonizza per essere qui.

“Perché una conferenza palestinese, signor Varoufakis?“, mi ha chiesto di recente un giornalista tedesco. Perché, come disse una volta Hanan Ashrawi: “Non possiamo fare affidamento sul fatto che il popolo silenzioso ci parli delle sue sofferenze“.

Oggi, purtroppo, il ragionamento di Ashrawi è diventato ancora più forte: Perché non possiamo fare affidamento sui silenziosi, che sono anche loro massacrati e affamati, per raccontarci dei massacri e della fame.

Ma c’è un’altra ragione: perché alle persone perbene, ai tedeschi, viene fatto percorrere un pericoloso cammino verso una società senza cuore, commettendo un altro genocidio in nome di questo Paese e con la sua complicità.

Non sono né ebreo né palestinese. Ma sono incredibilmente orgoglioso di essere qui tra ebrei e palestinesi – di unire la mia voce per la pace e i diritti umani universali con le voci ebraiche per la pace e i diritti umani universali – insieme alle voci palestinesi per la pace e i diritti umani universali.

Il fatto che oggi siamo qui insieme è la prova che la coesistenza non solo è possibile, ma che sta già accadendo. Già ora.

“Perché nessun congresso ebraico, signor Varoufakis?“, mi ha chiesto lo stesso giornalista tedesco, probabilmente pensando di essere intelligente. La sua domanda non mi ha dato fastidio.

Perché se anche un solo ebreo viene minacciato per il solo fatto di essere ebreo, indosserò la Stella di Davide sul bavero e offrirò la mia solidarietà, a qualunque costo.

Per dirla ancora più chiaramente: se gli ebrei vengono attaccati in qualsiasi parte del mondo, sarò il primo a fare una campagna per una conferenza ebraica per esprimere la nostra solidarietà.

Allo stesso modo, se i palestinesi vengono massacrati perché sono palestinesi – secondo il dogma che, se ora sono morti, devono essere stati Hamas – indosserò la mia kefiah e mostrerò la mia solidarietà, a qualunque costo.

I diritti umani universali o sono universali o non significano nulla.

Tenendo presente questo, ho risposto alla domanda del giornalista tedesco con alcune mie domande:

– 2 milioni di ebrei israeliani, che 80 anni fa sono stati cacciati dalle loro case in una prigione a cielo aperto, sono ancora detenuti in quella prigione a cielo aperto, senza accesso al mondo esterno, con cibo e acqua ridotti al minimo, senza possibilità di una vita normale, senza la possibilità di viaggiare da nessuna parte e regolarmente bombardati per 80 anni? No.

– Gli ebrei israeliani vengono deliberatamente affamati da un esercito di occupazione mentre i loro figli si contorcono a terra e urlano per la fame? No.

– Ci sono migliaia di bambini ebrei feriti senza genitori sopravvissuti che strisciano tra le macerie delle loro case? No.

– Gli ebrei israeliani vengono oggi bombardati dagli aerei e dalle bombe più avanzate del mondo? No.

– Ci sono migliaia di bambini ebrei feriti senza genitori sopravvissuti che strisciano tra le macerie delle loro case? No.

– Gli ebrei israeliani vengono oggi bombardati dagli aerei e dalle bombe più avanzate del mondo? No.

– Gli ebrei israeliani stanno subendo un ecocidio totale su quel poco di terra che possono ancora chiamare propria, senza un solo albero sotto cui cercare ombra o di cui assaporare i frutti? No.

– Oggi i bambini ebrei israeliani vengono uccisi dai cecchini su ordine di uno Stato membro delle Nazioni Unite? No.

– Oggi gli ebrei israeliani vengono cacciati dalle loro case da bande armate? No.

– Oggi Israele sta combattendo per la sua esistenza? No.

Se la risposta a una sola di queste domande fosse “sì”, oggi parteciperei a una Conferenza di solidarietà ebraica.

Amici,

Oggi avremmo voluto avere un dibattito decente, democratico e reciprocamente rispettoso con persone che la pensano diversamente da noi su come raggiungere la pace e i diritti umani universali per tutti i popoli, ebrei e palestinesi, beduini e cristiani, dal Giordano al Mediterraneo.

Purtroppo, l’intero sistema politico tedesco ha deciso di non permettere che ciò avvenga. In una dichiarazione congiunta, non solo la CDU-CSU o l’FDP, ma anche l’SPD, i Verdi e, cosa notevole, due leader del Partito della Sinistra hanno unito le forze per garantire che un dibattito così civile, in cui è perfettamente possibile essere in disaccordo, non avrà mai luogo in Germania.

Io dico loro: Volete metterci a tacere. Metteteci al bando. Demonizzateci. Accusarci. Pertanto, non ci lasciate altra scelta che rispondere alle vostre accuse con le nostre accuse. Voi avete scelto questo. Non noi.

– Ci accusate di odio antisemita.

Vi accusiamo di essere i migliori amici degli antisemiti, equiparando il diritto di Israele di commettere crimini di guerra al diritto di difesa degli ebrei israeliani.

– Ci accusate di sostenere il terrorismo

Vi accusiamo di equiparare la legittima resistenza contro uno Stato di apartheid alle atrocità contro i civili. Atrocità che ho sempre condannato e condannerò a prescindere da chi le commette – palestinesi, coloni ebrei, la mia famiglia, chiunque.

Vi accusiamo di non riconoscere il dovere del popolo di Gaza di abbattere il muro della prigione a cielo aperto in cui è stato rinchiuso per 80 anni, e di equiparare questo atto di abbattimento del muro della vergogna – che non è più difendibile del muro di Berlino – agli atti di terrore.

– Ci accusate di aver banalizzato il terrore di Hamas il 7 ottobre.

Vi accusiamo di banalizzare gli 80 anni di pulizia etnica dei palestinesi da parte di Israele e l’istituzione di un sistema di apartheid blindato in Israele-Palestina.

Vi accusiamo di banalizzare il fatto che Netanyahu ha sostenuto Hamas per anni al fine di distruggere la soluzione dei due Stati di cui dite di essere a favore.

Vi accusiamo di banalizzare il terrore senza precedenti dell’esercito israeliano contro la popolazione di Gaza, della Cisgiordania e di Gerusalemme Est.

Accusate noi, organizzatori della conferenza di oggi, di essere, cito testualmente, “non interessati a parlare delle possibilità di coesistenza pacifica in Medio Oriente sullo sfondo della guerra a Gaza“. Siete seri? Avete perso la testa?

Vi accusiamo di sostenere uno Stato tedesco che, dopo gli Stati Uniti, è il maggior fornitore di armi al governo Netanyahu, che vuole usarle per massacrare i palestinesi al fine di rendere impossibile la soluzione dei due Stati e la coesistenza pacifica tra ebrei e palestinesi.

Vi accusiamo di non aver mai risposto alla domanda a cui ogni tedesco deve rispondere: Quanto sangue palestinese deve ancora scorrere prima che il vostro – giustificato – senso di colpa per l’Olocausto venga lavato via?

Per essere chiari: siamo qui a Berlino con la nostra conferenza palestinese perché, a differenza del sistema politico e dei media tedeschi, condanniamo il genocidio e i crimini di guerra indipendentemente da chi li commette.

Perché rifiutiamo l’apartheid nella terra di Israele-Palestina, a prescindere da chi abbia il coltello dalla parte del manico – proprio come abbiamo rifiutato l’apartheid negli Stati Uniti del Sud o in Sudafrica.

Perché siamo a favore dei diritti umani universali, della libertà e dell’uguaglianza tra ebrei, palestinesi, beduini e cristiani nell’antica terra di Palestina.

E perché siano ancora più chiare le domande legittime e feroci a cui dobbiamo sempre essere pronti a rispondere:

Condanno le atrocità di Hamas?

Condanno ogni singola atrocità, indipendentemente da chi sia l’autore o la vittima. Ciò che non condanno è la resistenza armata a un sistema di apartheid concepito come parte di un programma di pulizia etnica che brucia lentamente ma è inarrestabile. In altre parole, condanno qualsiasi attacco ai civili, mentre celebro chiunque rischi la vita per abbattere il muro.

Israele non è in guerra per la sua esistenza?

No, non lo è. Israele è uno Stato dotato di armi nucleari, con l’esercito forse più avanzato del mondo e l’intero arsenale della macchina militare statunitense alle spalle.

Non c’è simmetria con Hamas, un gruppo che può infliggere gravi danni agli israeliani, ma non è in alcun modo in grado di sconfiggere l’esercito israeliano o di impedire a Israele di continuare il lento genocidio dei palestinesi sotto il sistema di apartheid istituito con il lungo sostegno degli Stati Uniti e dell’UE.

Gli israeliani non temono giustamente che Hamas voglia sterminarli?

Certo che sì! Gli ebrei hanno subito un Olocausto che è stato preceduto da pogrom e da un radicato antisemitismo che ha permeato l’Europa e l’America per secoli. È naturale che gli israeliani vivano nel timore di un altro pogrom se l’esercito israeliano cede.

Imponendo l’apartheid ai suoi vicini e trattandoli come subumani, lo Stato israeliano alimenta il fuoco dell’antisemitismo, dà potere ai fanatici tra i palestinesi e tra gli israeliani, che vogliono solo distruggersi a vicenda e, in ultima analisi, contribuisce alla terribile insicurezza che consuma gli ebrei in Israele e nella diaspora.

L’apartheid contro i palestinesi è una pessima idea quando si tratta di autodifesa di Israele.

E l’antisemitismo?

L’antisemitismo è sempre un pericolo chiaro e presente. E deve essere sradicato, soprattutto nelle file della Sinistra globale e dei palestinesi che lottano per i diritti civili dei palestinesi – in tutto il mondo.

Perché i palestinesi non perseguono i loro obiettivi con mezzi pacifici?

Lo hanno fatto. L’OLP ha riconosciuto Israele e ha rinunciato alla lotta armata. E cosa hanno ottenuto in cambio? Umiliazione assoluta e pulizia etnica sistematica.

Questo ha fatto nascere Hamas e lo ha fatto apparire a molti palestinesi come l’unica alternativa a un lento genocidio sotto l’apartheid di Israele.

Cosa si dovrebbe fare ora? Cosa potrebbe portare la pace in Israele-Palestina?

– Un cessate il fuoco immediato.

– Il rilascio di tutti gli ostaggi: quelli detenuti da Hamas e le migliaia detenuti da Israele.

– Un processo di pace sotto l’egida delle Nazioni Unite, sostenuto da un impegno della comunità internazionale a porre fine all’apartheid e a garantire uguali diritti civili per tutti.

– Sulla questione di cosa dovrebbe sostituire l’apartheid, israeliani e palestinesi devono scegliere tra la soluzione dei due Stati e quella di un unico Stato federale e laico.

Amici,

Siamo qui perché è pigro vendicarsi invece di piangere.

Siamo qui per fare una campagna non per la vendetta, ma per la pace e la coesistenza in Israele e Palestina.

Siamo qui per dire ai democratici tedeschi, compresi i nostri ex compagni di DIE LINKE, che si sono coperti di vergogna abbastanza a lungo – che torto più torto non fa una cosa giusta – e che permettere a Israele di farla franca con i crimini di guerra non aiuta la Germania a fare i conti con il suo passato.

Al di là della conferenza di oggi, noi in Germania abbiamo il dovere di cambiare il discorso. Abbiamo il dovere di convincere la grande maggioranza dei tedeschi onesti che i diritti umani universali sono la cosa più importante. Che “mai più” significa davvero “mai più“. Per nessuno, che sia ebreo, palestinese, ucraino, russo, yemenita, sudanese, ruandese – per tutti, ovunque.

In questo contesto, sono lieto di annunciare che il partito politico tedesco MERA25 di DiEM25 sarà in lizza alle elezioni del Parlamento europeo del prossimo giugno – per ottenere il voto degli umanisti tedeschi che desiderano che qualcuno al Parlamento europeo rappresenti la Germania e denunci la complicità dell’UE nel genocidio – una complicità che è il più grande regalo dell’Europa agli antisemiti in Europa e oltre.

Saluto tutti voi e suggerisco di non dimenticare mai che nessuno di noi è libero finché anche uno solo di noi è in catene.

* da Diem25



16 Aprile 2024 - © Riproduzione possibile DIETRO ESPLICITO CONSENSO della REDAZIONE di CONTROPIANO